Герой футбольного дня. Гарет Бейл

Украина не может зацепиться за очки в финальной части чемпионата Европы уже почти девять лет – шесть матчей подряд. Сборная Австрии только несколько дней назад впервые в своей истории забила больше гола в матче уровня финальной части Евро и добыла первую в своей истории победу, Турция проиграла пять из шести последних матчей на Евро, четыре из них – с сухим счетом. И еще немало добротных сборных имеют сложные отношения с этим турниром, но только не Уэльс.

Валлийцы второй раз в своей истории участвуют в финальной части чемпионата Европы и показывают невероятно высокую эффективность. В предыдущих восьми матчах они потерпели только два поражения, уступив Англии на групповом этапе Евро-2016 и Португалии – в полуфинале того турнира. Зато имеют в своей коллекции скальпы таких команд как Бельгия, Россия, Северная Ирландия, Турция.

Последнюю Уэльс одолел вчера в рамках второго тура группового раунда Евро-2020, практически гарантировав себе выход в плей-офф из непростой группы. В последнем туре британцам предстоит сыграть с безудержной Италией, а Швейцария сыграет против аутсайдера квартета Турции. У Уэльса и Швейцарии может быть по четыре очка, что наверняка выведет в плей-офф обе сборные.

Вчерашняя победа – это заслуга Гарета Бейла. Он не забил, но сделал весомый вклад в успех своей команды. Поразило то, как Бейл добавил после перерыва: если в первом тайме у него было 25 полезных командных действий, то после перерыва – 34. В первом тайме ноль ударов по воротам, во втором – сразу четыре. Перехватов в первом тайме два, а во втором – четыре.

На карте действий Гарета Бейла четко видно, как изменилась его игра после перерыва: если сначала он концентрировался преимущественно на правом фланге, то во втором его активность растянулась на всю ширину поля. А места, откуда Бэйл отдавал передачи, из района центрального круга переместились ближе к чужой штрафной.

Здесь же четко видно распределение ключевых передач. Их Бэйл выполнил от пяти до семи (по разным данным), две стали результативными. Распределение по таймам практически равномерное. О чем это говорит? Независимо от того, на какой позиции и в каком стиле и на участке поля играл Бэйл, от него стабильно шла опасность чужим воротам.

Остальные игроки сборной Уэльса все вместе не выполнили столько передач на обострение, сколько один Бейл (шесть против семи по данным InStat). Вот таким и должен быть лидер. Вот так и должен играть человек, который имеет в коллективе наибольший авторитет и самые высокие заслуги. Никому в голову даже не придет упрекать его за промах с пенальти.

У него могут быть проблемы в клубе, однако в сборной Гарет Бейл всегда играет от ножа. Такие истории украшают этот чемпионат Европы. И дальше еще непременно будет.