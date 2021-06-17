Перспективный проект Лева и хроническое однообразие Дешама: Тактика в матче Франция - Германия

В центральном матче всего первого тура Евро-2020 сборная Франции в Мюнхене с минимальным счетом выиграла у Германии. Постараемся разобраться с главными причинами результата и проанализировать наиболее важные тактические нюансы матча.

Даже несмотря на то, что очное противостояние двух последних чемпионов мира проходило в Германии и французы носили статус лишь номинальных хозяев, именно команда Дидье Дешама считалась фаворитом. Уж слишком нестабильно в последнее время выглядит Бундестим.

Франция - Германия - 1:0

Гол: Хуммельс (20, автогол)

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес – Погба, Канте, Рабьо (Дембеле, 90+4) – Гризманн, Бензема (Толиссо, 89), Мбаппе

Германия: Нойер – Гинтер (Джан, 87) , Хуммельс, Рюдигер – Киммих, Гюндоган, Кроос, Госенс (Фолланд, 87) – Хаверц (Сане, 74), Мюллер, Гнабри (Вернер, 74)

Предупреждение: Киммих (7)

Базовой схемой Йоахима Лева была формация, которую он старательно наигрывал к Евро – 3-4-2-1. В составе сборной Германии место Нойера в воротах не подвергалось сомнениям. Тройку защитников составили Гинтер, Хуммельс и Рюдигер. В центре поля вышла пара Кроос – Гюндоган. Вечный вопрос, где эффективней использовать Киммиха – в центре поля или на правом фланге, был решен в пользу позиции латераля. Слева бровку "выжигал" застолбивший за собой место в старте Гозенс из "Аталанты". Под нападающими, на позициях инсайдов действовали мастера игры без мяча - Мюллер и Хаверц. На острие атаки сыграл вингер по профессии – Гнабри. Видимо Лев остался впечатлен игрой своей команды в спарринге с Латвией (7:1), после систематических ротаций он второй матч подряд выпустил один и тот же стартовый состав.

Кадры сборной Франции прогнозировались гораздо легче. Позиции вратаря и защитников практически незыблемы. Наличие в старте Канте, Рабьо и Погба также сомнений не вызывало. Гризманн, Мбаппе и вернувшийся в национальную команду Бензема практически безальтернативны.

За последний год Дешам пробовал интегрировать игровые принципы своей команды в четыре разные тактические схемы: 4-2-3-1, 4-4-2 ромб, 3-4-1-2 и 4-3-3. Перед матчем многие специалисты предполагали, что возвращение Бензема делает наиболее оптимальным вариантом структуру с двумя центрбеками, парой форвардов (Мбаппе и Бензема) и ромбом в центре поля, с Канте и Гризманном в нижнем и верхнем углах геометрической фигуры соответственно. Даже УЕФА нарисовало перед матчем именно такую формацию. В реальности, нас ждал достаточно своеобразный вариант структуры 4-3-3. Гризманн был определен на позицию правого нападающего, Мбаппе играл слева, а Бензема в центре.

xG – 0,29:1,26

Удары (в створ) – 4(1):10(1)

Удары из штрафной – 4:7

Атаки – 24:59

Владение – 38,2%:61,8%

Точность передач – 82%:89%

Передачи в финальную треть – 105:239

Ключевые передачи – 4:7

Возврат владения – 42:46

Дриблинг (успешный) – 19(10):13(1)

Фолы – 7:10

Дистанция (км) – 109:113,6

По большому счету, матч можно поделить на два отрезка - до перерыва и после. В первом тайме игроки сборной Германии не лучшим образом реализовывали план на игру. В теории он был намного разнообразней и интересней, чем у чемпионов мира, которые уже приучили всех к своей очень эффективной, но при этом предсказуемой контратакующей манере игры. На практике, хозяева (реальные, а не номинальные) держа высокую линию обороны, практически не осуществляли должного давления на соперника с мячом. На мой взгляд, этот тактический недочет был главной ошибкой немцев и в последствии он поспособствовал формированию окончательного результата.

При развитии позиционных атак французы организовывали ситуации для длинных передач и забросов в исполнении Поля Погба. Хавбек "трехцветных" был важнейшим игроком матча. Не находясь под прессингом, он мастерски пользовался пространством, за линией обороны соперников. Именно одна из чудо-передач Погба и создала фазовое пространство для гола, точнее автогола Хуммельса.

После перерыва сборная Германии серьезно прибавила в интенсивности взаимодействий с мячом. Не сказать, что команда Лева включила системный, структурированный высокий прессинг, но и того коллективного давление, которое было, оказалось достаточно не только для того, чтобы выровнять игру, но и перехватить инициативу. Германия переигрывала Францию во втором тайме. Характер игры в последние полчаса матча хорошо отображают показатели передач в финальную треть поля на данном отрезке матча – 19:101. Общий показатель ожидаемых голов также красноречиво характеризует ход игры.

Можно понять шведов или финнов в их стремлении добиваться результата за счет низкого блока и контратак. Но, на мой субъективный взгляд, от чемпионов мира с таким выдающимся составом любители футбола вправе ждать большего тактического разнообразия. При игре в равных составах 19% активности в финальной трети поля – откровенно мало.

При позиционных атаках Германии важную роль играл Кроос, который опускался к защитникам для помощи в розыгрыше мяча. За диспетчера Бундестим отвечал его коллега по сборной Франции. Погба следовал за Кроосом вплоть до линии обороны.

Интересной задумкой был треугольник сборной Германии в атаке. Гнабри, Мюллер и Хаверц постоянно менялись местами. Но эта часть плана оказалась недоработанной на практике. Французские защитники хладнокровно держали свои зоны в оборонительной структуре, не поддаваясь на постоянное движение атакующего треугольника Лева.

Изначально Франция в фазе игры без мяча поддерживала структуру 4-3-3. Преимущество Германии во втором тайме заставило их со временем садиться глубже и перейти на схему 4-5-1 (без мяча). При переходе в быструю атаку мяч часто адресовался Погба, Бензема или Гризманну, которые диагональю запускали в прорыв атакующего свободное пространство в левом полуфланге Мбаппе. Две контратаки завершились голами из офсайда.

После матча главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил удовлетворение результатом и игрой своей команды: "Мы были близки и ко второму голу, который привнес бы спокойствие, но и без него мы не сильно пострадали во втором тайме. Получился матч, насыщенный высококлассной и талантливой игрой. Мы провели отличный матч против очень сильного соперника. Знал, что мои игроки будут к нему готовы, что они в этой схватке и подтвердили".

Наставник Бундестим Йоахим Лев отметил самоотдачу своей команды: "Были отрезки матча, в которых мы могли усилить давление на ворота соперника, но выгодных моментов не создавали. Получился по-настоящему напряженный матч, и боролись мы в нем до самого конца. Не могу обвинить свою команду в том, что не пыталась. Мы выложились по полной программе".

Статистика подтверждает визуальное превосходство сборной Германии, но для положительного результата в футболе необходимо реализовывать свои моменты. Останется ли верен Йоахим Лев тактической схеме 3-4-2-1 или будет искать новые варианты? Ответ на этот вопрос мы узнаем в следующих матчах Бундестим с португальцами и венграми. Пока эта структура не раскрывает полностью весь игровой потенциал сборной Германии. При этом команда Йоахима Лева выглядела достаточно солидно, даже на фоне действующих чемпионов мира и главных фаворитов Евро.

Что касается сборной Франции, то они должны с полной серьезностью отнестись к последующим матчам, так как с тактической точки зрения они могут быть весьма непростыми. Португалия и тем более Венгрия при своей впечатляющей поддержке, в отличие от Германии, не станут угощать "трехцветных" пространством на своей половине поля и наверняка сыграют компактно, с более низкой линией обороны. Вот здесь команде Дешама уже будет необходимо продемонстрировать разнообразие своего тактического арсенала.

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