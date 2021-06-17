Нидерланды - Австрия 2:0. Без особого сопротивления

Чемпионат Европы-2020

Группа C, второй тур

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Очередная бледная игра от сборной Австрии. В то же время сильно критикованная команда Франка де Бура вновь поражает своим классом. Не то чтобы мировым, однако точно выше ожиданий болельщиков.

Добавим, что с де Бура вышел бы плохой режиссер: матч против австрийцев начался по такому же сценарию, как и против Украины. Атакующий напор "оранье" был достаточно мощным, и это заставило в очередной раз на этом Евро ошибиться опытного Давида Алабу. Капитан сборной Австрии неуклюже выбросил ногу в своей штрафной, за которую зацепился неугомонный Дамфрис. Да, правый защитник голландцев снова пытался выбегать себе место в топовом клубе, и вскоре это у него получится. С помощью VAR арбитр назначил пенальти. Депай реализовал приговор с точки, став лишь вторым автором гола с одиннадцатиметровой отметки на этом турнире после Роналду. Первый мяч для Мемфиса в финальных частях ЧЕ.

Depay has 27 goals in 66 Netherlands appearances ????#EURO2020 | #NED pic.twitter.com/zBAZtvsVWb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021

На этом голевые шансы голландцев только начались. На 24-й минуте Депай попал во внешнюю часть сетки ворот вблизи правой девятки. А потом, после 10 минут "Золотого покоя" (обе команды не сильно атаковали), тот же Депай на пару с Вейналдумом потеряли еще по шансу: Мемфис не попал с нескольких метров в ворота, а удар Жоржиньйо вплотную после великолепного прохода имени де Йонга-ван Анхолта прервал защитник.

Также стоит отметить мощный прессинг от сборной Нидерландов. В первом тайме австрийцы почти вообще не могли долго владеть мячом. "Оранье" нажимали на игроков соперника, что заставляло подопечных Франко Фоды ошибаться.

Это Евро показывает силу (или наоборот - немощность) тренеров в раздевалке, ведь часто первый тайм команд отличается от второго. Австрия стала исключением из этого правила: после перерыва подопечные Франко Фоды не стали лучше играть. Первый голевой шанс во второй половине встречи имели центральные защитники нидерландцев: сначала удар де Врея после подачи от углового потянул Бахманн, а де Лигт сыграл перед полупустыми воротами соперника, как защитник, нивелировав угрозу, а не пробив в свободную часть рамки. Однако в целом Маттейс провел очень хороший поединок. Возможно, это на фоне неяркой Австрии оборонная зона Нидерландов стала на порядок сильнее.

В середине второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. Хинтереггер не выдержал линию офсайда, Маллен воспользовался свободной зоной, убежал к воротам соперника и отдал на Дамфриса. Правый защитник забивает во втором своем стартовом матче на ЧЕ подряд - такое удавалось в составе Нидерландов только Рууду ван Нистерлою.

Австрийцы имели два незначительных шанса. Сначала Алаба мог повторить легендарный гол ван Бронкхорста на ЧМ-2010, но мяч пролетел немного справа от крестовины. Впоследствии свежий Онисива головой из хорошей позиции пробил прямо в руки Стекеленбургу.

Теперь для завоевания второго места в группе C сборной Украины нужно хотя бы одно очко в матче против Австрии. Разница голов у нас одинаковая, но "сине-желтые" забили больше подопечных Франка Фоды. Да и австрийцам еще стоит поработать на эту ничью, ведь украинцы намного лучше выглядели в матче против Нидерландов. Центр поля в сегодняшних гостей проваливался, атака не давала никакой опасности (Арнаутович печально передает привет), осталась только опция флангов, однако Дамфрис и ван Ахолт и там успевали. Такое ощущение, что австрийцы заранее были готовы отдать три очка, а также быстро пропустили, чтобы Нидерланды не мучили их 50 минут так, как Украину. Уже известно, что подопечные де Бура успокаиваются при доминации в счете.

Группа C после второго тура

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Нидерланды 2 2 0 0 5-2 6 2 Украина 2 1 0 1 4-4 3 3 Австрия 2 1 0 1 3-3 3 4 Северная Македония 2 0 0 2 2-5 0

Нидерланды - Австрия 2:0

Голы: Депай 11 (пен.), Дамфрис 67

Нидерланды: Стекеленбург - Дамфрис, де Врэй, де Лигт, Блинд (Аке 64), ван Анхолт (Вейндал 65) - де Рон (Гравенберх 74), Вейналдум, Фрэнки де Йонг - Вегхорст (Вегхорст 64), Депай (Люк де Йонг 82)

Австрия: Бахманн - Лайнер, Драгович (Лингарт 84), Хинтереггер, Ульмер - Баумгартнер (Лазаро 70), Шлягер (Онисиво 84), Лаймер (Гриллич 62), Алаба - Грегорич (Калайджич 61), Забитцер

Предупреждения: де Рон 14 - Алаба 10, Бахманн 67