Испания - Швеция 0:0. Владение мячом не гарантирует голы

Еще до старта Евро много говорили, что у Испании самый слабый состав в ХХІ веке. Сегодняшний матч натолкнул также на мысль, что у нынешней "Фурии", возможно, самый слабый тренер.

План на шведов Луиса Энрике, мягко говоря, удивил: Испания набивала процент владения поперечными передачами, а вот острых решений, вертикальных пасов, фланговых прорывов почти не было. Номинальные бокс-ту-боксы Коке и Педри даже не думали о рывках в штрафную, и те немногочисленные шансы, которые все-таки были, создал кроссами слева Альба.

Моментов этих было два, и оба в первом тайме - сперва Дани Ольмо в упор головой расстреливал ворота, но выручил Ольсен; ну а затем Мората вышел на свидание с голкипером, но уже привычно пробил мимо ворот.

5 - Dani Olmo ???????? has equaled Rober Lewandowski ???????? as the player to have made the most shots without scoring in a single game this European Championship Finals (five). Impotence #spainsweden #EURO2020 pic.twitter.com/VYilO1eTMm

Больше создавать не получалось. Испания очень медленно двигала мяч, и шведы, находившееся возле штрафной, без проблем перекрывали зоны для обострений.

С контратаками у скандинавов, правда, долго не ладилось, но выручил Александр Исак. Форвард "Сосьедада" в концовке первого тайма продавил защитника и бил, вроде, наверняка, однако Испанию спасли штанга и находившийся на линии защитник. После перерыва Исак еще раз включил режим Ибрагимовича и выдал гениальный прострел на Берга, но тот удивительным образом не забил с пяти метров.

Ну и все. У Испании после перерыва голевые шансы появились только в добавленное время, когда "Фурия" сбилась на навал. В основное время Энрике лишь выпускал новых и новых хавбеков - видимо, пытаясь победить арифметику и все-таки довести процент владения до 101, но не вышло. И забить тоже не вышло - 0:0.

38 - Since at least 1980 & at the half time in a single European Championship Finals game, Spain ???????? have been the side to have made the most passes in opposite half (303 passes); & Sweden ???????? have been the side to have made the fewest passes in opp half (38). Monologue#EURO2020 pic.twitter.com/SV1xrDkYS5