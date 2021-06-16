Италия - Швейцария. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 16.06.2021

Ещё до начала Евро вокруг сборной Италии царили радость, даже эйфория, абсолютная уверенность в своём пути. Первый матч турнира лишь усилил эти ощущения. Многие, даже игроки уже открыто говорят о цели выиграть Евро. Причем к победе собираются идти путем яркой игры, владения мячом, постоянных атак. Corriere Dello Sport сегодня вышел с заголовком "Давайте победим с радостью!" В Швейцарии перед турниром также целили высоко, говорили о золотом поколении сборной. Однако Nati первый матч как раз отрезвил и даже удручил. Насколько же сегодня повлияет настроение обеих?

16 июня. 22:00. Евро-2020. Группа А. Второй тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Швейцария

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Победа над Турцией со счётом 3:0 весьма впечатлила. Непростой соперник был задушен, сметен. Правда, в первом тайме "Скуадре Адзурре" не хватало изобретательности в атаке (Роберто Манчини признал это), а все три гола во втором состоялись из-за ошибок соперника. Тем не менее, в структурном, игровом, ментальном плане Италия очень сильна. Франческо Ачерби чувствует что-то особое в воздухе, Андреа Белотти говорит, что огонь реванша за невыход на Чемпионат Мира-2018 горит постоянно. Жоржиньо видит параллели между сборной и его "Челси" - победителем Лиги Чемпионов-2021.

В Швейцарии после первого матча настроение почти противоположное. Золотое поколение, как его называют, не сумело переиграть главного аутсайдера группы - Уэльс (1:1). Особенно его критиковали за отход в оборону, слишком медленную, пассивную игру после забитого. Большой резонанс вызвала замена Шердана Шакири на 66-ой минуте при счёте 1:0. Не потому что лидер сборной играл хорошо (все согласны, что плохо). А потому что это может открыть очередной раунд напряжённости между ним и главным тренером Владимиром Петковичем. Да и потому что был боязливо заменен опорником.

Также резонанс вызвало приглашение некоторыми игроками парикмахера после матча и перекраска волос. Это посчитали несерьезностью, отвлеченностью на глупости в ответственные моменты.

Петкович признал проблемы сборной в том матче. Тем не менее, отметил 18 ударов по воротам, 64 процента владения мячом. В принципе, неумение Nati взламывать плотную оборону известно. А вот в контратаках против грандов они очень опасны. В их недавнем резюме победы над Португалией и Бельгией, три ничьи и поражение со счётом лишь 0:1 в Лиге Наций в 2020-ом году против Германии и Испании. Впрочем, Италия выглядит сильнее этих двух. Она не проигрывала уже в 28-ми матчах подряд, не пропускала в девяти. Она с радостью будет доминировать и душить соперника, пока тот не сломается.

Кадры

Швейцарские обозреватели хотели бы сейчас поменять многих игроков. Но Петкович любит стабильность. Все же реальна замена правого латераля в схеме 3-4-1-2. Видмер сильнее в обороне, чем Мбабу, да еще и играл в Италии. Закария вряд ли сдвинет Джаку и Фройлера, уж точно не Шакири при всей войне с тренером. Хотя может убрать с поля форварда Сеферовича/Гаврановича. Тогда будет 3-5-2 с Шакири и Эмболо впереди. 75 процентов на сайте SRF проголосовали за замену слева Родригеса на Цубера, но у Петковича Рикардо пропустил лишь один матч из 48-ми. К тому же, и он играет в Италии.

Особое внимание - к Брилю Эмболо. Автор гола против Уэльса был признан УЕФА лучшим игроком того матча. Он может убежать от возрастных Бонуччи и Кьеллини, даже продавить их. Чемпион Мира-1982 Алессандро Альтобелли даже сравнил его с Ромелу Лукаку.

В Италии также осторожно говорят о заменах. С целью ротации. Точно состоится замена травмированного правого защитника Алессандро Флоренци. Манчини не стал раскрывать карты, лишь сообщив о его преемниках очевидное - Ди Лоренцо настроен на атаку, Толой прикрывает в обороне. Возможно, Федерико Кьеза подменит не совсем здорового Берарди на позиции правого вингера, а Ачерби предоставит отдых Бонуччи либо Кьеллини. Но это все. Даже замена форварда Иммобиле на Белотти маловероятна. Не будет замен и в центре поля, поскольку Марко Верратти все ещё не готов.

Статистические факты

Сборная Швейцарии победила лишь в двух из своих последних 14-ти матчей в финальных турнирах Евро, проиграв семь из них

Если считать и финальные, и Отборочные турниры на Евро, швейцарцы проиграли в основное время лишь один из последних 15-ти матчей

Победа сегодня станет для Италии десятой подряд во всех турнирах. Такого она добивалась лишь однажды в своей истории - выиграв все матчи в Отборе на Евро-2020

На данный момент, в кампании на Чемпионат Европы, включая Отбор, итальянцы одержали 11 побед подряд. Забив в каждом из матчей как минимум два мяча

28 матчей без поражений подряд - второй результат в истории "адзурри" и лучший с 1930-х годов

Италия выиграла у Швейцарии лишь один матч из пяти последних, лишь в нем забив более одного мяча. Остальные четыре завершились вничью. В том числе и последний хронологически, товарищеский в 2010-ом году (1:1). Двое из нынешних игроков сборных принимали в нем участие. Джорджо Кьеллини отыграл все 90 минут, Шакири вышел на замену на 88-ой

Прогноз: Италия - Швейцария 2:1

Об умении швейцарцев играть против грандов всегда нужно помнить. И самим итальянцам они немало докучали. Манчини говорит о команде и ее умном тренере, хорошо знающих, что они делают. Также важно, что Петкович тренировал в Италии, даже на "Олимпико" ("Лацио"), что Фройлер, Родригес играют в Италии. Ремо правильно заявляет, что его команде нельзя сидеть в автобусе, как турки, что нужно будет прессинговать. Эмболо способен убежать и разок убежит, прервав "сухую" серию итальянцев. Но все же команда Манчини слишком сильна, а команда Петковича ныне не уверена в себе.