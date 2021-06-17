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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нидерланды - Австрия 2:0. Без особого сопротивления

ЕВРО-2020
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(2 голосов)

"Оранье" досрочно побеждают в группе C

Нидерланды - Австрия 2:0. Без особого сопротивления

Твіттер збірної Нідерландів/Автор невідомий

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Европы-2020

Группа C, второй тур

"Йохан Кройф Арена" (Амстердам)

Очередная бледная игра от сборной Австрии. В то же время сильно критикованная команда Франка де Бура вновь поражает своим классом. Не то чтобы мировым, однако точно выше ожиданий болельщиков.

Добавим, что с де Бура вышел бы плохой режиссер: матч против австрийцев начался по такому же сценарию, как и против Украины. Атакующий напор "оранье" был достаточно мощным, и это заставило в очередной раз на этом Евро ошибиться опытного Давида Алабу. Капитан сборной Австрии неуклюже выбросил ногу в своей штрафной, за которую зацепился неугомонный Дамфрис. Да, правый защитник голландцев снова пытался выбегать себе место в топовом клубе, и вскоре это у него получится. С помощью VAR арбитр назначил пенальти. Депай реализовал приговор с точки, став лишь вторым автором гола с одиннадцатиметровой отметки на этом турнире после Роналду. Первый мяч для Мемфиса в финальных частях ЧЕ.

На этом голевые шансы голландцев только начались. На 24-й минуте Депай попал во внешнюю часть сетки ворот вблизи правой девятки. А потом, после 10 минут "Золотого покоя" (обе команды не сильно атаковали), тот же Депай на пару с Вейналдумом потеряли еще по шансу: Мемфис не попал с нескольких метров в ворота, а удар Жоржиньйо вплотную после великолепного прохода имени де Йонга-ван Анхолта прервал защитник.

Также стоит отметить мощный прессинг от сборной Нидерландов. В первом тайме австрийцы почти вообще не могли долго владеть мячом. "Оранье" нажимали на игроков соперника, что заставляло подопечных Франко Фоды ошибаться.

Это Евро показывает силу (или наоборот - немощность) тренеров в раздевалке, ведь часто первый тайм команд отличается от второго. Австрия стала исключением из этого правила: после перерыва подопечные Франко Фоды не стали лучше играть. Первый голевой шанс во второй половине встречи имели центральные защитники нидерландцев: сначала удар де Врея после подачи от углового потянул Бахманн, а де Лигт сыграл перед полупустыми воротами соперника, как защитник, нивелировав угрозу, а не пробив в свободную часть рамки. Однако в целом Маттейс провел очень хороший поединок. Возможно, это на фоне неяркой Австрии оборонная зона Нидерландов стала на порядок сильнее.

В середине второго тайма хозяева удвоили свое преимущество. Хинтереггер не выдержал линию офсайда, Маллен воспользовался свободной зоной, убежал к воротам соперника и отдал на Дамфриса. Правый защитник забивает во втором своем стартовом матче на ЧЕ подряд - такое удавалось в составе Нидерландов только Рууду ван Нистерлою.

Австрийцы имели два незначительных шанса. Сначала Алаба мог повторить легендарный гол ван Бронкхорста на ЧМ-2010, но мяч пролетел немного справа от крестовины. Впоследствии свежий Онисива головой из хорошей позиции пробил прямо в руки Стекеленбургу.

Теперь для завоевания второго места в группе C сборной Украины нужно хотя бы одно очко в матче против Австрии. Разница голов у нас одинаковая, но "сине-желтые" забили больше подопечных Франка Фоды. Да и австрийцам еще стоит поработать на эту ничью, ведь украинцы намного лучше выглядели в матче против Нидерландов. Центр поля в сегодняшних гостей проваливался, атака не давала никакой опасности (Арнаутович печально передает привет), осталась только опция флангов, однако Дамфрис и ван Ахолт и там успевали. Такое ощущение, что австрийцы заранее были готовы отдать три очка, а также быстро пропустили, чтобы Нидерланды не мучили их 50 минут так, как Украину. Уже известно, что подопечные де Бура успокаиваются при доминации в счете.

Группа C после второго тура

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ
1 Нидерланды 2 2 0 0 5-2 6
2 Украина 2 1 0 1 4-4 3
3 Австрия 2 1 0 1 3-3 3
4 Северная Македония 2 0 0 2 2-5 0

Нидерланды - Австрия 2:0

Голы: Депай 11 (пен.), Дамфрис 67

Нидерланды: Стекеленбург - Дамфрис, де Врэй, де Лигт, Блинд (Аке 64), ван Анхолт (Вейндал 65) - де Рон (Гравенберх 74), Вейналдум, Фрэнки де Йонг - Вегхорст (Вегхорст 64), Депай (Люк де Йонг 82)

Австрия: Бахманн - Лайнер, Драгович (Лингарт 84), Хинтереггер, Ульмер - Баумгартнер (Лазаро 70), Шлягер (Онисиво 84), Лаймер (Гриллич 62), Алаба - Грегорич (Калайджич 61), Забитцер

Предупреждения: де Рон 14 - Алаба 10, Бахманн 67

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В статье: Австрия Нидерланды Евро-2020
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Комментарии (45)
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Chizes (Кировоград)
18.06.2021 в 00:40
С чего вдруг многие пророчат Италию, если 2 место группы А играет в 1/8 со 2 местом группы B, а это почти наверняка Уэльс
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0
0
Chizes (Кировоград)
18.06.2021 в 01:01
Понял, перепутал группу отбора и группу финальной части ЕВРО
Ответить
0
0
aleks68
18.06.2021 в 00:28
как будет играть австрия?победа и выход на италию в 1/8.ничья и поражение скорее всего франция.и для них и для нас выбор не лучший.
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0
0
Justise (Львів)
18.06.2021 в 01:31
Чому...ще може бути Іспанія чи хто там буде першим
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0
0
avatar
okolegko (Київ)
18.06.2021 в 00:13
Якщо нічия з недоНімцями – друге місце (дякуємо Нідерландцям). Але чи краще це за потенційне третє, ще не зрозуміло...
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+2
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.06.2021 в 00:11
хороший результат, якщо австріяки думають як дехто нижче відписавших то вони на перемогу грати не будуть, а нам теж не потрібно ризикувати. розпишуть нічию а-ля німечинна-австрія зразка 1982р. Нам же потрібен вихід з групи а не перемога в ЧЄ))
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+1
0
Lion Killer (Львів)
18.06.2021 в 00:10
хм, потрібно грати однозначно на перемогу з Австрійцями. Бо швидше за все далі вже й не буде де перемагати. Італія так Італія. За грою основні претенденти на чемпіонство - їм не образливо і програти :)
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0
0
avatar
c99baf (Харьков)
18.06.2021 в 00:07
Такой темп не для нас,"сдуемся"...
Ответить
0
-1
Swordman (Днепропетровск)
18.06.2021 в 00:03
Хєрово. Второе место - это выход на Италию в 1/8. и Лондон. А третье - это игра с бОльшей долей вероятности в "родном" Бухаресте
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0
-3
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.06.2021 в 00:12
Це друге місце ще не завойовано, щоб говорити наперед! І не виключено, що при нашому програші від австрійців ми можемо вийти і з третього. По крайній мірі шанси будуть з трьома очками і вже забитими 4 голами...
Ответить
0
0
Chizes (Кировоград)
18.06.2021 в 00:47
второе место группы А выходит на второе место группы B, откуда такая уверенность про Италию???
Ответить
0
0
antares84 (Вінниця)
18.06.2021 в 00:59
Ми взагалі то у групі С
+1
0
Джин Тоник (R)
18.06.2021 в 00:00
Австрия может нас вынести.Играли лучше чем мы.Алаба хорош
Ответить
+2
-5
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.06.2021 в 00:06
Если не обыгрывать Австрию то зачем вообще было ехать на чемпионат.
Ответить
+4
0
avatar
Loader (Днепр)
18.06.2021 в 00:17
Если не разваливать Македонию 5-0, то зачем вообще было ехать на чемпионат.
0
-2
vwv (Харьков)
18.06.2021 в 01:07
а чим краще? спокійно програли, створивши один гольовий біля ворот Нідерландів. Були набагато ближче до 0-3.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 23:57
владение мячом 47/53!
Ответить
0
0
Зритель (Харьков)
18.06.2021 в 01:13
В матче Испания Швеция владение мячом было 75/25. И толку с того?
Ответить
0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
17.06.2021 в 23:56
Очень хреново, теперь Шева на результат поставит играть, то есть на ничью. Хреново....
Ответить
+1
-2
Damien (Kyiv)
17.06.2021 в 23:56
Фокус в том, что в нашей группе выгоднее занять 3 место, чем второе, ибо второе выводит на Италию. А так - Австрия играет с Украиной вничью, занимает третье место и проходит дальше, минуя Италию. Лучше бы Австрия проиграла сейчас 1:0, чем вот так
Ответить
+2
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
18.06.2021 в 00:05
С третьим местом там варианты не лучше. А скорее даже хуже. Италия не умеет играть со стороны силы. А с нами им так прийдется играть.
Ответить
+1
-2
Damien (Kyiv)
18.06.2021 в 00:19
1 место группы Е или F. Из F, где Германия, Франция, Португалия - ничего хорошего, а вот из группы Е - это получше, чем Италия. Австрии сейчас было выгоднее проиграть 2:0, чем 1:0
0
-1
Термит (Киев)
18.06.2021 в 00:16
Чем же Франция или Испания, на которых нам светит выйти в случае третьего места, выгоднее Италии?
Ответить
+1
0
Damien (Kyiv)
18.06.2021 в 00:20
из группы Е вообще не факт, что Испания будет
0
-1
Зритель (Харьков)
18.06.2021 в 01:19
Тем не менее Австрия при 0:1 по сути, играла на удержание счёта. А при 0:2 полезла вперёд. Не все 3-е места пройдут, а наша группа последний тур играет второй по счёту, когда расклад по 3-м местам ещё ясен не будет. Не будет Австрия на ничью играть.
Ответить
0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
17.06.2021 в 23:53
Виглядає на те, що в австрійців захист як мінімум не кращий як в нас, більше моментів мали голландці сьогодні, ніж в першому матчі. А напад слабший, судячи з рахунку,тому в нас є всі шанси перемагати, і це треба робити! Ну але є й запасний варіант - нічия...
Ответить
+3
-1
avatar
Loader (Днепр)
17.06.2021 в 23:55
Австрийцы быстры в отличие от наших увальней.
Ответить
+2
-2
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
18.06.2021 в 00:05
В футболі, щоб перемогти не тільки потрібо швидко бігати... Ярмола ось явно не Усейн Болт, але це не заважає йому забивати і робити результат!
+2
-1
avatar
Loader (Днепр)
18.06.2021 в 00:09
Не передергивай, все ты понял. Они быстры в переходе от обороны к нападению широким фронтом. Совершенно не так, как мы телились сегодня с Македонией, нагромождая ошибки в распасовках.
+1
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
17.06.2021 в 23:53
Подякуємо Нідерландам за сприятливий для нас рахунок.
Ответить
+3
-1
Damien (Kyiv)
18.06.2021 в 00:00
Максимально плохой счет для нас.
Ответить
+1
-5
avatar
Loader (Днепр)
18.06.2021 в 00:03
Почему?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 00:43
Не все такие паникеры как ты. Никто не верил что Португалию обыграем, Испанию. Надо бороться а не паниковать.
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.06.2021 в 23:53
красота!
Ответить
+1
0
Mexxxxx (Просяная)
17.06.2021 в 23:52
Ну что. Ничья или победа с Австрией выводит нас на второе место на Италию. Но Австрия сильней Македонии и взять ничью с нашей неуверенностью в себе будет сложно, очень. Есть предложение. Шеве надо срочно найти свой конспект, что он там говорил перед игрой например с Сербией и играть начинать так. Зарядили с позиции силы и до конца. Тогда не будет дурных ничьих с казахами, финнами, не будем отбиваться от Македонии и быть на грани. Мы ж вроде в глубине души ожидали, что станем командой-сюрпризом, но как-то наши комплексы пока с нами.
Ответить
+1
-1
Daddygo (Харьков)
17.06.2021 в 23:58
Не смотрел расклады, но Италия это все... Может попытаться зацепиться за 3-е место ? Проиграть австрийцам минимально ? Кто в этом случае нас ждет ?
Ответить
0
0
Термит (Киев)
18.06.2021 в 00:05
Зависит от результатов матчей в других группах. Во-первых - не факт, что с 3 очками мы пройдем с третьего места в плей-офф, может так сложиться, что просто вылетим. А во-вторых - ВСЕ третьи места однозначно выходят на победителей других групп, поэтому вряд ли это будет кто-то лучше, чем Италия, Англия разве что...
0
0
Daddygo (Харьков)
18.06.2021 в 00:08
Термит (Киев)Глядя как шагает Италия, не замечая соперников, то Англия куда предпочтительнее
0
0
Stops2012 (ua)
18.06.2021 в 00:10
Вариант 1: Никто, и домой. (выходят только 4 из 6 третих мест) Вариант 2: Франция, скорее всего (победитель группы F) Вариант 3: Испания, скорее всего (победитель группы E)
+3
0
Термит (Киев)
18.06.2021 в 00:11
Может, быть и так, но Англия нам не светит - по сетке третье место нашей группы выходит на победителя групп Е или F, т.е Испания или Франция скорей всего...
+2
0
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
18.06.2021 в 00:16
не факт что Испания будет победителем своей группы
0
0
Stops2012 (ua)
18.06.2021 в 00:17
Про Испанию думаю станет ясно после 2 тура)
0
0
Stops2012 (ua)
18.06.2021 в 00:16
Кстати, не факт, что со 2 места выйдем на Италию. Ну, а вдруг они Бейлу солью в последнем туре? Тогда на Уэльс. Это же и в интересах самой Италии, выйти на кого-то легкого из группы B, где россия, Финляндия и Дания. ;) Идеальный вариант, как для нас, так и для них.
Ответить
+1
0
янковский ян (Запорожье)
18.06.2021 в 00:19
Ну а чем итальянцам Украина нелёгкая. Может они о ней мечтают как о самом слабом сопернике
0
0
Stops2012 (ua)
18.06.2021 в 00:20
Слабее россия, Финляндия и Дании? ну, не знаю - не знаю...
+1
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.