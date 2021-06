Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко

В поединке 1-го тура группового этапа чемпионата Европы национальная сборная Венгрии принимала главную команду Португалии в Будапеште (3:0).

Дубль оформил нападающий Криштиану Роналду. Форвард сделал это в возрасте 36 лет и 130 дней и стал самым возрастным игроком, которому удалось дважды опечалить голкипера соперника в матче финальной стадии чемпионата Европы. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко – украинец забил два гола шведам на ЕВРО-2012 (35 лет и 256 дней).

36y 130d - Cristiano Ronaldo has become the oldest player to score 2+ goals in a European Championship match, taking the record from Andriy Shevchenko, who was 35y 256d when he scored a brace against Sweden for Ukraine in 2012. Endurance. #EURO2020 pic.twitter.com/Q9uIntM8Br