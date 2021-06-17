Дания – Бельгия 1:2. Блестящая Дания и гениальный Де Брюйне

Евро-2020, группа В. 2-й тур

17 июня. Копенгаген, "Паркен"

Дания 1:2 Бельгия

Голы: Поульсен (2) – Т. Азар (54), Де Брюйне (70)

Дания: Шмейхель – Вестергор (Сков Ольсен, 84), Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилейни (Йенсен, 72), Хейбьерг, Васс (Ларсен, 62) – Дамсгор (Корнелиус, 72), Брейтвейт – Поульсен (Норгард, 62)

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Алдервейрелд – Т. Азар, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Менье – Карраско (Э. Азар, 59), Мертенс (Де Брюйне, 46) – Лукаку

Предупреждения: Васс (59), Дамсгор (69), Йенсен (82) – Т. Азар (90+4)

Дания и Бельгия решили напомнить всем, что сборные тоже могут показывать яркий и зрелищный, а главное действительно качественный футбол. Хозяева сегодня выдали просто феноменальный первый тайм, полностью смяв лидеров мирового рейтинга ФИФА. Во второй половине выход Де Брюйне и Эдена Азара переломил игру в пользу бельгийцев, хотя датчане всё равно могли забирать как минимум очко.

После потери Эриксена казалось, что "народная команда" не сможет вернуться в борьбу ни психологически, ни в игровом плане – ведь Кристиан ещё и лидер и главный плеймейкер команды. Но Каспер Юлманд неожиданно классно адаптировался к потере Эриксена. Тренер не стал искать ему прямой замены и расчехлил с лавки центрбека Вестергора. Дания перешла на схему 3-4-3, скопировав бельгийцев, и принялась безудержно прессинговать их один в один по всему полю.

Результат превзошёл ожидания. 9-1 по ударам в пользу датчан в первые 45 минут и 1:0 на табло. И это при том, что Дания открыла счёт уже на второй минуте, но они и не думали останавливаться. Гол Поульсена стал результатом индивидуальной ошибки Денайера, который обрезался у своих ворот, но спровоцировало её именно бешеное давление хозяев поля. Кроме того из пределов штрафной опасно пробивали Васс, Дамсгор и Брейтвейт. Бельгия же изредка добиралась до чужих ворот, а Лукаку был полностью отрезан от своей команды.

Роберто Мартинес полностью перевернул поединок, выпустив Кевина Де Брюйне на старте второй половины. Это не только прибавило таланта бельгийцам , но и изменило тактический рисунок – КДБ стал шикарно открываться между линий и разбивал персональный прессинг датчан на куски. Уже через 10 минут счёт был равным. Дания увлеклась атакой и получила в ответном выпаде. Лукаку удрал от Вестергора, спокойно разобрался и отдал на Де Брюйне, Кевин выдержал гроссмейстерскую паузу и свёл Азара-младшего с пустыми воротами. 1:1. Тут же Мартинес бросил в бой ещё и старшего из Азаров вместе с Витселем, и датчане уже не выдержали. Вновь игра высочайшего класса от Лукаку и пас в центр, где братья Азары сплели тонкие кружева и вывели на удар Де Брюйне. Кевин отправил пушку в ближний угол Шмейхеля и установил окончательный счёт в игре. Датчане могли сравнивать в концовке, но удар Брейтвейта приняла на себя перекладина. 1:2.

Бельгия первой в группе вышла в плей-офф. Датчане заставили "красных дьяволов" выложиться на полную катушку, да и победить фаворитам удалось не без доли везения. Дании же отчаиваться не стоит даже после двух поражений. С такой игрой у россиян не будет шансов в финальном туре, а при победе над коллективом Черчесова у них есть все шансы выйти в плей-офф.