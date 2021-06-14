На гребне волны. Акценты зрителя на игре Украины с Нидерландами

Я уже далеко не тот юноша бледный со взором горящим, чтобы пройти по полной программе весь спектр эмоций, бушевавших вчера вечером внутри и снаружи болельщиков сборной Украины. Более того, я честно пытаюсь смотреть на нее со стороны. Но, признаюсь, меня тоже подбросило вверх на 79-й минуте, и у меня тоже все опустилось на 85-й.

Мандраж, раздражение с недоумением пополам, грустная констатация неизбежного, нарождающаяся злость, яркий лучик надежды, и свалившееся с неба на голову счастье камбэка, в который еще толком не успел поверить – как на тебе холодный душ. У вас тоже было так? А после финального свистка сразу и не поймешь: опустошение, затишье после бури.

О чем я буду писать утром? Ведь тут нет слов – одни нечленораздельные звуки… Но утро вечера мудренее, и таки нужно было со всем этим переспать.

Прежде всего, запишем себе в актив то, что это был, без сомнения, самый зрелищный матч из семи, уже состоявшихся на Евро-2020. И дело даже не в количестве голов. Увы, пока турнир лучших команд Европы достаточно жидковат. Игра Нидерландов с Украиной стала украшением первого тура. Это был именно тот случай, когда смотришь футбол на одном дыхании.

Это был именно тот поединок, ради которых футбол, собственно, и смотрят.

Мы пропустили дважды в течение шести минут, и отыграли этот гандикап за четыре минуты – в эндшпиле! Но затем пропустили решающий мяч еще через шесть минут… Что это было для рядового болельщика? Американские горки? Игра в кошки-мышки? Роковое стечение обстоятельств? Или все-таки банальная ожидаемая развязка? Вся прелесть в том, что я не знаю.

Это «нудисты»-эксперты пускай вычисляют слабые звенья и вещают о том, что и как надо было делать, кто и где ошибся… Я свою порцию футбольного адреналина получил, и благодарен обеим командам уже за это. А команда Шевченко, в очередной раз, продемонстрировала свою исключительность в нашей истории. Когда еще Украина отбивала такую фору у такого соперника?

Невзирая на конечный результат, сам факт.

Весь первый тайм нас, по сути, методично втаптывали в газон. Взятие наших ворот казалось делом времени, и хорошо, если пропустим немного. Одиночные всплески нашей активности не в счет: лучшим достижением стали два паса пяткой от Яремчука. Увы, не нашедшие достойного продолжения. Против пяти-семи конкретных угроз воротам Бущана.

И, по моим подсчетам, не менее четырех-пяти раз потенциальный Георгий-Ничьеносец нас спасал. Если бы писал статью об игре до перерыва, то она называлась бы «Спасибо, что живые». Но Бущан, увы, кипер не того уровня, чтобы выдерживать такое мощное давление весь матч. Рано или поздно должно было случиться то, что произошло на 52-й минуте.

Откровенно говоря, подумалось: началось. А второй гол, когда играть еще оставалось более получаса, прозвучал погребальным звоном. Ну не видно было у нас контраргументов к этому времени, ни разу по-хорошему. Так что же случилось после? Голландцы успокоились или все-таки мы пошли ва-банк? Говорят, истина всегда находится посредине.

Если команда де Бура до этого могла законно рассчитывать на крупную победу, то мы на свой гол «наиграли» в течение семи минут в последние полтайма. Повторюсь, на один железобетонный гол. Так что финальный счет – это еще своеобразный комплимент в нашу сторону.

Неужели мы все-таки играли на ничью? Сначала героически выдерживая яростный напор фаворита (и кто это придумал, что он нынче настолько слаб?), а затем, уже отыгравшись, опять предоставив ему полную свободу действий. Хотелось бы верить, что все не так примитивно, и мы не завербовались в армию прагматиков, триумфально марширующих на этом Евро.

А голландцы были хороши. Вне зависимости от того, сколько им позволил соперник. Лично на меня наибольшее впечатление произвел Дюмфрис (кстати, кто это?), после него – Вейналдум, и лишь после обоих – Депай. Красавчики, ничего не скажешь. Шоб вы понимали, по моим же подсчетам, еще никто здесь не создал столько голевых моментов.

О наших проблемах в обороне, опять же, пусть рассуждают спецы. Что бросилось в глаза и аукнулось в ходе матча – это вынужденная замена Зубкова и непривычно раннее появление «работающего пенсионера» Марлоса. Кому так проще и удобнее, тот может валить все на стрелочника Миколенко. Которым еще позавчера безудержно восхищался…

О Зинченко просто молчу. Выискивать его промахи, вооружившись микроскопом, у многих болельщиков давно стало признаком хорошего тона. Уже не важно, чем именно не угодил. На мой взгляд, от него слишком многого требуют. Игрок как игрок, не выдающийся.

Больше спрашивают с того, кому больше дано. И, в этом смысле, я ожидал большего от Малиновского – героя всея Италии, и т.п. Не в плане критики, к тому же я – поверхностный зритель, который не отслеживает черновую возню в центре поля: ему сливки подавай! Поэтому все, чем запомнился Руслан вчера лично мне – это голевая передача со штрафного.

Да, грешен: люблю слушать музыку, а в паузах – когда таскают рояль, зеваю. Но ведь таких, извините, большинство. И пишу я, собственно, для них.

Поэтому моим героем вчера в составе Украины стал Яремчук – как по мне, главная движущая сила нашего ренессанса, когда, отряхнувшись от пепла, мы ринулись вперед. Все-таки у нас было нападение! А лучшее тому подтверждение – гол Ярмоленко, самый эффектный из тех девятнадцати, что забивались на Евро к этому времени. Без вариантов.

Общее впечатление от игры сборной? Она мне живо напомнила начинающего серфера во власти океанской стихии. Он уже на гребне волны, но не волшебник – только учится. Казалось бы, оседлал ее, заразу, но вот вновь предательски соскальзывает с доски левая нога… А ветер крепчает, волны все выше… Утонет или вернется на берег с доской подмышкой?

Что вы говорите, дальше волны будут не те? Это как сказать. Смотрите на экранах Евро-2020 сиквел этого захватывающего фильма. Впрочем, как опытные кинозрители, мы с вами знаем: они далеко не всегда бывают достойными продолжениями. Доживем – увидим…