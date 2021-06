Протестующий с парашютом приземлился на Альянц Арену перед топ-матчем Евро-2020

Участник инициативы "Green peace" на парашюте залетел в чашу "Альянц Арены" в Мюнхене.

Произошло это как раз перед началом поединка Германия - Франция на Евро-2020.

Протестующий притом плохо управлял парашютом, ударился о камеру над стадионом и едва не стукнулся о болельщиков, которые сидели на трибунах. А тогда приземлился на поле. Оттуда его эвакуировали стюарды.

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9