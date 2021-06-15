Герой футбольного дня. Патрик Шик

Ромелу Лукаку среди лучших бомбардиров Евро-2020 (два гола в одном матче) – это нормально. Это ожидаемо. А вот Патрика Шика вряд ли ожидали увидеть на передовой роли.

Хотя этот парень не простой. Он провел неплохой сезон в "Байере" из Леверкузена, а за сборную Чехии забил восемь голов в последних одиннадцати матчах. Это с учетом вчерашнего дубля.

Далеко не факт, что по итогам турнира Патрик Шик войдет хотя бы в топ-5 в списке бомбардиров, однако он войдет в историю. И есть уверенность, что надолго. Просто то, что вчера сделал Шик, случается не каждый день и не каждую неделю. С центра поля на больших турнирах забивают редко.

Шик отправил мяч в сетку ворот сборной Шотландии с 45-и метров – это самое длинное расстояние, которые пролетел мяч перед тем, как оказаться в сетке ворот, с 1980-го года, когда и ведется статистика.

Этот гол по красоте сразу начали сравнивать с голом украинца Андрея Ярмоленко, хотя это сравнение напоминает спор между автомобилистом и мотоциклистом. У обоих – транспортные средства, но оба разные по своей природе и сути... Гол Ярмоленко – это профессиональная работа вопреки усилиям соперника (принял мяч, обработал, сместился, классно пробил), гол Шика – это умение поймать момент, прочувствовать свой шанс, идеальная оценка ситуации. Каждый из этих двух ударов по-своему украсил турнир.

Чехия победила Шотландию вопреки характеру игры. Британцы создали достаточно моментов для того, чтобы не проиграть, но не забивали в очевидных ситуациях. Тогда как Патрик Шик реализовал две возможности из шести ударов по воротам, один из которых изначально имел мало шансов на успех.

Это заявка от Чехии на выход из группы. Очень весомая заявка.