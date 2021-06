Уникальность матча Украина - Северная Македония, все про Де Брюйне. 5 фактов седьмого дня Евро-2020

Победа сборной Украины над Северной Македония была предсказуемым результатом, но нервы болельщиков “сине-желтых” во втором тайме были проверены драматическими эпизодами, когда обе команды не забили по пенальти, а счет до финального свистка оставался очень скользким. Тем не менее, Украина выиграла в матче и он вошел в историю Евро.

Сборная Украины прервала свою серию из шести поражений подряд на чемпионате Европы. Этот показатель все равно остается крупнейшим в истории Евро, но Украина делит свое антидостижение вместе с Югославией (1968-1984). Пять раз подряд проигрывала сборная Румынии (1984-1996). Сохраняется другая негативная тенденция: Украина пока пропускает в каждом матче чемпионата Европы (всего восемь).

Руслан Малиновский был близок к тому, чтобы разбить дуополию Ярмоленко и Яремчука на голы сборной Украины на Евро-2020, но не воспользовался своим шансом. Пока забивают только два “Ya”. Впервые в истории чемпионата Европы два футболиста одной сборной забивают по голу в первых двух матчах.

3 - Andriy Yarmolenko has scored in three consecutive matches for Ukraine for the first time since October 2016, while he's the first player to score in consecutive appearances at a major tournament for Ukraine since Andriy Shevchenko at the 2006 World Cup. Leader. #EURO2020 pic.twitter.com/3JBcUfwZVU