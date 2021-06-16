Акценты: галопом по ЕВРОпам. Терпение и труд всех перетрут?

Я за это дело взялся в первый раз – удивить хотел, как видно, вас. Наверное, нужно быть сумасшедшим, чтобы, отсмотрев от свистка до свистка аж дюжину матчей за четыре дня, затем взять на себя труд еще и вычленить из них дайджест, зе бест, хит-парад или, если угодно, весь цымес. Что ж, он перед вами.

Давайте попробуем поговорить о том, что на этом Евро было особенного.

Зрелищность. По-настоящему смотрибельными были меньше половины игр тура. Но и откровенно скучным оказался лишь один поединок – тот самый, имени Эриксена. До случившегося с ним несчастья у Дании было два-три момента в дебюте встречи. После же мы увидели только гол Финляндии да пародию на пенальти в другие ворота.

Конечно же, каждый из вас назовет самым зрелищным матч Нидерланды – Украина. Чисто визуально, эмоционально и по количеству голов он действительно вне конкуренции. Но если быть придирчивым и взять общее количество опасных моментов у ворот, то следует признать таковой игру Шотландии с Чехией. Еще аргумент: она напрочь согнала одолевавший меня дневной сон.

Интрига. Лишь однажды занавес падал еще до перерыва. Да что там, уже на 10-й минуте после гола Лукаку сомнений в победе Бельгии над Россией не возникало. Думаю, не только у тех, кто был явно предвзят. Ну а после второго мяча на 34-й тем, кто смотрит футбол ради результата, можно было смело выключать телевизор.

А вот поединков, где все решалось в последние полтайма, было в туре больше половины. Мы вновь вспомним триллер тура в Амстердаме, с его качелями и победным голом Дюмфриса на 85-й минуте. Но Уорд спас Уэльс от поражения со Швейцарией уже на 90-й. А Ольссон – шведов в матче с испанцами – в компенсированное время. И тогда же Дубравка своим сэйвом сохранил победный счет для Словакии в игре с Польшей.

Логика. Идеальный счет по игре был установлен во встрече итальянцев с турками – 3:0. Также полностью отвечали картине маслом на поле минимальные победы Англии над Хорватией и Франции над Германией. В половине матчей тура можно было согласиться с результатом, но туда-сюда поспорить со счетом.

Самой нелогичной стала ничья в Севилье, где испанцы очевидно «наиграли» на какие-нибудь 2:0 со шведами. Но это не считая Копенгаген, где финнам ну никак не светила победа до известных событий. Ну и Швейцария, пожалуй, все-таки была достойна победы в поединке с Уэльсом. К слову, я уже давно забыл о наших счетах в Лиге наций, и болеть против нее не собираюсь.

Реализация. Ну, тут уж Финляндии нет равных: Похьянпалло на 60-й минуте использовал ее единственный шанс во встрече и принес победу над Данией.

А хуже всех здесь шотландцы – насчитал у них классические сэм-восэм голевых возможностей, а на табло остался ноль и, как итог, поражение от чехов.

Везение. Парадоксально, но самой везучей в туре была хваленая пресловутая Франция. Единственный гол, решивший судьбу матча не в пользу немцев, был забит случайно – в свои ворота Хумельсом. А на исходе часа игры, уже при 0:1, на пути мяча после удара Крооса оказался… его же партнер по команде Гозенс. Еще как везло чемпионам мира!

Отметим, что словаки открыли счет после автогола Щенсны, в которого мяч угодил от стойки ворот, а от него – за линию. И проиграла Польша в итоге таки в один мяч. Ну и отдельно упомяну тех же финнов. Как ни крути, а им, выходит, фартануло с проблемой Эриксена: через два часа на поле вышла уже совсем другая, деморализованная Дания, тогда как ее соперник – с новыми силами.

Симпатии. Мне больше всех понравились голландцы (слово «нидерландцы» язык произносить отказывается) – ребята, что называется, играли и давали играть другим. Браво! Следующей назову Италию – это тоже был Футбол, а не жлобское катеначчо. Довольно неожиданно приглянулись португальцы. И, вы не поверите, Шотландия!!!

Самую сильную антипатию вызвала игра турок. Мало того что антифутбол, так еще и бездарный – ни полмомента за игру. В последнем смысле, рядом с ними можно поставить Хорватию. Недалеко ушла Россия. И, кстати, столь полюбившаяся многим Венгрия, помимо боевитости, может записать себе в актив разве что единственный полумомент.

Корректность. Девять команд – больше, чем каждая третья – не получили ни единого предупреждения. Говорят, это связано с вынужденно низким уровнем заполняемости трибун. Не знаю, но смотреть такой футбол гораздо приятнее, чем УПЛ с ее перманентными стыками и регулярными удалениями. Вроде как смотрите и учитесь у лучших.

А в матчах Бельгия – Россия и Шотландия – Чехия карточек не было от слова вообще. Самыми же недисциплинированными на этом благодушном фоне оказались хорваты с тремя «горчичниками».

Судейство. Как всегда, доверюсь здесь своему заграничному другу герру Юстасу. А он признал лучшим арбитраж в игре Польши со Словакией в исполнении румына Хацегана.

Худшее судейство, по его же мнению, продемонстрировал голландец Макелли в матче открытия Евро. Еще до перерыва он мог едва ли не трижды назначить пенальти в ворота Турции – цитирую: «в трактовке прошлого сезона». Самый одиозный эпизод – на 45-й минуте, когда Челик сыграл рукой: «Может мы шо-то не знаем? Было шо-то новое? Чистый пенальти». Смотрим дальше…

Унесенные ВАРом. Если говорить о потерянных из-за него очках, то в первом туре пострадала только Швейцария. При счете 1:1, на 85-й минуте был отменен из-за офсайда гол Гаврановича. Остальное – не в счет, так как не влияло на результат. А вообще, ВАР ведет себя на Евро более чем скромно. Просмотр кино рефери? Не, не слышали...

Попутно отмечу непривычно низкий уровень качества, количества и своевременности видеоповторов. Возможно, это связано с небывало широким кругом хозяев турнира. И вот тут-то у этих семи нянек дитя и страдает потерей зрения.

Рекорды. Меня впечатлили два. Пятое крупное поражение России в истории Евро – никто так часто не влетал. Дело не в стране – в масштабности достижения. И одиннадцать голов Роналду в пяти Евро кряду. Никогда не был его фаном, но это достойно уважения и, если хотите, восхищения.

Сенсации. Самая громкая – победа Финляндии над Данией. Как-никак, а дебютант Евро одолел его завсегдатая, который котировался однозначно выше. Нежданчиком стала и ничья Швеции с Испанией – команд, чьи «весовые категории» разнятся еще больше.

Разочарования. В первую очередь, конечно, Испания, не сумевшая справиться с не самым безукоризненным образчиком антифутбола. А еще, пожалуй, Хорватия – уж больно бледно она выглядела на фоне отнюдь не феерической Англии.

Камбэк. Формально, таковых в туре не было. Но не могла не впечатлить Украина, отыгравшая два мяча у голландцев за четыре минуты, и менее чем за полтайма после того как счет стал 0:2. Пусть даже и проиграла в итоге – такое дорогого стоит в футболе.

Курьез. А как еще назвать первый гол Португалии, ставший итогом комедии рикошетов? Между тем, Герреру забил его венграм на 84-й минуте, и тут у чемпионов Европы пошла масть…

Личности. Ярче всех, как по мне, блеснул голландец Дюмфрис, наведший шороху у наших ворот. Почти на его уровне мне запомнился итальянец Берарди. В тройку включил бы еще одного представителя Нидерландов – Вейналдума.

Вратари. Максимальное число важных сэйвов насчитал у моего земляка Жоры Бущана, увы, пропустившего трижды. По поводу того, есть ли процент его вины в этих голах, мнения расходятся. Но факт остается фактом: не выручал так часто никто.

Совсем немного уступили ему в количестве, но отнюдь не в качестве, и при этом остались «сухими» чех Вацлик и швед Ольссон. Неплох был также финн Градецки. Честно говоря, назвать лучшего затрудняюсь.

Бомбардиры. По два гола на счету бельгийца Лукаку, португальца Роналду и чеха Шика. По степени создаваемой угрозы воротам, я бы отдал пальму первенства Шику. Криштиану замкнул бы тройку, и не в силу личных антипатий: один из мячей он провел с пенальти.

Замена. Без вариантов, португалец Рафа Силва. Отыграв полтайма, он успел в течение пяти минут заработать пенальти для Роналду, а затем ему же ассистировать.

Антигерой. Единственное удаление в туре – в пассиве поляка Крыховяка. Произошло это после часа игры, а уже семь минут спустя Словакия забила победный гол.

Лучший гол. Надеялся, что здесь будет фигурировать фамилия Ярмоленко. Нашелся, однако, тот, кто сумел его переплюнуть. Наверное, можно бы с этим и поспорить, если очень хочется, но многие футбольные люди однозначно высказались в пользу гола Шика, забитого практически с центра поля. Поразмыслив для порядка, соглашусь с этим.

Говорят, именно такой гол всю жизнь мечтал забить Пеле. Или я что-то неправильно услышал?

Общее впечатление после первого тура – картина довольно пестрая, но кое-что характерное просматривается. Почти в каждом матче, говоря об андердогах и не только, у наших комментаторов проскальзывает рефрен: эта команда умеет терпеть. Такое впечатление, что большинство сборных приехали на Евро, чтобы тут героически терпеть и ждать своего момента.

Одни дотерпели и были вознаграждены вожделенным очечком, а то и целыми тремя. Другие плавно переместились в разряд потерпевших. В футбол без страха и упрека играют немногие, и мне очень приятно, что мы пока оказались в их числе.

О ком бы ни шла речь, нам с экрана читают мантру про минимум очков, который обеспечит выход из группы с третьего места. Не находите, что это как-то убого? И да, я не в восторге от того, что в финальном турнире Евро играет каждая вторая страна Европы. Как и в чемпионате Украины, увеличение числа участников за счет заурядных команд снижает средний уровень турнира.

Нет, если для вас футбол – это борьба за результат любой ценой, то с вами разговор окончен. Он будет продолжаться лишь для ценителей Игры. А они хотят видеть в состязании сильнейших действительно лучших и высокое качество футбола – игры в мяч с опасными ударами по воротам, прежде всего. Боюсь, что с засильем серости его будет тем меньше, чем ближе финал.

Что еще? Вам хочется прогнозов и фаворитов? Я вас умоляю, о чем тут говорить, когда речь идет о системе плей-офф из одного матча, когда все может решить одно неосторожное движение, а то и счастливый билет в «лотерее»? И, того и гляди, лучшей станет команда, которая дольше всех умеет терпеть. За примерами далеко ходить не надо: вспомним прошлый Евро.

Терпение и труд всех перетрут?