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Франция – Германия 1:0. Чемпионский рецепт от Дешама – сухой прагматизм

ЕВРО-2020
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(2 голосов)

"Трехцветные" провели свой образцовый матч

Франция – Германия 1:0. Чемпионский рецепт от Дешама – сухой прагматизм

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020. Группа F, 1-й тур

15 июня. Мюнхен, "Арена Мюнхен"

Франция 1:0 Германия

Гол: Хуммельс (20, автогол)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90+4) – Гризманн, Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе

Германия: Нойер – Гинтер (Джан, 87) , Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 87) – Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74)

Предупреждение: Киммих (7)

Сборная Франции уже с самого старта Евро показала всем, почему именно они являются главным фаворитом турнира, минимально обыграв Германию. Возможно самая громкая вывеска всего группового этапа предсказуемо вылилась в довольно сдержанный и осторожный матч, исход которого решил единственный эпизод. Хотя другого от матча с участием команды Дидье Дешама ждать и не стоило.

Франция вышла в ожидаемом составе, но вот схемой их тренер удивил – вместо 4-4-2 ромб команда вышла в 4-3-3 с Мбаппе и Гризманном по краях. Лёв ответил своими 3-4-3 с гибким трио в атаке Гнабри–Мюллер–Хаверц и Киммихом в роли правого вингбека. "Бундестим" забрал мяч себе с самого старта матча, хотя толку от этого было мало. У немцев был игровой перевес, но в последней трети их ждала непробиваемая стена из Канте и компании, в то время как Франция в своих более редких атаках была конкретней.

За первые 20 минут Германия не успела нанести ни единого удара в сторону ворот Льориса, зато Хуммельс уже успел забить в свои. Хотя вину с Матсом стоит разделить как минимум Рюдигеру, который при ауте французов в центре поля зачем-то побежал за Бензема, и этим "устрашением" Карима просто оставил свою зону свободной и ничего более. А дальше шикарное исполнение Погба и немного удачи. До этого Погба так же успел пробить головой с корнера, Мбаппе проверил Нойер из пределов штрафной, а после заставил Ману покидать свои ворота и опасно страховать свою линию защиты.

Французы вполне справедливо повели в счёте, но вот их дальнейшая игра по счёту вряд ли способная вызвать какую-либо симпатию у нейтрального зрителя. "Трёхцветные" ожидаемо сели в низкий блок и стали играть на удержание. Канте и Варан уничтожали угрозу у своих ворот, Мбаппе убегал в контры, которые начинал Погба, а остальные молча пахали. Немцы 70 минут атаковали, и учитывая уровень их соперника делали это неплохо. Худшие опасения насчёт Лёва не оправдались – он привёз вполне интересную команду на Евро. Сегодня разве что "бундестим" слишком уповал на атаки через центр, который был забетонирован. А для активной игры на флангах не хватало дриблеров – из всего стартового состава только Гнабри в этом неплох. Ну и медлительная пара Кроос и Гюндоган на фоне монстров у Франции выглядела смехотворно.

Во второй половине Рабьо мог хоронить уже со старта немцев, но попал в штангу в контратаке. Гнабри тут же ответил самым опасным моментов у своей команды, пробив немного выше ворот после кросса Госенса. Германия ответила ещё ударом Мюллера, но на этом у ворот Льориса всё закончилось. До конца встречи Хуммельс на грани фола остановил Мбаппе в своей штрафной, а гол Бензема был отменён из-за офсайда у всё того же Килиана. Закономерные 1:0.

Германия выглядела интересно, хотя где-то их игра в атаке была слишком абстрактной и сложной для самих игроков. А вот французы были образцово прагматичны, сухи и непобедимы. Дешам не стал выдумывать сложных механизмом и продолжает добывать результат. Каждая из звёзд "трёхцветный" может дать больше, показать весь объём своего таланта, даже Канте, не говоря уж о Гризманне или Мбаппе. Но они молча следуют инструкциям Дешама, отрабатывают, и кажется, заберут очередной титул.

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Комментарии (27)
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olegirkovskiy (Dnepr)
16.06.2021 в 01:22
Первый раз вижу фаворита,который отдает инициативу и играет на контратаках,сегодня получилось,но с итальянцами например такой номер не прошел бы...
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 00:46
Немцы слабо. Игры нет. Немецкая футбольная машина на капремонте
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+1
-2
Comment06 (Украина)
16.06.2021 в 00:26
Конечно, до финала ох как далеко, но сегодня французы на корпус опережают всех претендентов на победу- уверенно обыграть немцев на их поле- многое значит. Монстрами выглядят афрофранцузы Мбаппе-Погба-Канте, поразил самоотверженностью Гризманн. Немецкая машина пока разбалансирована, за 0:1, а не за 0:3 должна выставиться авторам ВАРа. Но сбрасывать немцев со счетов, зная их способность к мобилизации, не стоит- шаровиков-португальцев должны обыграть, тем более дома.
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+1
-2
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 00:20
Ну що? Перша битва двох фаворитів? Мбаппе красава, але сьогодні йому не пощастило - нічого не зарахували. А його команда зіграла напрочуд раціонально. І як же сильно зірки французького нападу відпрацьовували в захисті! Утім мені цей матч запамятався враженням про знижений рівень коментаря Вацка. Схоже, що відпочинок без "футболів" сприяв падінню його коментаторського вміння і розуміння того, що відбувається на полі. В першому таймі, коли мяч пішов на кутовий від французів, але боковий цього не побачив і вказав "від воріт", Кімміх пішов доводити арбітру його помилку, але Вацко сприйняв це, як спробу довести, що французи проти нього порушили правила... У другому таймі після другого незарахованого голу французів Вацко 3 рази повторив "Ні друзі, це таки точно гол!" до оголошення рішення ВАР, а після відміни голу не знайшов нічого кращого, як сказати: "Оце такий ВАР, друзі, - бачить того, чого ми не бачимо..." А дочекатися рішення ВАР перед тим, як патякати, не можна було?
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 00:27
Вацко вел себя вообще неадекватно. Быковал на Рюдигера, грозился как он хотел бы его назвать но не может. Субъектвино топил за сборную Францию..
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+1
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.06.2021 в 00:34
вообще смотрю все матчи в нете без наших комментаторов. забугорных не понимаю, но так легче воспринимать футбол, без тупого пиз...жа .
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+1
0
Мистер Блин (Хмельницкий)
16.06.2021 в 00:38
0
0
avatar
Spokoyno (Киев)
16.06.2021 в 00:17
Не в захваті від ціх збірних... Утім це Гранди! Але у французів є Гризманн, Погба, Мбаппе, а у німців зірок такої величі НЕМА! До того звернули увагу на скільки потужніше виглядають Антуан та Поль ніж у своїх клубах?
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+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 00:21
как это нема? А 100-милионный Хеверц? А Тони Кроос? Пристаревший Мюллер хороший уровень держит до сих пор.
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+2
0
vituynia (Черкассы)
16.06.2021 в 00:11
Ну не знаю, мне игра не понравилась. Скучненько на полусогнутых,правда Мбаппе пару раз включал реактивную.В принципе,немцы мало в чём уступали французам и если бы не автогол,так бы всё и закончилось унылыми нулями...
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+1
-4
Зритель (Харьков)
16.06.2021 в 00:11
Этот матч - подтверждение философии футбола - ты можешь случайно забить, но случайно удержать счёт нельзя - тут уже класс нужен. Франция и Украина это подтвердили - правда, каждый по своему.
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+3
-2
efim423 (odessa)
16.06.2021 в 00:06
пусть возьмут у франциии пробы на допинг , сильно быстро бегают
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+1
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
16.06.2021 в 00:04
Класний матч видався, хоч і мало голів. Гра цікава, динамічна, емоційна, напружена і якісна. Обидві збірні в порядку. Французи зі своїм зірковим складом показують дуже прагматичний футбол. Цитата матчу: «Погба дістає м"яч своїми ходулями»
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+2
-1
avatar
djeff2015 (Запорожье)
16.06.2021 в 00:03
немцы на фоне лягушатников не впечатлили...медлительные...прямолинейные.
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+1
-2
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 00:02
Хорошая игра равных команд. Бундесмашина прессовала африканцев 96 минут и даже гол забили, правда.. себе. Не хватает Германии нового Клозе. Всякие Хавертцы...
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+2
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 00:07
Всякого Хавертца наша распиаренная Зина догнать не может.
Ответить
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 00:08
Бегать, как конь, еще не все. Поэтому тот же КР и отличается от всяких Хавертцов.
+1
-1
Acsakal (Kharkov)
16.06.2021 в 00:22
Не влучаючи у ворота з 5 метрів?
+1
0
мы за динамо (киев)
16.06.2021 в 00:14
машина сьогодні на спущених колесах їхала, а в салоні купа сонних пасажирів. сане краще б не виходив, воланд не холанд. буксонули сьогодні.
Ответить
+2
-2
Мистер Блин (Хмельницкий)
16.06.2021 в 00:33
не розумію, як деякі люди побачили в матчі прес німців. видали в 2му таймі 15 хв більш-менш якісного футболу і все.. це цю збірну зі схожою грою обігрувала Південна Корея в 18му
Ответить
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
16.06.2021 в 00:01
Да уж... немцы не впечатлили. Расклеились и рассыпались. Если не пересмотрят подход к футболу, то Роналду продолжит поднимать свою планку рекорда и в игре с ними ... группа смертников.
Ответить
+2
-2
Damien (Kyiv)
16.06.2021 в 00:00
Бой двух терминаторов
Ответить
+3
-1
denis066 (Днепр )
15.06.2021 в 23:59
...не согласен- фаворита сегодня возили всю игру,с такой игрой франция не стнет чемпионом,немцы не заслужили поражения
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+5
-6
Justise (Львів)
16.06.2021 в 00:32
Франки грали по результату і на половину можливостей.
Ответить
0
-3
Мистер Блин (Хмельницкий)
16.06.2021 в 00:34
ти точно всю гру дивився?
Ответить
0
0
Alex DI (Харьков)
15.06.2021 в 23:59
Пеналь на Мбапе?
Ответить
+1
-5
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.06.2021 в 23:58
пеналь на 57 минуте льорису?
Ответить
0
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.