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ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финляндия - Россия 0:1. Не сегодня

ЕВРО-2020
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(6 голосов)

Финляндия проиграла во втором туре Евро

Финляндия - Россия 0:1. Не сегодня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Сборная Финляндии не смогла набрать очки во втором матче чемпионата Европы, проиграв в Санкт-Петербурге России. Единственный гол в матче забил одноклубник Руслана Малиновского в "Аталанте" Алексей Миранчук.

Матч мог прекрасно начаться для финнов. Уже на третьей минуте Йоэл Похьянпало забил свой второй гол на турнире, замкнув головой подачу с фланга Райталы. Но VAR быстро указал на то, что был офсайд. Гол был отменен.

Россия ответила моментом Оздоева и ударом Дзюбы в штангу (после офсайда).

Номинальные гости старались играть в первом тайме через навесы, Дзюба по большей части был закрыт, и иногда на ударной позиции оказывался Марио Фернандес. После одного из навеса натурализованный бразилец крайне неудачно упал на газон и повредил спину. Россия осталась без одного из своих лидеров.

Не складывалась игра у лидера сборной Финляндии Теему Пукки. Он редко получал мяч, и был изолирован от игры своей команды. Чаще в центре внимания был Йоэл Похьянпало, но форвард “Байера” принимал ошибочные решения в атаке, предпочитая бить самому, когда были партнеры были свободны. Четыре удара Похьянпало – три блока и один раз мимо.

У ворот финнов часто возникал сумбур, могли “филины” и просто потерять мяч на своей половине поля без давления гостей. Так случился единственный гол в матче. Обрезка в центре поля, Миранчук сыграл в стенку с Дзюбой и уложил мяч в сетку. Отчаянный прыжок Градецки не спас финнов – 0:1.

Финны смелее пошли в атаку во втором тайме, “филины” не стеснялись играть лонгболлами, и пару раз Дивеев выбивал мяч из-под ног Пукки и Похьянпало перед воротами Сафонова. У России моментов было мало, один раз неплохо пробил Головин (спас Градецки), Жемалетдинов не попал в ворота.

Это был ничейный матч, обе команды не наиграли на один гол. Но одно яркое действие Миранчука склонило чашу весов в пользу “гостей”. У Финляндии остается три очка.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Бельгия 1 1 0 0 3-0 +3 3
2 Россия 2 1 0 1 1-3 -2 3
3 Финляндия 2 1 0 1 1-1 0 3
4 Дания 1 0 0 1 0-1 -1 0

Евро-2020. Группа B, второй тур

Финляндия – Россия 0:1

Гол: Миранчук 45+2

Финляндия: Градецки – Уронен, О’Шонесси, Араюури, Тойвио (Йенсен 84), Райтала (Соири 75) – Камара, Луд, Шюллер (Кауко 67) – Пукки (Лаппалайнен 75), Похьянпало

Россия: Сафонов – Джикия, Дивеев, Баринов – Кузяев, Оздоев (Жемалетдинов 61), Зобнин, Марио Фернандес (Караваев 26) – Головин, Миранчук (Мухин 85) – Дзюба (Соболев 85)

Предупреждения: Камара 22, О’Шонесси 90 – Баринов 27, Оздоев 34, Джикия 88

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В статье: Россия Финляндия сборная Финляндии национальная сборная Финляндии
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Комментарии (66)
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Не чесний президент (Полтава)
16.06.2021 в 20:07
Может я , чего-то не понял: почему россия 2-й матч играет в Петербурге?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 20:13
Карантин..
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0
0
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Loader (Днепр)
16.06.2021 в 20:14
А вот в этом и прикол 11 стран-приемщиков. Половина команд играет на своем поле со своими болельщиками. Даже турки сегодня: пусть не у себя, но в Баку. Чем не свое поле?
Ответить
0
0
code906 (Kiev)
16.06.2021 в 20:15
Болеют. (с)
Ответить
0
0
code906 (Kiev)
16.06.2021 в 20:15
Немцы играют 3 матча подряд в Мюнхене. Да, немного абсурдно в этом плане.
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
16.06.2021 в 20:04
тут игра шла до гола, пропустив его у финнов не нашлось плана Б, так как в позиционной игре они очень слабы, только случайно могли забить. А Россия теперь увы имеет отличные шансы пройти как минимум с третьего места, по личным встречам опережают финнов, у датчан 0 очков, смогут ли они не проиграть бельгийцам, при этом финны точно проиграют бельгийцам.
Ответить
0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
16.06.2021 в 20:03
З таким суддівство м коцапів можуть притягнути й у 1-4
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+1
-1
Dimka26 (Чернигов)
16.06.2021 в 19:52
Везение финляндии должно было когда-то закончиться. Одна из самых слабых команд на евро.
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+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 20:00
А как они попали на Евро, через Лигу Наций небось?
Ответить
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 20:12
Как ни странно, нет. Перебили в отборе греков за второе место. Первое отошло Италии.
0
0
avatar
scorpius (Ck)
16.06.2021 в 20:13
Через квалифай в отборе к Евро
0
0
rivnenskyi (Рівне)
16.06.2021 в 19:02
Фіни десь загубили всю свою цупкість і компактність, просто розійшлися перед Міранчуком. В нападі взагалі не цінували м'яч, як тільки потрапляли в штрафну - відразу удар аби куди. Пуккі без швидкості. Таке враження, ніби фіни сподіваються на те, що Данія не переможе рашку і вони з 3 очками вийдуть далі. Іншої причини чому вони так ревниво берегли мінімальну поразку я не бачу.
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+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 19:43
Може й так. Про фінів.
Ответить
0
0
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 20:04
Так. Фiни сьогоднi не файнi.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 18:45
К сборной России можно относиться как угодно, но необходимо помнить, что мы с ними практически одинаковые в европейском футболе. Для обоих за счастье просто выйти из группы. И если они уже шаг сделали, то нам еще только предстоит не споткнуться.
Ответить
+9
-1
Dnepr1978 (Днепропетровск)
16.06.2021 в 18:48
Украина интереснее смотрится.
Ответить
+3
-2
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 18:53
Не отрицаю, тем не менее мы оба проиграли одинаковым по силе соперникам. Я не смотрел сегодняшнюю игру, т.к. мне в принципе наплевать на сборную России и на Россию, но местное "шапкозакидательство" уже раздражает. Редакции это тоже касается.
+8
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 19:38
Вот-вот.. правильно, Виталик, хватит уже "нагнетать" и ёрничать с убогих. А то сами можем голой ж0пой в лужу сесть. Вот тогда блъ насмеёмся и повэрэпуем вдоволь. )) Специально для йододефецитных вышиватников: Слава Україні! Україна понад усе! Смерть її ворогам! Путин х..йло и прочая, прочая, прочая...
+2
-1
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.06.2021 в 19:34
Браво за комментарий
Ответить
+3
0
metall5291 (Kharkiv)
16.06.2021 в 19:53
И с нашим, и с их качеством футбола возможно разумнее недовыползти из группы и сохранить какой-никакой имидж, чем выйти и получить к примеру 0-7 или что-то в этом роде. Доказано многими, Бразилией, Германией, той же Барселоной, всех и не упомнить. Список длинный.
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 19:57
Ну вот про Барселону то тут зачем, Вадим?
0
0
metall5291 (Kharkiv)
16.06.2021 в 20:04
Да ладно тебе, Таких случаев можно накопать не одну сотню. Просто помнится более свежее, без обид.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
16.06.2021 в 20:08
Ну, мы первую игру сыграли в чем-то даже хуже. Если они к 85 минуте были безнадежны и шансов изменить ситуацию не имели, то мы просто прое.али ничью. Неумение удерживать счет на последних минутах - признак слабых команд.
0
0
Фанат АПЛ
16.06.2021 в 18:27
Это финам за Данию ответка,ну не заслужили они тогда победу с 1 ударом. России повезло...
Ответить
+6
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.06.2021 в 18:30
датчанам просто по-чумовому не везло
Ответить
+3
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
16.06.2021 в 18:47
Россия играла сильнее, хотя спустя рукава.
Ответить
+6
-1
Ten0N (Leopolis)
16.06.2021 в 18:52
Согласен, но кто датчанам виноват что чудак так бездарно исполнил левый пенальти?
Ответить
+2
0
balamyt (Boston)
16.06.2021 в 19:31
Финам .,,учитывая трагедию с. Эриксоном ,..не стоило бы выигрывать. у. Дании .Ничья бы была справедливым результатам..Тогда бы и на Россию сил бы хватило.,
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
16.06.2021 в 18:24
Да, всё верно, смеяться ещё рано.. Не сегодня. Сегодня расклады..
Ответить
+3
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
16.06.2021 в 18:19
Результат нормальный .если бы не были слишком медленные могли бы еще 1-2 на контра атаки забить
Ответить
+7
-7
ratio (Дн-жинск)
16.06.2021 в 18:13
Фины конечно проиграли по делу. Весь матч или пешком или вообще стоят и смотрят на того кто возле мяча. Жесть просто
Ответить
+10
-2
balamyt (Boston)
16.06.2021 в 18:24
Фины. не заслужили. Поражения..Их подвел. ВАР. ..Такие. я Вне игры. Защитывать ... это грех..это не в пользу футбола..Если бы не ВАР. Гол бы защитали..и финал бы вынесли Россию., но тем. Больше интриги..
Ответить
+3
-8
аалекс ( Крым)
16.06.2021 в 19:39
+1
0
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 18:12
Забавный расклад теперь в группе. бельгийцы уже одной ногой в плей-оф. Второе место в ногах датчан. При любых раскладах, если они обыграют рашкованов, то пройдут дальше.
Ответить
+4
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:14
Жаль Эриксена они не вовремя потеряли
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
16.06.2021 в 18:16
Датчанам, чтобы пройти просто выиграть в один мяч может не хватить. Нужно делать разницу.
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 18:22
Ну, тогда нужно проиграть Бельгийцам в один-два мяча и вынести рашкованов.
+2
-5
balamyt (Boston)
16.06.2021 в 18:27
Дания может сыграть с. Бельгией и в. ничью..и выиграть у России
+2
-4
metall5291 (Kharkiv)
16.06.2021 в 18:10
Жаль что финны проиграли. Но сб. России - никакая. Один случайно вымученный гол это все, на что они способны. Думаю, датчане их обыграют и у всех (кроме Бельгии) будет по 3 очка. А у России - плохое соотношение.
Ответить
+6
-7
Artemanat (Кривой Рог)
16.06.2021 в 18:08
Нам теперь Македонию нужно выносить
Ответить
+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
16.06.2021 в 18:06
шо там, как игра была? во встрече двух автобусов победил домашний?
Ответить
+3
-6
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
16.06.2021 в 18:07
Наверное худшая пока игра на евро. Зря только время потратил :(
Ответить
+6
-7
ua_fan (south ukraine)
16.06.2021 в 18:09
Победили красные деревья, не показав абсолютно ничего. Финнам не хватило везения.
Ответить
+5
-8
Запорізьке Торпедо (zp)
16.06.2021 в 18:21
я так понял, шоб финны в отборе с нами так играли)
+3
-2
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
16.06.2021 в 18:05
Смотрел игру, сборная России это ужас, пусть извинят меня оккупанты, но это уровень украинской первой лиги, моментов нет, комбинации это вообще, они наверное даже не знают что это такое. Моменты появлялись просто из-за тупых ошибок финнов. По игре сборная России сейчас наверное самая слабая на евро 2020
Ответить
+6
-9
ukatan (Харьковская обл.)
16.06.2021 в 18:18
Да, точно Первая Лига. То-то наша сборная финнов "вынесла" 1:1.
Ответить
+7
-2
avatar
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
16.06.2021 в 18:42
Укатан ты баран? Я говорю про игру сборной России конкретно в данный период, а не что Украина сыграла с финами 1:1. Разницу понимаешь евро и товарняк? Франция в товарняке Финам проиграла 0:2 , теперь что фины из за этого главный претендент на победу на евро?
+1
-4
krakow (Херсон)
16.06.2021 в 18:58
Ваша сборная угро-финнов,сегодня всухую вынесла финнов. Открывай,березовый сок.
+1
-2
avatar
hec (Луганск)
16.06.2021 в 18:05
Поздравляю россиян с первой победой на Чемпионате Европы. Тот случай, когда игра забудется, а результат останется.
Ответить
+8
-14
aleks68
16.06.2021 в 18:09
пойди и повесься на берёзе.глубоко на......ть
Ответить
+6
-10
metall5291 (Kharkiv)
16.06.2021 в 18:12
пока молчал, казался ...... ну ты понял, надеюсь.
Ответить
+5
-5
avatar
hec (Луганск)
16.06.2021 в 18:16
Поставил Вам лайк за Ваш комментарий.
+7
-2
Dnepr1978 (Днепропетровск)
16.06.2021 в 18:01
Пиво во Львове в фан зоне не скиснет?
Ответить
+6
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:02
Если скиснет - к следующему мачту казламордых свежего подвезут. Да и вроде бы в этот раз сауну обещали, а не пиво
Ответить
+7
-8
ukatan (Харьковская обл.)
16.06.2021 в 18:19
Называть казламордыми тех на чьем языке общаешься... Сам тогда кто?
+7
-5
oda1979 (Запорожье)
16.06.2021 в 18:40
рашкована видно сразу:)) Наводящий вопрос: английский язык он чей - американский австралийский, канадский или принадлежит англичанам?? Ну вот почему рашкованы вы все такие тупые???
+4
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:56
ukatan Да легко. И даже комплексов по этому поводу никаких
+2
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:57
Кто сам? Ну, не москаль же
+2
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
16.06.2021 в 18:00
Не було в них свого Миколенка.
Ответить
+6
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:01
А у финнов своего Лукаку
Ответить
+5
-4
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:00
Эх, Суоми, Суоми ...((
Ответить
+4
-4
Mikes (Харьков-Мюнхен)
16.06.2021 в 17:59
То таке...
Ответить
+3
-3
хфутбольная хфизика (Бухарест)
16.06.2021 в 17:59
Ответить
+5
-7
avatar
Serega1111 (Киев)
16.06.2021 в 18:00
Ответить
+3
-4
Algrab (Костопiль)
16.06.2021 в 18:00
Ответить
+4
-4
aleks68
16.06.2021 в 18:03
не ошибся адресом тупой долб....б?
Ответить
+5
-4


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.