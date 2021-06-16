Евро-2020. Италия - Швейцария 3:0. Продолжение банкета

Евро-2020. Группа А. Второй тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Швейцария 3:0

Голы: Локателли 26, 52, Иммобиле 89

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини (Ачерби 24), Спинаццола, Жоржиньо, Локателли (Пессина 86), Барелла (Кристанте 87), Берарди (Толой 70), Иммобиле, Инсинье (Кьеза 69)

Швейцария: Зоммер, Мбабу (Видмер 58), Аканджи, Эльведи, Шер (Цубер 58), Родригес, Джака, Фройлер (Соу 84), Шакири (Варгас 76), Эмболо, Сеферович (Гавранович 46)

Предупреждения: Гавранович 49, Эмболо 79

Главный арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Разгром Турции в первом туре (3:0) увеличил и без того огромную уверенность итальянцев в себе до безграничной, до эйфории. Они начали считать себя и считаться сильным претендентом на победу на Евро. 28 матчей подряд без поражений, девять подряд без пропущенных мячей, 11 побед подряд в кампании на Евро, включая Отбор, означали сумасшедший темп. Который остановить швейцарцам было крайне сложно. Тем более, что сборная, от которой на Родине перед турниром ожидали очень многое, в первом матче сыграла лишь вничью с Уэльсом, вызвав критику из-за боязливой игры при счете 1:0.

Нет сомнений, что Nati сыграли в Риме гораздо лучше, чем турки. В первом тайме они не уступили по владению мячом (50:50), обе четверти начиная агрессивным прессингом. Владимир Петкович не побоялся оставить тот же состав, с тремя игроками атаки и высоко игравшими латералями, за что ему уже респект. Можно сказать, что до перерыва Италия создала немного, ее удары блокировались, Иммобиле и Спинаццола выходили на Зоммера под слишком острым углом, а второй даже пробил плохо. Тем не менее, сомнений в том, что итальянцы - лучшая команда на поле и чувствуют себя отлично, не возникало.

Гости Рима нанесли лишь один удар по воротам до перерыва. В обороне же они пропустили от Кьеллини после подачи углового. Им повезло с ВАР, заметившим, что капитан подыграл себе рукой. Джорджо вскоре еще и был заменен из-за повреждения. Однако это ничего не изменило, оборона сохранила мощь и организованность. А счет был все равно открыт. В быстрой атаке Берарди, забивавший в четырех из пяти предыдущих матчей сборной, а в пятом, против Турции, участвовавший во всех трех голах, технично обошел Родригеса, прострелил, и опорник Локателли замкнул. Гол производства "Сассуоло".

Насколько свободно, уверенно и счастливо чувствовала себя Италия? Лучше всего показывает эпизод в самой концовке тайма, когда Ди Лоренцо в своей (!!) штрафной в присутствии одного из соперников намеренно пропустил мяч между ногами. Он явно успел заметить, что за спиной никого нет и мяч уйдет за пределы поля. И все же такая смелость и раскрепощенность поражает.

Второй тайм швейцарцы также начали с мячом. И также пропустили из-за этого. Они успели вернуться в оборону, но не успели организоваться. В итоге оставив Локателли в одиночестве в 18-ти метрах от своих ворот по центру. Мануэль пробил четко низом. После чего итальянцы уже начали просто катать мяч, большей частью даже далеко от ворот. Зря. Рановато было для этого. Соперники напомнили об этом, когда Цубер получил мяч на 64-ой минуте перед вратарём. Доннарумме пришлось тащить ногой. Ответы Берарди и Иммобиле после прорывов с флангов были неточными и оставили кое-какую интригу.

Впрочем, интрига была мнимой. Подопечные Роберто Манчини начали играть осторожнее, держали мяч в центре поля либо заставляли подопечных Петковича делать это. Тренер выпустил защитника Толоя вместо вингера Берарди, перейдя на тактическую схему 5-3-2. Что помогло уже спокойнее довести матч до победы. Да еще и она была закреплена. Иммобиле пробил с 18-ти метров с отскоком от газона, мяч коснулся руки Зоммера и пролетел мимо него в сетку. Так во второй раз в своей истории и во второй раз на этом турнире итальянцы забили более двух мячей в матче Евро.

Пожалуй, Швейцария после этого матча должна чувствовать себя лучше, чем после первого. Она дала бой, не боялась. Тем не менее, разница в классе была очевидной. Италия уверенно продлила серию матчей без поражений до 29-ти, серию без пропущенных и с как минимум двумя забитыми до десяти. Перед матчем Манчини предостерегал от организованности, сыгранности соперника, ума его тренера, напоминал, что Швейцария всегда создавала Италии проблемы. Лишь одна победа и четыре ничьи в предыдущих пяти очных матчах подтверждали это. Но сегодня шансов на ничью не было.