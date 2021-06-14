Испания - Швеция 0:0. Владение мячом не гарантирует голы

Еще до старта Евро много говорили, что у Испании самый слабый состав в ХХІ веке. Сегодняшний матч натолкнул также на мысль, что у нынешней "Фурии", возможно, самый слабый тренер.

План на шведов Луиса Энрике, мягко говоря, удивил: Испания набивала процент владения поперечными передачами, а вот острых решений, вертикальных пасов, фланговых прорывов почти не было. Номинальные бокс-ту-боксы Коке и Педри даже не думали о рывках в штрафную, и те немногочисленные шансы, которые все-таки были, создал кроссами слева Альба.

Моментов этих было два, и оба в первом тайме - сперва Дани Ольмо в упор головой расстреливал ворота, но выручил Ольсен; ну а затем Мората вышел на свидание с голкипером, но уже привычно пробил мимо ворот.

5 - Dani Olmo ???????? has equaled Rober Lewandowski ???????? as the player to have made the most shots without scoring in a single game this European Championship Finals (five). Impotence#spainsweden #EURO2020 pic.twitter.com/VYilO1eTMm — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

Больше создавать не получалось. Испания очень медленно двигала мяч, и шведы, находившееся возле штрафной, без проблем перекрывали зоны для обострений.

С контратаками у скандинавов, правда, долго не ладилось, но выручил Александр Исак. Форвард "Сосьедада" в концовке первого тайма продавил защитника и бил, вроде, наверняка, однако Испанию спасли штанга и находившийся на линии защитник. После перерыва Исак еще раз включил режим Ибрагимовича и выдал гениальный прострел на Берга, но тот удивительным образом не забил с пяти метров.

Ну и все. У Испании после перерыва голевые шансы появились только в добавленное время, когда "Фурия" сбилась на навал. В основное время Энрике лишь выпускал новых и новых хавбеков - видимо, пытаясь победить арифметику и все-таки довести процент владения до 101, но не вышло. И забить тоже не вышло - 0:0.

38 - Since at least 1980 & at the half time in a single European Championship Finals game, Spain ???????? have been the side to have made the most passes in opposite half (303 passes); & Sweden ???????? have been the side to have made the fewest passes in opp half (38). Monologue#EURO2020 pic.twitter.com/SV1xrDkYS5 — OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021

В следующем туре Швеция сыграет с Польшей, а Испания - против Словакии. Пока делать далеко идущих выводов не будем - в группе все очень плотно, и шансы по-прежнему есть у всех.

Севилья. "Ла Картуха". 1-й тур Евро

Испания - Швеция - 0:0

Испания: Симон - Льоренте, Лапорт, Пау Торрес, Альба - Коке (Фабиан Руис, 87), Родри (Сарабия, 66), Педри - Ферран Торрес (Оярсабаль, 74), Мората (Алькантара, 66), Ольмо (Морено, 74)

Швеция: Ольсен - Лустиг (Крафт, 75), Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон - Ларссон, Ольссон (Каюсте, 84), Экдаль, Форсберг (Бенгтссон, 84) - Берг (Квайсон, 68), Исак (Классон, 69)

Предупреждение: Лустиг, 55