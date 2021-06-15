Евро-2020. Группа F, 1-й тур

15 июня. Мюнхен, "Арена Мюнхен"

Франция 1:0 Германия

Гол: Хуммельс (20, автогол)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90+4) – Гризманн, Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе

Германия: Нойер – Гинтер (Джан, 87) , Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 87) – Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74)

Предупреждение: Киммих (7)

Сборная Франции уже с самого старта Евро показала всем, почему именно они являются главным фаворитом турнира, минимально обыграв Германию. Возможно самая громкая вывеска всего группового этапа предсказуемо вылилась в довольно сдержанный и осторожный матч, исход которого решил единственный эпизод. Хотя другого от матча с участием команды Дидье Дешама ждать и не стоило.

Франция вышла в ожидаемом составе, но вот схемой их тренер удивил – вместо 4-4-2 ромб команда вышла в 4-3-3 с Мбаппе и Гризманном по краях. Лёв ответил своими 3-4-3 с гибким трио в атаке Гнабри–Мюллер–Хаверц и Киммихом в роли правого вингбека. "Бундестим" забрал мяч себе с самого старта матча, хотя толку от этого было мало. У немцев был игровой перевес, но в последней трети их ждала непробиваемая стена из Канте и компании, в то время как Франция в своих более редких атаках была конкретней.

За первые 20 минут Германия не успела нанести ни единого удара в сторону ворот Льориса, зато Хуммельс уже успел забить в свои. Хотя вину с Матсом стоит разделить как минимум Рюдигеру, который при ауте французов в центре поля зачем-то побежал за Бензема, и этим "устрашением" Карима просто оставил свою зону свободной и ничего более. А дальше шикарное исполнение Погба и немного удачи. До этого Погба так же успел пробить головой с корнера, Мбаппе проверил Нойер из пределов штрафной, а после заставил Ману покидать свои ворота и опасно страховать свою линию защиты.

Французы вполне справедливо повели в счёте, но вот их дальнейшая игра по счёту вряд ли способная вызвать какую-либо симпатию у нейтрального зрителя. "Трёхцветные" ожидаемо сели в низкий блок и стали играть на удержание. Канте и Варан уничтожали угрозу у своих ворот, Мбаппе убегал в контры, которые начинал Погба, а остальные молча пахали. Немцы 70 минут атаковали, и учитывая уровень их соперника делали это неплохо. Худшие опасения насчёт Лёва не оправдались – он привёз вполне интересную команду на Евро. Сегодня разве что "бундестим" слишком уповал на атаки через центр, который был забетонирован. А для активной игры на флангах не хватало дриблеров – из всего стартового состава только Гнабри в этом неплох. Ну и медлительная пара Кроос и Гюндоган на фоне монстров у Франции выглядела смехотворно.

Во второй половине Рабьо мог хоронить уже со старта немцев, но попал в штангу в контратаке. Гнабри тут же ответил самым опасным моментов у своей команды, пробив немного выше ворот после кросса Госенса. Германия ответила ещё ударом Мюллера, но на этом у ворот Льориса всё закончилось. До конца встречи Хуммельс на грани фола остановил Мбаппе в своей штрафной, а гол Бензема был отменён из-за офсайда у всё того же Килиана. Закономерные 1:0.

Германия выглядела интересно, хотя где-то их игра в атаке была слишком абстрактной и сложной для самих игроков. А вот французы были образцово прагматичны, сухи и непобедимы. Дешам не стал выдумывать сложных механизмом и продолжает добывать результат. Каждая из звёзд "трёхцветный" может дать больше, показать весь объём своего таланта, даже Канте, не говоря уж о Гризманне или Мбаппе. Но они молча следуют инструкциям Дешама, отрабатывают, и кажется, заберут очередной титул.