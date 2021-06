Автор дубля в ворота швейцарцев отодвинул бутылки с колой – итальянец повторил жесты CR7 и Погба

Полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на послематчевой пресс-конференции. Напомним, вчера, 16 июня, Швейцария сгорела команде Манчини со счетом 3:0. Дубль в активе Локателли, еще один гол провел Иммобиле.

23-летний хавбек "Сассуоло" повторил за Криштиану Роналду и Полем Погбам, оставив на столе перед собой только воду. Напомним, во время своего общения с журналистами португалец отодвинул от себя Coca-Cola, а француз – пиво Heineken.

Manuel Locatelli is the latest player to replace a fizzy drink sponsor with water at #ITA's post match press conference following their win over #SUI pic.twitter.com/gAUVCs3OLy