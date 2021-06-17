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Дания – Бельгия 1:2. Блестящая Дания и гениальный Де Брюйне

ЕВРО-2020
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(4 голосов)

Команды выдали самый яркий матч Евро-2020!

Дания – Бельгия 1:2. Блестящая Дания и гениальный Де Брюйне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020, группа В. 2-й тур

17 июня. Копенгаген, "Паркен"

Дания 1:2 Бельгия

Голы: Поульсен (2) – Т. Азар (54), Де Брюйне (70)

Дания: Шмейхель – Вестергор (Сков Ольсен, 84), Кьер, Кристенсен – Мэле, Дилейни (Йенсен, 72), Хейбьерг, Васс (Ларсен, 62) – Дамсгор (Корнелиус, 72), Брейтвейт – Поульсен (Норгард, 62)

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Алдервейрелд – Т. Азар, Тилеманс, Дендонкер (Витсель, 59), Менье – Карраско (Э. Азар, 59), Мертенс (Де Брюйне, 46) – Лукаку

Предупреждения: Васс (59), Дамсгор (69), Йенсен (82) – Т. Азар (90+4)

Дания и Бельгия решили напомнить всем, что сборные тоже могут показывать яркий и зрелищный, а главное действительно качественный футбол. Хозяева сегодня выдали просто феноменальный первый тайм, полностью смяв лидеров мирового рейтинга ФИФА. Во второй половине выход Де Брюйне и Эдена Азара переломил игру в пользу бельгийцев, хотя датчане всё равно могли забирать как минимум очко.

После потери Эриксена казалось, что "народная команда" не сможет вернуться в борьбу ни психологически, ни в игровом плане – ведь Кристиан ещё и лидер и главный плеймейкер команды. Но Каспер Юлманд неожиданно классно адаптировался к потере Эриксена. Тренер не стал искать ему прямой замены и расчехлил с лавки центрбека Вестергора. Дания перешла на схему 3-4-3, скопировав бельгийцев, и принялась безудержно прессинговать их один в один по всему полю.

Результат превзошёл ожидания. 9-1 по ударам в пользу датчан в первые 45 минут и 1:0 на табло. И это при том, что Дания открыла счёт уже на второй минуте, но они и не думали останавливаться. Гол Поульсена стал результатом индивидуальной ошибки Денайера, который обрезался у своих ворот, но спровоцировало её именно бешеное давление хозяев поля. Кроме того из пределов штрафной опасно пробивали Васс, Дамсгор и Брейтвейт. Бельгия же изредка добиралась до чужих ворот, а Лукаку был полностью отрезан от своей команды.

Роберто Мартинес полностью перевернул поединок, выпустив Кевина Де Брюйне на старте второй половины. Это не только прибавило таланта бельгийцам , но и изменило тактический рисунок – КДБ стал шикарно открываться между линий и разбивал персональный прессинг датчан на куски. Уже через 10 минут счёт был равным. Дания увлеклась атакой и получила в ответном выпаде. Лукаку удрал от Вестергора, спокойно разобрался и отдал на Де Брюйне, Кевин выдержал гроссмейстерскую паузу и свёл Азара-младшего с пустыми воротами. 1:1. Тут же Мартинес бросил в бой ещё и старшего из Азаров вместе с Витселем, и датчане уже не выдержали. Вновь игра высочайшего класса от Лукаку и пас в центр, где братья Азары сплели тонкие кружева и вывели на удар Де Брюйне. Кевин отправил пушку в ближний угол Шмейхеля и установил окончательный счёт в игре. Датчане могли сравнивать в концовке, но удар Брейтвейта приняла на себя перекладина. 1:2.

Бельгия первой в группе вышла в плей-офф. Датчане заставили "красных дьяволов" выложиться на полную катушку, да и победить фаворитам удалось не без доли везения. Дании же отчаиваться не стоит даже после двух поражений. С такой игрой у россиян не будет шансов в финальном туре, а при победе над коллективом Черчесова у них есть все шансы выйти в плей-офф.

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Комментарии (43)
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Damien (Kyiv)
17.06.2021 в 21:52
Может в последнем туре сложиться уникальная ситуация. Представьте, что идут последние минуты обоих матчей и Дания выигрывает у раши 1:0, в параллельном матче Бельгия выигрывает у финнов с разницей в 1 или 2 мяча. При таком раскладе раша опускается на последнее место(т.к. у 3-х команд по три очка, между собой у них показатели в этом случае тоже одинаковы и считается общая разность мячей с всеми командами, включая Бельгию, а в этом случае она у раши хуже всех будет). НО! Если раша на последней минуте берет и забивает в СВОИ ворота и проигрывает Дании не 1:0, а 2:0, то это ее ПОДНИМАЕТ с последнего места на третье!(т.к. Дания из этой тройки будет иметь лучшие показатели и уходит на второе место, а по результатам личных встреч оставшихся двух команд раша обходит финнов)
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0
0
football_soccer (Украина)
17.06.2021 в 21:48
этот бельгийский Зинченко хорош, да. Но как бы де Брюйне не креативил, Канте не разрушал , но золотой мячик вручат все равно либо португальскому пенальтисту либо аргентинскому обводчику
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+1
0
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Loader (Днепр)
17.06.2021 в 21:52
Не верю. Ни Месси, ни тем более КР в этом году ЗМ не получат. Многое действительно решит ЧЕ, тем более что основные претенденты достигли успеха в своих чемпионатах.
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0
0
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meffi (Захід)
17.06.2021 в 21:44
Данію шкода
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0
0
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:28
Усі розхвалюють тут Де Брюйне, але нічого не кажуть про роль Куртуа. А вона є вирішальною. Бо Шмейхель удар в ближній кут від Де Брюйне прогавив, а Куртуа такий самий удар від Бретвейта взяв десь на 5 хвилин пізніше. От вам і різниця!
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0
0
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sanya-78 (Днiпро)
17.06.2021 в 21:22
Красава ДеБрюйне-цікаво вийшов, зробив рахунок...Я в захваті###
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0
0
Green4223 (Светлодарск)
17.06.2021 в 21:18
Бельгия- Финляндия 1-0Дания -Россия 1-0 Бельгия 6-1 и 9 очков Дания 2-3 и 3 очкаФинляндия 1-2 и 3 очкаРоссия 1-4 и 3 очка
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+3
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
17.06.2021 в 21:23
Дай то Бог, тим більше 3 команда вилітає
Ответить
0
0
Salming (Полтава)
17.06.2021 в 21:26
Не факт, при разнице минус 1 возможно и проходит, при 3 набраных очках
+1
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 21:15
Думаю загнанная в угол и обозлённая Дания, в следующем матче разнесёт соперника 5-0 минимум. И при поражении Финляндии, выйдет из группы с 2го места.
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+7
-1
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:16
Сподіваюся на це.
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+1
0
Damien (Kyiv)
17.06.2021 в 21:17
При поражении Финляндии она в таком случае займет второе место
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+1
-1
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 21:18
Пардон, не ту цифру поставил.
0
0
Green4223 (Светлодарск)
17.06.2021 в 21:19
Садись двойка)))))
Ответить
+2
0
kalan-86 (Анкара)
17.06.2021 в 21:20
0
0
Salming (Полтава)
17.06.2021 в 21:21
Ну, 5 лапти не пропустят!
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0
0
Игорь Д (Днепр)
17.06.2021 в 21:07
России достаточно сыграть вничью с Данией и она проходит.
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 21:08
гаспромъ - судья - ризультад!
Ответить
+3
-4
Salming (Полтава)
17.06.2021 в 21:10
Достаточно, но Данию это не устраивает
Ответить
+4
0
Игорь Д (Днепр)
17.06.2021 в 21:16
Лучше если бы Дания сыграла в ничью или выиграла, для полной уверенности.
0
0
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:17
Мене теж.
0
0
avatar
Loader (Днепр)
17.06.2021 в 21:06
Если две или более сборных наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются такие показатели: количество набранных очков в матчах между ними; разница забитых и пропущенных мячей; количество забитых голов в матчах между ними; разница забитых и пропущенных мячей по итогам всех матчей в группе; количество забитых голов по итогам всех матчей в группе; количество побед по итогам всех матчей в группе; наименьшее количество дисциплинарных очков (желтая карточка — 1 очко, красная карточка — 3 очка, удаление за две желтые карточки — 3 очка); место в рейтинге по итогам отборочного турнира.
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+1
0
Salming (Полтава)
17.06.2021 в 21:04
Дания должна побеждать лаптей практически с любым счетом. Даже если финны и пропустят много, лапти с разницей в минус 3, как минимум, врядли войдут в четверку. А если датчане отгрузят +2, то лапти реверсом по северному потоку...
Ответить
+5
0
Игорь Д (Днепр)
17.06.2021 в 21:20
Если Дания победит рашу, то она в любом случае ее обходит.
Ответить
+1
0
Damien (Kyiv)
17.06.2021 в 21:04
Для рашки это самый хреновый результат. В последнем матче Дания в клочья ее порвёт, чтоб пройти дальше. Хотя даже достаточно 2:1, но думаю, что будет не меньше 4:0
Ответить
+7
0
Green4223 (Светлодарск)
17.06.2021 в 21:01
Коментатор ужас некомпетентный в плане раскладов в группе. К примеру Бельгия выиграет у Финляндии 1-0, а Дания выиграет у России 1-0, то Дания займет второе место с тремя очками и пройдет дальше с надежного второго места, а этот балабол ей совсем не оставлял шансов.
Ответить
+3
0
Acsakal (Kharkov)
17.06.2021 в 21:22
Так. Хлопці сирі для коментарства. Вони примудрилися сказати, що Бельгія - перша команда, яка забезпечила собі прохід далі, хоча вчора це вже зробила Італія.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 21:00
датчане - молодцы! в третьем туре должны уделать дрочера!
Ответить
+4
0
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 21:00
Это хороший счет. В последней игре победа выведет Данию на второе место, а Россию, "увы" на четвертое (если бельгийцы не забьют много финнам) . Датчане и играют отлично и дома сделают все, чтоб пройти дальше.
Ответить
+3
-1
avatar
Loader (Днепр)
17.06.2021 в 21:03
Победа Дании выведет на второе место финнов.
Ответить
+1
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 21:05
точно
0
-3
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 21:08
Какое там) У трех команд будет по 3 очка, будут считать разницу мячей, личные встречи не получится. Ну не возьмут же финны очки у бельгийцев, это невозможно. Поэтому Дания вторая при победе. Ну если финны проиграю с большой разницей то они четвертые, но оно надо бельгийцам)
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 21:11
тогда у дрочеров будет более -3, а по личным между финнами и датчанами преимущество у финнов!
0
-1
Damien (Kyiv)
17.06.2021 в 21:16
Чтоб финны оказались на втором месте, им надо либо ничью с Бельгией скатать, либо если Дания выиграет у России ровно 1:0, а финны проиграют не больше чем в один мяч, но при этом сами должны забить два или больше(например 2:3 или 3:4), что маловероятно
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 21:26
самый большой минус в разнице будет у дрочера, т.е. 4 место, остаются финны и датчане - смотрят вначале на личную встречу, так? или смотрится ВЕСЬ перечень, не сбиваясь снова на п. 1?
0
0
Salming (Полтава)
17.06.2021 в 21:07
Увы здесь не уместно.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 21:09
Увы в жирных кавычках, прошу обратить внимание, а вежливость красит человека)
+2
0
Игорь Д (Днепр)
17.06.2021 в 21:08
Россия может выйти, если сыграет вничью с Данией.
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 21:11
После увиденной игры сегодня от датчан то это будет из области фантастики
+4
0
Petruccho (Гамбург)
17.06.2021 в 20:58
Дания просто красавица, жаль, по игре, минимум ничья!
Ответить
+6
0
avatar
Artem-south (Херсон)
17.06.2021 в 20:57
Напоминает предыдущий матчтакой же счет такой же пенальти-симулянт такой же ожидаемый фаворит, но почти равная игра
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
17.06.2021 в 20:56
Бельгия с Де Брюйне - совершенно другая команда. Гениальный игрок.
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
17.06.2021 в 21:23
В Барсу его надо однозначно.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.