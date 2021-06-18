Андрій Тлумак: У всех есть радость от победы Украины, но полного удовлетворения от игры нет

Бывший вратарь "Карпат" и экс-тренер "Волыни" Андрей Тлумак прокомментировал игру сборной Украины против Северной Македонии, которая завершилась со счетом 2:1 в пользу "сине-желтых".

- Андрей, как мы и предполагали, сборной Украины придется провести очень тяжелый матч с Северной Македонией. Так и получилось.

- Да, игра и победа получилась очень тяжелой. Хотя первый тайм прошел по нашему сценарию, мы владели полностью инициативой, забили два мяча, и все было хорошо. Для меня, как тренера, самый некомфортный счет, когда твоя команда ведет 2:0. Потому что при 1:0 ты забил, выигрываешь, у тебя полная мобилизация, и понимаешь, что не имеешь право пропустить. А вот когда забиваешь второй, наступает некая расслабленность, ты ведешь 2:0, сбрасываешь обороты в надежде довести победный счет на неполном ресурсе. И наступает момент - твоя команда пропускает, затем собраться очень тяжело, ибо перед этим ты уже поверил в победу. А соперник забил, сократил счет и понимает, что ему терять уже нечего, и есть шанс спасти игру. Команда бежит, появляются дополнительные силы, а у тебя наступает мандраж, не дай бог пропустить! Так и получилось в этом матче. Забей Малиновский пенальти, то можно было бы спокойно закрывать игру. Но не забил, и получилась нервная концовка. У всех: игроков, тренерского штаба, болельщиков наступает внутренняя радость от трех очков, но полностью удовлетворения от игры нет.

- Думаю, согласитесь, что лучшим игроком в составе македонцев был вратарь Димитриевски. Классный голкипер.

- Полностью согласен. Он и на линии здорово играет, и на выходах, и не раз выручал команду, в том числе парировав пенальти, передав уверенность партнерам, что можно спасти игру, а нам обеспечил нервозную концовку. Но ведь и наш Бущан еще раз доказал, что он вратарь высокой квалификации! А если говорить о Северной Македонии, то это неплохая команда, но, при всем уважении к ней, это не тот уровень. Мы должны были ее обыграть. Если мы попали в финал, и хотим выходить из группы, то должны на классе решать задачу с таким соперником.

- Но даже с таким соперником последние десять минут получились валидольными.

- Хорошо, что так все произошло, потому что один удар отчаяния мог закончиться для нас печально. Тогда бы запомнили фамилию Трайковски, благо мяч свистнул рядом со стойкой. Слава Богу, все закончилось так. Есть результат при недосказанности во втором тайме.

- Кого можно выделить в нашей сборной?

- Когда есть победа, это заслуга всей команды. Но мне понравился Яремчук. Он вторую игру забивает, показывает хороший класс, и очень умело открывается в зоны, тем самым создавая для себя моменты. Роман вырос в игрока топового уровня. Также нужно отметить лидерские качества Ярмоленка, который смело берет игру на себя. Вся команда сыграла хорошо в первом тайме, во втором хуже, но на результат.

- Видимо, причина в том, что не выдержали интенсивный темп, который задали в первом тайме? Не хватило физических кондиций на всю игру?

- Мы увидели с первых минут высокий прессинг, большую интенсивность игры со стороны нашей команды, желание подавить оппонента, забить быстрее гол, чтобы в дальнейшем перевести ход игры под свою диктовку. И в первом тайме это получилось. Если брать чисто математически, то при высоком прессинге намного легче играть, чем отходить назад. Так как при прессинге мы делаем максимальный рывок на 5-10 метров. А если мы отходим назад, то приходиться бежать на максимальной скорости 25-30 метров. Лишние физические затраты. Поэтому еще вопрос - что легче? Но что же произошло после перерыва?

Чтобы знать причины, для этого нужно быть в раздевалке и услышать, как ребятам вести игру. Может, учитывая счет 2:0, получили какие-то конкретные указания играть по счету. А нам нельзя делать этого. Нужно продолжать играть в свой футбол, придерживаться своего стиля, и тогда заканчивали бы матч в более спокойной обстановке. А так на нервах! Если были указания при потере мяча возвращаться, то, наверное, игроки больше уставали от того, что на рывках откатывались назад. В первом тайме игроки делали максимальные рывки по 5 метров, отбирали мяч и снова атаковали. А с мячом всегда легче играть, чем без него, бегая в холостую, затрачивая большую энергию. Провели идеальную 45-минутку, вторая смазалась, пропустили мяч, не забили пенальти, и получили нервозность у своих ворот.

- Матч со сборной Австрии будет не менее тяжелым, чем с македонцами.

- Однозначно. Австрия хорошо сбалансированная и боеспособная команда. Не будет так легко в первом тайме, но может, не будет так тяжело во втором, потому что все 90 минут будут равными. Это ключевая игра. Если взять отдельно наших игроков, то квалификация Зинченко, Ярмоленко, Малиновского, Яремчука, выше, чем у австрийцев. У нас есть перед матчем уже небольшое преимущество, нас устраивает ничья. Это наш запас. А сопернику нужна только победа. Мы верим в сборную, игроков и тренерский штаб. Все должно получиться! Ждем выхода в плей-офф!