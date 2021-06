ШИКарно. ЕВРО. Шотландия – Чехия 0:2

Выбор составов на поединок и тактические схемы от Кларка и Шилгавы читались, как и общий рисунок матча. Из 22 игроков старта в анонсе мы не угадали всего трех шотландцев, по одному в каждой из линий.

На правах хозяев "тартановая армия" начала активно, наваливаясь на ворота Вацлика. Постепенно чехи отодвинули соперника со своей первой трети поля и начали комбинировать на финальной. К примеру, заставил Маршалла включиться в игру Шик. Подопечные Кларка ответили вертикальным выпадом с немного неточным завершением от Дайкса.

???????????????????????????????????????? Who's on top in Glasgow? #EURO2020 pic.twitter.com/7Y3IiH1Qi3

Борьба велась на каждом участке поля, а если не велась, то ее сменял брак в передачах. В таких условиях чехи более конструктивно прорывались к владениям оппонента, хотя бы пытаясь разыгрывать на тоненького. Шотландцы действовали проще, грузя снаряд с помощью подач прямо во владения Вацлика. Тем не менее, игра вполне себе смотрелась, атаки хозяев сменяли наступления гостей и наоборот, футбол был живой.

Робертсон упустил шанс пробить Томаша, находясь в выгодной позиции. Под занавес первого тайма команда Шилгавы выиграла подбор на корнере, последовал навес Цоуфала на Шика – Патрик выпрыгнул выше всех и открыл счет (0:1). Стоит отметить, что в девяти крайних поединках за главную команду страны форвард принял участие в девяти забитых мячах (7 голов и 2 ассиста).

???????? Schick nods in his 12th international goal in 27 appearances for Czech Republic ⚽️ #EURO2020 pic.twitter.com/gQr4K4iFxM

В дебюте второй половины встречи Маршалл отсрочил дубль Шика (упс, спойлер). Шотландцы ответили попаданием в перекладину от Хендри, затем в результате заброса Робертсона чуть не привез автогол Калас – это Вацлик помог своему защитнику избежать позора.

А на 52-й минуте отскок и Шик ровно за 5 секунд трансформировали атаку хозяев в 0:2 на табло для гостей. Вновь Хендри решил проверить голкипера Чехии, на этот раз с более дальней дистанции, однако его удар был заблокирован. Снаряд отлетел прямо на ход Патрику в центральный круг. Нападающий "Байера" моментально оформил себе удостоверение претендента на самый красивый гол ЕВРО. Инстинктивное решение подытожило грамотное исполнение.

Естественно, к шапочному разбору шотландцы ринулись атаковать. Делали они это не слишком ловко. Лишь несколько раз команда Кларка реально заставила Вацлика напрягаться. Например, в момент с выстрелом Дайкса Томаш реально продемонстрировал чудеса реакции, успев выбросить ногу под сферу.

И, все-таки, под конец матча, скорее, банда Шилгавы была ближе к своему третьему голу, чем хозяева к спасению. Таким образом, в открытом и интересном поединке мастерство Шика и Вацлика принесло чехам первую победу на ЕВРО, на время "народная команда" возглавит группу.

FULL TIME | Scotland 0-2 Czech Republic.



Goals in either half from Patrik Schick give Czech Republic the victory in our @EURO2020 opener.#EURO2020 | #SCO pic.twitter.com/us3qgzNAbJ