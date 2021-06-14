"Это больше случай, когда снаряд так попадает по ноге". Севидов – об игре Миколенко в первом голе Нидерландов

Украинский наставник Александр Севидов прокомментировал выступление футболистов после поединка ЕВРО Нидерланды – Украины (3:2) в эфире YouTube-канала "Подкасты UA-Футбол".

"Были периоды, когда нас жестко полоскали, когда мы не могли выйти из своей штрафной площадки и просто выбивали мяч на чужую половину поля. Игра не удалась. Наших лидеров на поле не было, чего не скажешь о ведущих игрока соперника. Оппонент заставил Украину играть в тот футбол, который ему нравится. Малиновский и Зинченко отвечали за переход из обороны в атаку и не справились. Де Йонг хозяйничал в центре поля. С самой первой минуты наши лидеры выглядели угнетенно".

"Зубков и Марлос – игроки абсолютно разного плана. Александр играет на скорости и вперед, дает рывки во владения оппонента. Марлос больше подходит под короткий пас и контроль мяча, но точно не под контратаки и большую дистанцию. Травма Зубкова спутала карты сборной Украины, помешала планам Шевченко".

"Ошибка Миколенко? Это больше случай, когда снаряд так попадает по ноге. Активности и агрессии с левого фланга мы не видели. Во втором тайме Виталик не выходил из обороны".

"Бущан – Лев матча, тигр матча и все из породы кошачьих. Он запоздал с прыжком во время третьего гола, потому что не ожидал, что Зинченко так легко уступит борьбу. Георгий выручал нас в первом тайме – голландцы могли закрыть матч еще до перерыва, если бы не он".

"Я не думаю, что Украина перегорела. У Забарного и Бущана мало опыта таких выступлений, но я не могу сказать, что они дрожали. Повторюсь, мы очень сильно зависимы от игры наших лидеров".

"У нас нет глубины состава и лавки, чтобы равноценно заменить инертного Малиновского или Зинченко, который тоже был в этом матче словно не в своей тарелке. К примеру, в начале второго тайма можно было менять Депая. Он перешел с легкой трусцы на неторопливый шаг, однако Де Бур его не трогал".