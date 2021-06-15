За кого болеют украинцы на Евро кроме нашей национальной команды

11 июня стартовал чемпионат Европы, третий подряд для сборной Украины. Кого, кроме нашей команды, поддерживают украинцы? Parimatch провел собственный опрос в соцсетях и выяснил, за кого болеют украинские фанаты кроме нашей сборной.

В топ-3 вошли команды Англии (17%), Франции (16%) и Германии (14%). Действующие чемпионы Европы, португальцы, делят с Бельгией и Испанией четвертое место (по 11%). Но если разделить болельщиков по возрастным категориям, то цифры выйдут несколько иные. Например, фанаты до 35 лет в основном отдают предпочтение Франции и Англии (по 18%), а те, кто старше 35 лет, поддерживают ту же Англию (17%) и Германию (16%).

Интересно, что болельщики «Динамо» и «Шахтера» больше всего симпатизируют сборной Англии. Аргумент железный - громкие трансферы из УПЛ в АПЛ. «Шахтер» воспитал под английский чемпионат Фернандиньо, Виллиана, Генриха Мхитаряна, Фреда и Александра Зинченко, а «Динамо» Андрея Шевченко, Андрея Ярмоленко и Сергея Реброва.

В случаях с Англией, Германией, Бельгией, Францией и Испанией большинство болельщиков сказали, что поддерживают эти команды как потенциальных победителей Евро. А вот за Португалию болеют из-за того, что там играет Роналду. Для украинцев Криштиану вообще является самым популярным игроком на Евро. А вот на втором месте идет Руслан Малиновский, который существенно опережает Александра Зинченко.

И, что важно, 81% фанатов ответил, что будут пытаться смотреть все матчи Евро и только 19% настроены только на трансляции матчей сборной Украины. Чаще всего украинцы смотрят футбол дома в одиночестве - 47% (преимущество группы 45+). 27% наших болельщиков разделяют игру миллионов среди своей семьи. В уютной компании друзей с вкусными снеками - 19%. Такие мероприятия зачастую украшает фанатская футбольная атрибутика, добавляющая запала игре. Смотреть трансляцию именно так - весело, и поспорить всегда успеете, и погрустить, а также порадоваться. Этот вариант наиболее выбирает молодежь. И 7% отдают предпочтение футболу с друзьями в барах.

Чаще всего молодые украинцы шерят эмоции, когда их команда добыла важную победу — это 32% голосов. Старшее поколение больше молчаливое. 33% опросников вообще не делятся эмоциями. Но на контрасте у нас «постоянники», которые всегда шерят футбол — это 19%. Есть также часть «инстаграмщиков», «фейсбушников» - когда эта аудитория присутствует на матче, то следует футбольный контент — это 11%. Группа, которая иногда оживает с футболом и постит в соцсети свои эмоции - 6%.

Итак, мы дождались действительно большого футбольного праздника, которым теперь живет вся страна. Поэтому поддерживаем сборную Украины с официальным партнером Parimatch!