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Акценты: галопом по ЕВРОпам. Терпение и труд всех перетрут?

ЕВРО-2020
(2 голосов)

Авторский обзор игр первого тура чемпионата Европы

Акценты: галопом по ЕВРОпам. Терпение и труд всех перетрут?

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол

Я за это дело взялся в первый раз – удивить хотел, как видно, вас. Наверное, нужно быть сумасшедшим, чтобы, отсмотрев от свистка до свистка аж дюжину матчей за четыре дня, затем взять на себя труд еще и вычленить из них дайджест, зе бест, хит-парад или, если угодно, весь цымес. Что ж, он перед вами.

Давайте попробуем поговорить о том, что на этом Евро было особенного.

Зрелищность. По-настоящему смотрибельными были меньше половины игр тура. Но и откровенно скучным оказался лишь один поединок – тот самый, имени Эриксена. До случившегося с ним несчастья у Дании было два-три момента в дебюте встречи. После же мы увидели только гол Финляндии да пародию на пенальти в другие ворота.

Конечно же, каждый из вас назовет самым зрелищным матч Нидерланды – Украина. Чисто визуально, эмоционально и по количеству голов он действительно вне конкуренции. Но если быть придирчивым и взять общее количество опасных моментов у ворот, то следует признать таковой игру Шотландии с Чехией. Еще аргумент: она напрочь согнала одолевавший меня дневной сон.

Интрига. Лишь однажды занавес падал еще до перерыва. Да что там, уже на 10-й минуте после гола Лукаку сомнений в победе Бельгии над Россией не возникало. Думаю, не только у тех, кто был явно предвзят. Ну а после второго мяча на 34-й тем, кто смотрит футбол ради результата, можно было смело выключать телевизор.

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А вот поединков, где все решалось в последние полтайма, было в туре больше половины. Мы вновь вспомним триллер тура в Амстердаме, с его качелями и победным голом Дюмфриса на 85-й минуте. Но Уорд спас Уэльс от поражения со Швейцарией уже на 90-й. А Ольссон – шведов в матче с испанцами – в компенсированное время. И тогда же Дубравка своим сэйвом сохранил победный счет для Словакии в игре с Польшей.

Логика. Идеальный счет по игре был установлен во встрече итальянцев с турками – 3:0. Также полностью отвечали картине маслом на поле минимальные победы Англии над Хорватией и Франции над Германией. В половине матчей тура можно было согласиться с результатом, но туда-сюда поспорить со счетом.

Самой нелогичной стала ничья в Севилье, где испанцы очевидно «наиграли» на какие-нибудь 2:0 со шведами. Но это не считая Копенгаген, где финнам ну никак не светила победа до известных событий. Ну и Швейцария, пожалуй, все-таки была достойна победы в поединке с Уэльсом. К слову, я уже давно забыл о наших счетах в Лиге наций, и болеть против нее не собираюсь.

Реализация. Ну, тут уж Финляндии нет равных: Похьянпалло на 60-й минуте использовал ее единственный шанс во встрече и принес победу над Данией.

Акценты: галопом по ЕВРОпам. Терпение и труд всех перетрут? - изображение 2

А хуже всех здесь шотландцы – насчитал у них классические сэм-восэм голевых возможностей, а на табло остался ноль и, как итог, поражение от чехов.

Везение. Парадоксально, но самой везучей в туре была хваленая пресловутая Франция. Единственный гол, решивший судьбу матча не в пользу немцев, был забит случайно – в свои ворота Хумельсом. А на исходе часа игры, уже при 0:1, на пути мяча после удара Крооса оказался… его же партнер по команде Гозенс. Еще как везло чемпионам мира!

Отметим, что словаки открыли счет после автогола Щенсны, в которого мяч угодил от стойки ворот, а от него – за линию. И проиграла Польша в итоге таки в один мяч. Ну и отдельно упомяну тех же финнов. Как ни крути, а им, выходит, фартануло с проблемой Эриксена: через два часа на поле вышла уже совсем другая, деморализованная Дания, тогда как ее соперник – с новыми силами.

Симпатии. Мне больше всех понравились голландцы (слово «нидерландцы» язык произносить отказывается) – ребята, что называется, играли и давали играть другим. Браво! Следующей назову Италию – это тоже был Футбол, а не жлобское катеначчо. Довольно неожиданно приглянулись португальцы. И, вы не поверите, Шотландия!!!

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Самую сильную антипатию вызвала игра турок. Мало того что антифутбол, так еще и бездарный – ни полмомента за игру. В последнем смысле, рядом с ними можно поставить Хорватию. Недалеко ушла Россия. И, кстати, столь полюбившаяся многим Венгрия, помимо боевитости, может записать себе в актив разве что единственный полумомент.

Корректность. Девять команд – больше, чем каждая третья – не получили ни единого предупреждения. Говорят, это связано с вынужденно низким уровнем заполняемости трибун. Не знаю, но смотреть такой футбол гораздо приятнее, чем УПЛ с ее перманентными стыками и регулярными удалениями. Вроде как смотрите и учитесь у лучших.

А в матчах Бельгия – Россия и Шотландия – Чехия карточек не было от слова вообще. Самыми же недисциплинированными на этом благодушном фоне оказались хорваты с тремя «горчичниками».

Судейство. Как всегда, доверюсь здесь своему заграничному другу герру Юстасу. А он признал лучшим арбитраж в игре Польши со Словакией в исполнении румына Хацегана.

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Худшее судейство, по его же мнению, продемонстрировал голландец Макелли в матче открытия Евро. Еще до перерыва он мог едва ли не трижды назначить пенальти в ворота Турции – цитирую: «в трактовке прошлого сезона». Самый одиозный эпизод – на 45-й минуте, когда Челик сыграл рукой: «Может мы шо-то не знаем? Было шо-то новое? Чистый пенальти». Смотрим дальше…

Унесенные ВАРом. Если говорить о потерянных из-за него очках, то в первом туре пострадала только Швейцария. При счете 1:1, на 85-й минуте был отменен из-за офсайда гол Гаврановича. Остальное – не в счет, так как не влияло на результат. А вообще, ВАР ведет себя на Евро более чем скромно. Просмотр кино рефери? Не, не слышали...

Попутно отмечу непривычно низкий уровень качества, количества и своевременности видеоповторов. Возможно, это связано с небывало широким кругом хозяев турнира. И вот тут-то у этих семи нянек дитя и страдает потерей зрения.

Рекорды. Меня впечатлили два. Пятое крупное поражение России в истории Евро – никто так часто не влетал. Дело не в стране – в масштабности достижения. И одиннадцать голов Роналду в пяти Евро кряду. Никогда не был его фаном, но это достойно уважения и, если хотите, восхищения.

Сенсации. Самая громкая – победа Финляндии над Данией. Как-никак, а дебютант Евро одолел его завсегдатая, который котировался однозначно выше. Нежданчиком стала и ничья Швеции с Испанией – команд, чьи «весовые категории» разнятся еще больше.

Разочарования. В первую очередь, конечно, Испания, не сумевшая справиться с не самым безукоризненным образчиком антифутбола. А еще, пожалуй, Хорватия – уж больно бледно она выглядела на фоне отнюдь не феерической Англии.

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Камбэк. Формально, таковых в туре не было. Но не могла не впечатлить Украина, отыгравшая два мяча у голландцев за четыре минуты, и менее чем за полтайма после того как счет стал 0:2. Пусть даже и проиграла в итоге – такое дорогого стоит в футболе.

Курьез. А как еще назвать первый гол Португалии, ставший итогом комедии рикошетов? Между тем, Герреру забил его венграм на 84-й минуте, и тут у чемпионов Европы пошла масть…

Личности. Ярче всех, как по мне, блеснул голландец Дюмфрис, наведший шороху у наших ворот. Почти на его уровне мне запомнился итальянец Берарди. В тройку включил бы еще одного представителя Нидерландов – Вейналдума.

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Вратари. Максимальное число важных сэйвов насчитал у моего земляка Жоры Бущана, увы, пропустившего трижды. По поводу того, есть ли процент его вины в этих голах, мнения расходятся. Но факт остается фактом: не выручал так часто никто.

Совсем немного уступили ему в количестве, но отнюдь не в качестве, и при этом остались «сухими» чех Вацлик и швед Ольссон. Неплох был также финн Градецки. Честно говоря, назвать лучшего затрудняюсь.

Бомбардиры. По два гола на счету бельгийца Лукаку, португальца Роналду и чеха Шика. По степени создаваемой угрозы воротам, я бы отдал пальму первенства Шику. Криштиану замкнул бы тройку, и не в силу личных антипатий: один из мячей он провел с пенальти.

Замена. Без вариантов, португалец Рафа Силва. Отыграв полтайма, он успел в течение пяти минут заработать пенальти для Роналду, а затем ему же ассистировать.

Антигерой. Единственное удаление в туре – в пассиве поляка Крыховяка. Произошло это после часа игры, а уже семь минут спустя Словакия забила победный гол.

Лучший гол. Надеялся, что здесь будет фигурировать фамилия Ярмоленко. Нашелся, однако, тот, кто сумел его переплюнуть. Наверное, можно бы с этим и поспорить, если очень хочется, но многие футбольные люди однозначно высказались в пользу гола Шика, забитого практически с центра поля. Поразмыслив для порядка, соглашусь с этим.

Говорят, именно такой гол всю жизнь мечтал забить Пеле. Или я что-то неправильно услышал?

Общее впечатление после первого тура – картина довольно пестрая, но кое-что характерное просматривается. Почти в каждом матче, говоря об андердогах и не только, у наших комментаторов проскальзывает рефрен: эта команда умеет терпеть. Такое впечатление, что большинство сборных приехали на Евро, чтобы тут героически терпеть и ждать своего момента.

Одни дотерпели и были вознаграждены вожделенным очечком, а то и целыми тремя. Другие плавно переместились в разряд потерпевших. В футбол без страха и упрека играют немногие, и мне очень приятно, что мы пока оказались в их числе.

О ком бы ни шла речь, нам с экрана читают мантру про минимум очков, который обеспечит выход из группы с третьего места. Не находите, что это как-то убого? И да, я не в восторге от того, что в финальном турнире Евро играет каждая вторая страна Европы. Как и в чемпионате Украины, увеличение числа участников за счет заурядных команд снижает средний уровень турнира.

Нет, если для вас футбол – это борьба за результат любой ценой, то с вами разговор окончен. Он будет продолжаться лишь для ценителей Игры. А они хотят видеть в состязании сильнейших действительно лучших и высокое качество футбола – игры в мяч с опасными ударами по воротам, прежде всего. Боюсь, что с засильем серости его будет тем меньше, чем ближе финал.

Что еще? Вам хочется прогнозов и фаворитов? Я вас умоляю, о чем тут говорить, когда речь идет о системе плей-офф из одного матча, когда все может решить одно неосторожное движение, а то и счастливый билет в «лотерее»? И, того и гляди, лучшей станет команда, которая дольше всех умеет терпеть. За примерами далеко ходить не надо: вспомним прошлый Евро.

Терпение и труд всех перетрут?

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В статье: Евро-2020
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.