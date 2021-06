Сборная Испании побила рекорд турниров ЕВРО по владению мячом

Вчера, 14 июня, национальные сборные Испании и Швеции сыграли вничью (0:0) в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы. Команда Луиса Энрике владела мячом 85,1% времени, об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

Отмечается, что данный показатель является рекордным для чемпионата Европы. Данные по контролю мяча фиксируются на турнире с 1980 года.

85,1% - #ESP have had a 85,1% of possession vs #SWE , the highest figure in a single European Championship Finals game ever (since at least 1980) coming the second highest figure in a World Cup (since at least 1966): 79% vs Russia. Collapse#EURO2020 #ESPSWE pic.twitter.com/4VaDOIn3Lw