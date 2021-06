Криштиану Роналду стал первым игроком, который играл на 5 подряд чемпионатах Европы

Капитан национальной сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым игроком в истории чемпионатов Европы, который выступал на 5 различных турнирах подряд.

В случае с Кришем это были Евро '04, '08, '12, '16 и, конечно, '20.

Также это его 39 матч на крупном турнире (Евро или Чемпионат мира) и это также является рекордом среди всех европейских игроков, сообщает Opta.

Сборная Португалии стартовала на Евро-2020 матчем с Венгрией. В основе вышел и Криштиану Роналду.

А вот так это новость о рекорде Кри Ро проиллюстрировала Squawka:

