Неудержимый Дамфрис и обнадеживающий старт оранье. Обзор СМИ после матча Нидерланды - Украина

Сборная Украины неудачно стартовала на Евро-2020, проиграв в первой игре Нидерландам. После двух пропущенных, "сине-желтые" сумели сравнять счет, однако гол Дамфриса в последней десятиминутке стал решающим - 3:2 в пользу "оранье".

В Нидерландах радостно встретили эту победу. В прессе многие отмечают игру молодого Дамфриса, а также тактическую схему Франка де Бура, который настоял на своем и сыграл в 3-5-2.

"Спустя семь лет отсутствия, в первой же игре на международной арене, "оранье" в драматическом матче победили со счетом 3:2. Победный гол Дамфриса привел в восторг всю страну, и 16 тысяч зрителей закричали, как будто на стадионе их было не меньше ста тысяч", — отмечает издание de Volkskrant .

Автор материала отмечает двух самых важных игроков в составе их команды - Дамфриса и Вегхорста. Первый забил решающий гол, а второй - второй.

"Долгое время они казались обреченными играть в посредственных клубах, но не хотели сдаваться. Они оказались в команде-победителе на Евро и сыграли решающую роль".

Издание отмечает, что команда де Бура играла агрессивно.

"Оранжевые" много владели мячом против обороняющейся Украины и создали немало возможностей. Иногда случался выпад со стороны противника, за которых играли хорошие игроки - Ярмоленко, Яремчук, Малиновский, Марлос. Такой матч не мог закончиться без голов.

"Оранье" продемонстрировали прогресс, особенно учитывая их игру в спаррингах с Грузией и Шотландией. Хотя выбор схемы до сих пор остается загадкой. Это точно было не 5-3-2, а 3-5-2, поскольку Дамфрис и ван Анхольт много времени проводили впереди. Дамфрис временами играл правого форварда и был самым опасным футболистом "оранье". Еще в первом тайме он мог забить дважды, но сначала ударил во вратаря Бущана, а потом не забил головой".

В конце материала автор подводит итог.

"Победа в воскресенье стала данью де Буру, Дамфрису и Вегхорсту. Вейналдум был подвижен, Вегхорст был незаметен до его гола, но очень много работал. При счете 2:0 казалось, что "оранье" может забить в любой момент еще, но отличный гол Ярмоленко и удар головой Яремчука счет сравняли. Когда публика почти смирилась с ничьей, Дамфрис снова был на высоте. С этой победой 1/8 финала Евро стала ближе".

Интересно, что нидерландская газета Trouw называет схему своей сборной не 3-5-2, а 5-3-2, однако в остальном они сходятся с de Volkskrant. Дамфрис вновь заслужил похвалу, а "оранье", по мнению автора, серьезно приблизились к 1/8 финала.

"Если чемпионат Европы можно рассматривать как экзамен для Франка де Бура, то его команда в первый же день заработала достойную оценку. Не все складывалось удачно в обороне, но после победы над Украиной Нидерланды сделали серьезный шаг к раунду плей-офф".

Хвалит издание молодого центрбека Тимбера, который в старте заменил травмированного де Лигта.

"Медперсонал не хотел рисковать де Лигтом. Де Бур сделал логичный выбор и выход Юрриена Тимбера не вызвал удивления. Тимбер, как и ожидалось, не испугался, хотя для него это был лишь второй матч на заполненном стадионе".

Ну и автор отмечает хорошее движение игроков "оранье" и рост, в сравнении с двумя контрольными матчами.

"Футбол - это не игра на чертежной доске. В каждой системе остается важным, как игроки чувствуют друг друга, есть ли место для творчества и интуиции. В игре против Украины "оранье" доказали, что могут доминировать на половине поля соперника и при схеме 5-3-2.

Благодаря частым сменами позиций, движениям и вариациям, а также серьезному давлению на соперника, "оранье" наиграли на гол еще до перерыва. Де Йонг выполнял роль мозгового центра, Вейналдум был подвижен, а де Рон заставил замолчать всех критиков, благодаря своей надежной игре в полузащите.

Дамфрис был самым опасным игроком до перерыва. Уже на пятой минуте у него был момент, когда он столкнулся лицом к лицу с голкипером Бущаном. Однако при всем этом атакующем настроении становилось ясно, что оборона еще далека от водонепроницаемости. До перерыва полузащита упускала выпады соперника, благодаря чему Украина оказывалась недалеко от владений Стекеленбурга".

В конце игры, по мнению автора, Нидерланды проявили характер и справедливо вырвали победу.

"Когда казалось, что Нидерланды на пути к победе, Украина временно вернулась в игру. Сначала Ярмоленко блестяще пробил с метров восемнадцати, а спустя несколько мгновений Яремчук классно ударил головой после стандарта. Голландская защита сыграла далеко не лучшим образом.

"Оранье" доказали, что обладают необходимой психологической стойкостью. Дамфрис снова был на высоте. На этот раз он точно ударил головой, что стало его главным достижением в матче".

"В интригующем матче на арене Йохана Кройффа Нидерланды обыграли Украину благодаря голу Дамфриса. Правый защитник был самым опасным игроком в схеме де Бура. Тренер сборной Украины Андрей Шевченко сыграл 4-3-3. Руслан Малиновский из "Аталанты" и Александр Зинченко из "Ман Сити" играли в полузащите, а впереди справа была постоянная угроза от левой ноги Андрея Ярмоленко", — кратко резюмирует игру портал NOS .

Автор статьи отмечает немалое количество моментов у сборной Нидерландов в первом тайме. Отдельно он упоминает два момента Дамфриса, а также выстрел Вейналдума с последующим сейвом Георгия Бущана.

"Единственное, чего не хватало веселом первому тайму - это голов. Они пришли во втором. Дамфрис продолжал неустанно работать на правом фланге, откуда и пришли два гола. После передачи де Рона вингбек сделал прострел в штрафную, которую попытался прервать Бущан. Вейналдум был очень внимателен и точен. После настойчивости Дамфриса Вегхорст сделал счет 2:0, забив свой второй гол в двух последних матчах за сборную. Де Бур сделал две защитные замены. Показалось, что Украина отказалась от борьбы".

По итогу, голландцы вырвали победу, что автор материала назвал обнадеживающим стартом на Евро.

"У Стекеленбурга было не очень много работы до последней четверти матча. Сначала Ярмоленко из последних сил красиво пробил в верхний угол, а спустя четыре минуты счет стал равным. Яремчук нанес удар головой после подачи Малиновского. Однако для Дамфриса это также был не конец. Правый защитник забил после подачи Аке с левого фланга. Для него это стало первым голом за "оранье".

Дамфрис получил звание лучшего футболиста матча. "Оранье" можно похвалить за игру и обнадеживающий старт чемпионата Европы".

