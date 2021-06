Никто не побеждает чаще Уэльса, 29 аргументов Италии. Пять фактов шестого дня Евро-2020

Вчера начался второй круг группового раунда чемпионата Европы-2020, и одна сборная уже гарантировала себе участие в 1/8. А сборная Уэльса, кажется, изобрела машину времени, вернувшись в 2016-й год.

Переиграв Швейцарию, Италия стала первой командой на Евро-2020, вышедшей в 1/8. Команда Манчини продолжила свою впечатляющую серию – 29 матчей без поражений (24 победы, пять ничьих). Италия выиграла 10 последних матчей ни разу не пропустив, а первый гол Локателли Швейцарии стал 29-м “адзурри” без ответа соперника. Потом Италия добавила еще два и улучшила свою разницу в победной серии до 31-0.

3:0 над Турцией, 3:0 над Швейцарией. Только второй раз в истории Евро команда начинает турнир с двух крупных побед. Ранее это удалось сборной Нидерландов на Евро-2008 (победы над Италией 3:0 и Францией 4:1).

???????? ???????????????????? ????????



???? 29 games unbeaten

???? 10 straight clean sheets

???? 31 goals without reply

???? First team in the Round of 16#EURO2020 pic.twitter.com/opWyppcrxB