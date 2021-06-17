Лидер и совесть нации. Горан Пандев желает укрепить и без того божественный статус

Он забил 101 гол в Серии А и стал ее лучшим экс-югославским бомбардиром. В 36 лет он выдал свой лучший сезон по забитым мячам в лиге с 2009-го года, в 37 лет в мае закончил сезон с 7+3 по схеме "гол+пас" за 1400 игровых минут. Лишь двое иностранцев в истории отыграли больше матчей Серии А, чем он. Он вывел свою скромную сборную на первый крупный турнир в её истории, принёс ей величайшую победу в её истории - в марте в Германии. А сегодня Горан Пандев попытается ещё больше укрепить свой статус легенды Северной Македонии. Хотя куда уж укреплять?!

Кубковый боец

Горан никогда не был бомбардиром. Его максимум за сезон в лиге - 14 голов, были ещё два с 11-ю. Зато он умеет забивать когда нужно, в решающие моменты. Его любимая жертва в карьере - "Ювентус" (8). Его последние жертвы - Австрия на этом Евро, "Беневенто" в крайне важной прямой битве за выживание в Серии А (дубль), "Аталанта", "Удинезе", сборная Германии в Отборе на Чемпионат Мира и дубль против "Наполи". Также за последние 27 месяцев он забивал "Милану", "Сассуоло", "Роме", вновь "Аталанте", "Ювентусу". И гол в Тбилиси, принесший сборной путёвку на её первый Евро.

Список его трофеев перекликается с этой статистикой. Побед в лигах всего две, с "Интером" и "Галатасараем". Причем в Чемпионате Турции он почти не играл. Зато Кубков целых шесть, пять в Италии и один - в Турции. Два трофея лучшего бомбардира Кубка Италии. Он единственный игрок в истории Коппа, взявший четыре подряд. И ведь сделал это с тремя разными командами. В Кубке Турции в победном сезоне забил семь мячей. Также выигрывал Лигу Чемпионов, Клубный Чемпионат Мира.

Пожалуй, "кубковая" и статистика жёлтых и красных карточек за карьеру. 70, 7. Столько же удалений за карьеру, например, у Дженнаро Гаттузо. Жёсткие бойцы.

Он и не гоняется за голами. Пандев - типичный второй форвард. Быстрый, резкий, техничный, блестяще чувствующий свободное пространство и мяч. А главное - совершенно неэгоистичный. О чем свидетельствуют 72 ассиста за карьеру. Говорили, что в "Интере" Жозе Моуриньо Самюэль Это'О играл второго правого защитника. Тогда македонец играл второго левого. Он выходил на левом фланге, помогает там всегда, прорывается оттуда. Он действует в глубине, двигается, даже сейчас тяжело работает. Заявляя, что должен бегать в два раза больше, чем молодёжь, чтобы заслуживать свое место.

Не случайно в "Наполи" и "Интере" у него больше ассистов, чем голов. А Marca, говоря о нём в преддверии Евро, прежде всего отмечала его футбольный ум.

Делио Росси, его тренер в "Лацио", которого называл своим любимым в карьере, объяснял: "Даже в юности у него была в ДНК способность читать действия партнеров по команде и адаптироваться к любому. Он видит возможность за несколько секунд ранее других. Это просто магия. Он уникален. И потому был незаменим во всех клубах". Его партнер по "Интеру" Уэсли Снейдер согласен: "Он умеет обозревать поле, видит каналы для паса и легко выводит других на вратаря. Фантастическая левая нога и настоящий инстинкт на голы, безжалостность в штрафной площадке. Его часто недооценивали".

Его движения и инстинкты и вправду не поддаются исчислению и статистической систематизации. И он может забивать любым путём. Прессингуя и перехватывая, как против Австрии, "Беневенто". При этом второй гол "Беневенто" он забил, протащив мяч с агрессивным защитником на спине и протолкнув низом с острого угла. Очень напоминало Ромелу Лукаку. Германии он забил, замкнув прострел, "Наполи" первый мяч - убежав, получив мяч вразрез, уложив защитника финтом на газон и пробив. А во втором голевом эпизоде и вовсе развернулся в стиле Зинедина Зидана, оставив защитника в дураках.

Тихий и громкий лидер

Не выразить цифрами и его человеческие качества. Он не замешан абсолютно ни в каких скандалах, счастлив в браке со школьной подругой, проводит время почти лишь с семьёй. Уже 11 лет назад он открыл в родной Струмице "Академию Пандева", где занимаются 14 команд и 350 детей. Выбив часть денег на её постройку у ФИФА. Взрослая команда "Академии" уже несколько лет играет в Высшем дивизионе и даже выиграла Кубок страны. Со средним возрастом игроков 21.5 лет. И до открытия Академии он немало занимался развитием детского футбола. За что получил Медаль за Службу Стране.

На свои команды он влияет благотворно. Росси отмечает: "Он не чувствует давления в сложном матче, не боится ничего. Он тихий лидер, отличающийся от всех. Партнёры по команде всегда любили его". Моуриньо подтверждает: "Он всегда командный игрок, приносит положительные волны в раздевалку. Поэтому я так хотел подписать его в "Интер". И вправду, так хотел, что выдрал посреди сезона из "Лацио", с которым Горан ссорился из-за контракта. Тогда не понимали, зачем при "живых" Это'О, Диего Милито и Марио Балотелли нужен еще один форвард. После победы в Лиге Чемпионов поняли.

Вместе с тем, он умеет быть и громким лидером. В 2013-ом году даже его семья протестовала против его решения уйти из сборной. Тем более - когда заявил об этом в открытом письме, а не на пресс-конференции. Горан же объяснял, что своим уходом надеялся разбудить общественность и чиновников Федерации, поскольку сборная тогда управлялась ужасно. Говоря о постоянных сменах тренеров и игроков по нефутбольным причинам и об ужасных условиях подготовки. А зимой этого года он прямо говорил, что у его "Дженоа" нет проекта и что он не понимает причину постоянных смен тренеров.

Он прям, не прячется за избитыми фразами, не пытается угодить всем. "Я знаю, что важная персона в раздевалке, и люблю популярность. Но это не значит, что я чувствую себя знаменитостью. Я не футбольный бог". На вопрос о любимой команде в Италии прямо отвечает "Интер", поскольку "он привёл меня в Италию, и за это я всегда буду ему благодарен". Не боясь огорчить обожавших его болельщиков "Лацио" и "Наполи". На вопрос о лучшем дерби прямо говорит "Римское", не боясь огорчить Миланское и Генуэзское.

Совесть нации

Горан не считает себя футбольным богом. Но его страна считает. На Родине он просто бешено популярен. В каждой новости о нём, в каждом интервью обязательно напишут "легенда", "икона", "мифологический персонаж". Gol.mk назвал его "синонимом македонского футбола". Действительно, в стране, сборная которой до 2021-го года не играла на крупном турнире, в резюме клубов которой лишь одно участие в групповом турнире Еврокубков (Лиги Европы), в резюме лишь одного игрока которой есть победа в Лиге Чемпионов (после 1992-го) логично, что этот самый игрок обретёт особый статус.

Его часто называют "Гранде Пандев". Из-за связи с Италией, которую называет вторым домом, и величия для его первого дома. Главный тренер сборной Игор Ангеловски заявил: "Можно сомневаться в Александре Великом, но не в Горане Великом". А официальный Твиттер Федерации Футбола Северной Македонии сразу же после исторической победы в Тбилиси с его единственным голом в матче выставил его фото, подписав всего одним коротким словом заглавными буквами - БОГ.

Более того - его влияние распространяется далеко за пределы футбола. Македония - очень непростая, раздираемая противоречиями страна. С 25-ю процентами албанского населения, мечтающего о присоединении к Албании. Несколько лет назад игрок сборной Энис Барди признался, что любой албанский юноша в Скопье мечтает играть за сборную Албании, а не Македонии. Также Греция долго блокировала вступление страны в НАТО и ЕС, считая название "Македония" присвоенным. Пришлось ставить перед названием Бывшая Югославская Республика, а два года тому согласиться на Северную Македонию.

Болгария же и вовсе считает, что македонского народа и македонского языка не существует, требует официально признать происхождение македонцев от болгар. И в самом Скопье проболгарское лобби очень сильно и включает в себя бывших премьер-министров страны. После замирения с греками и включения местных албанцев в правительство именно с восточным соседом больше всего проблем. Потому человеку с болгарской фамилией, родившемуся на границе с Болгарией, теоретически было бы трудно сплотить македонцев вокруг себя. Но Пандев это сумел. И ему доверяют больше, чем любому политику.

"Он не только лидер сборной, но и лидер нации", - заявляет спортивный директор "Академии Пандева" Югослав Тренчовски. Бывший игрок сборной Георги Христов заявляет: "Для моих детей он кумир. На нём нет никаких тёмных пятен. Мы поклоняемся ему". Не в последнюю очередь - благодаря частым высказываниям Горана о "святой футболке сборной". "Это золотое поколение игроков объединило всю Македонию. И я счастлив в каждый момент и от каждой капли пота, которая падает на эту святую футболку... Я извиняюсь перед болельщиками, приехавшими в Бухарест, за наше поражение от Австрии".

Вот такой он, извиняется не за какой-то позорный разгром от слабой сборной, а за боевое поражение от сильного соперника на крупном турнире, попадание на который для македонцев уже космос. Извиняется потому, что футболка сборной ему настолько дорога и играющим в ней поблажек быть не может. И всему этому учит молодых игроков. Необычная сплочённость этой сборной, её македонцев, болгар, албанцев, турка Эльифа Елмаса - заслуга 37-летнего капитана.

Пандев уже заявил, что уходит из футбола. Он уже уходил и год, и два назад, но оставался из-за уникальной возможности попасть на крупный турнир и из-за переноса Евро. Он признает, что ему тяжело, что восстановление после матчей занимает три дня. Он хочет уйти. Но вся Северная Македония умоляет его остаться. И уж точно ожидает, что поведёт её на этом турнире. Горан заявлял, что отдал бы все свои трофеи за один матч на крупном турнире. Он уже отыграл этот матч и забил. Но вряд ли успокоится после этого. Потому не следует успокаиваться и сборной Украины.