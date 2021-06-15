45-метровый гол Шика, 830 передач Испании. Пять фактов четвертого дня Евро-2020

Уникальный мяч Патрика Шика в ворота сборной Шотландии, Левандовский без голов и поражение Польши Словакии, бесконечное владение сборной Испании. Таким запомнится четвертый день Евро-2020. Что говорят цифры?

Мяч пролетел 45 метров после удара Шика

Форвард “Байера” Патрик Шик в последнее время раззабивался за сборной Чехии. Он забил восемь голов в последних 11 матчах за свою национальную команду. Один из них может стать лучшим на Евро-2020. Во втором тайме матча с Шотландией Шик увидел, что вратарь соперника Маршалл далеко вышел из ворот. Чех решил пробить в одно касание с центра поля – и мяч, пролетев в воздухе 45.5 метров, влетел в ворота. Это самый дальний гол на Евро с 1980 года, когда начался подсчет статистики.

Войцех Щенсный стал первым вратарем на Евро, забившим автогол

Вратаря сборной Войцеха Щенсного сложно винить в первом пропущенном мяче в игре со Словакией (1:2). Но факт остается фактом – именно от вратаря сборной Польши мяч залетел в ворота. Это не первый автогол на Евро-2020 (первым отметился Демираль), но впервые в истории чемпионатов Европы автогол забил вратарь.

Крыховяк получил первое удаление на Евро-2020

Первые восемь матчей на Евро-2020 команды доигрывали в полных составах. Образцовая дисциплинированность была прервана полузащитником сборной Польши Гжегожем Крыховяком. Во втором тайме матча со Словакией он получил вторую желтую карточку, и оставил свою команду в меньшинстве. Первое удаление на Евро-2020.

830 (852) успешных пасов Испании в матче против Швеции

“Все хорошо, кроме отсутствия гола”, – так испанская Marca написала об игре своей сборной против Швеции. Матч закончился безголевой ничьей, но Испания набила фантастическую статистику по количеству передач и владению. 419 точных пасов в первом тайме (у Ляпорта было 62, Пау Торреса 61, Альбы 60, а всей сборной Швеции – 59), и в целом в матче 830 (852 по другим данным) из 917 (954) общих попыток. У сборной Швеции было всего 89 точных передач за весь матч. Процент владения – 85% в пользу Испании.

Педри превзошел достижение Сеска Фабрегаса

Атакующий полузащитник “Барселоны” Педри всего в третий раз вышел в основе сборной Испании и был одним из лучших на поле в матче против Швеции. Он стал самым молодым испанским игроком на крупных турнирах (18 лет, 201 день). Ранее это звание было за Сеском Фабрегасом, сыгравшем против Украины на ЧМ-2006 в возрасте 19 лет 41 день.