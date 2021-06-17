Невероятный Бэйл, первая драка, эффектный Локатели. Лучшие кадры Евро-2020 за 16 июля

Второй тур только начался, а мы уже имеем одного участника плей-офф и сборную, которая с очень большой вероятностью там окажется. При этом группа А порадовала зрителей ярким футболом, точнее лидеры этого квартета - Уэльс и Италия

Валлийский сборная снова выстроилась интересным образом для командного фото

Счет открыл Аарон Рэмзи. Этот гол после паса Гарета Бэйла мы признали лучшим за прошлый игровой день. К слову, Рэмзи мог вообще хет-трик оформить, но постоянно подводила меткость

Гарет мог раньше снять вопрос о победителе, но его удар с пенальти оказался не точным

Впрочем, он все равно выдал невероятный матч - на счету Бэйла две отличные результативные передачи

Была и первая драка на этом Евро. Ну почти драка, основательная толкотня. Бурак Йылмаз ее спровоцировал тем, что решил мотивировать игрока валлийской сборной подняться с газона, коснувшись его лица. Конечно, партнеры вступились и началось. Интересно, что арбитр по итогам ограничился только желтыми карточками

А теперь взгляните на этот энергетический круг - сборная Уэльса действительно производит впечатление большой дружной семьи

Италия поразила в первом туре. Не менее эффектно подопечные Манчини сыграли и против Швейцарии

Уже в дебюте встречи Джорджо Кьеллини забил гол, который, впрочем, отменили после просмотра ВАР. Совсем скоро капитан покинул поле из-за травмы

Игроком матча стал Мануэль Локателли - центральный полузащитник из Сассуоло, которого даже хотел приобрести Шахтер в помощь новому главному тренеру. Но хавбек решил остаться на Апеннинах. Он отметился дублем - второй гол получился особенно эффектным

3:0 в итоге - Италия первой на Евро вышла в плей-офф и вполне может сыграть даже с Украины в 1/8, если в последнем туре Скуадра Адзурра не проигрывает Уэльсу, а сине-желтые в итоге займут второе место в группе С