Никто не побеждает чаще Уэльса, 29 аргументов Италии. Пять фактов шестого дня Евро-2020

Вчера начался второй круг группового раунда чемпионата Европы-2020, и одна сборная уже гарантировала себе участие в 1/8. А сборная Уэльса, кажется, изобрела машину времени, вернувшись в 2016-й год.

29 матчей без поражений и 29 голов Италии

Переиграв Швейцарию, Италия стала первой командой на Евро-2020, вышедшей в 1/8. Команда Манчини продолжила свою впечатляющую серию – 29 матчей без поражений (24 победы, пять ничьих). Италия выиграла 10 последних матчей ни разу не пропустив, а первый гол Локателли Швейцарии стал 29-м “адзурри” без ответа соперника. Потом Италия добавила еще два и улучшила свою разницу в победной серии до 31-0.

Италия стала второй сборной, которая стартовала на Евро с двух крупных побед

3:0 над Турцией, 3:0 над Швейцарией. Только второй раз в истории Евро команда начинает турнир с двух крупных побед. Ранее это удалось сборной Нидерландов на Евро-2008 (победы над Италией 3:0 и Францией 4:1).

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???? 29 games unbeaten

???? 10 straight clean sheets

???? 31 goals without reply

???? First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 16, 2021

Швейцария выиграла только два из 15 последних матчей Евро

Статистика выступлений сборной Швейцарии на чемпионате Европы оставляет желать лучшего. Nati выиграли только два из последних 15 матчей на Евро. Сборную Италии швейцарцы не могут переиграть уже 29 лет.

Уэльс побеждает в 63% матчах на Евро

Уэльс пока не гарантировал выход в плей-офф, но очень близок к этому после победы над Турцией. Никто кроме Франции не выигрывал чаще на последних двух Евро, чем Уэльс (шесть и пять побед вместе). Однако поскольку у Уэльса всего два турнира и восемь матчей, он имеет лучшую победную статистику среди всех команд в истории чемпионата Европы (63%, пять побед в восьми матчах).

Рэмзи – первый игрок в сборной Уэльса, который забивал на двух крупных турнирах

Первый мяч в ворота сборной Турции забил Аарон Рэмзи, подключившись из глубины на пас Гарета Бэйла. Именно Рэмзи, а не Бэйл стал первым игроком сборной Уэльса, который забивал на Евро-2016 и Евро-2020. Позже им мог стать Бэйл, но игрок “Реала” не реализовал пенальти. К слову, Бэйл стал первым с 2000 года футболистом на Евро, который не попал в ворота с одиннадцатиметрового. Ранее это сделал Рауль.