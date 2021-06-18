Фортуна отдает должок: Ярмоленко играет главный турнир в жизни

Честно сказать, украинские болельщики очень долго недооценивали Ярмоленко.

Между тем, из состава, обыгравшего Швецию на Евро-2012, у нас остался только он. Очень хотелось, чтобы "дожил" еще и Коноплянка, но не свезло. Приходится Андрюхе тащить за двоих.

Тогда, в 2012 году, Ярмоленко отдал голевой пас на Шевченко. Сегодня, в 2021-м, он снова ассистировал Яремчуку и вдобавок забил сам - уже во второй раз на Евро.

Последним (и единственным) украинским футболистом, которому ранее удавалось забить в двух кряду матчах большого турнира, был Шевченко на ЧМ-2006. И именно Андрея Николаевича, нашу главную легенду, Ярмоленко вчера обошел по показателю "гол плюс пас" в футболке сборной: у него теперь 63 очка, у Шевы - 61.

До рекорда по голам за сборную тоже осталось всего-ничего - каких-то шесть мячей.

Это уже не просто хорошие цифры, а конкретная, аргументированная заявка на статус легенды.

***

Мы очень рады за Андрея, правда. Ему так долго и сильно не везло, что, казалось, это никогда не прекратится.

Он появился в чемпионате Украины, когда "Шахтер" был на пике своего могущества. Ловить в те годы было особо нечего, тем более, с Блохиным в качестве тренера. Фернандиньо, Виллиан, Коста, Тейшейра и другие разделывали "Динамо" под орех.

Позже у "Шахтера" таки вышло взять реванш, но ощущения удовлетворенности не было. "Горняки" сбежали от войны аж во Львов, и их было даже как-то жалко. Эдакая команда-беженец из охваченного войной региона.

Получается, Ярмоленко таки взял свои чемпионства, стал царем горы, но пока он шел к этому статусу, гора почти что развалилась. Он был царем руин, в которые стремительно превращалась УПЛ.

Конечно, пришлось ехать в Европу - там новые вызовы, партнеры и все такое. Однако опять ему не повезло. Он приходил в Дортмунд под Петера Боша, но тот быстро провалился и был уволен; потом сам Ярмоленко получил сложную травму, а когда вернулся, то обнаружил, что уже никому не нужен.

Тогда "Вест Хэм" - опять все вроде хорошо, забил парочку голов, вышел на "МЮ" и… порвал ахилл.

В тот момент впервые подумалось, что это конец спортивной карьеры. Андрей так долго не играл, что про него просто забыли. Когда же вернулся, то стало ясно - мастерство осталось, а скорости нет. В АПЛ это почти приговор. Тем паче, у Дэвида Мойеса.

***

Все это было очень грустно. Ярмоленко оставался самым мастеровитым украинским футболистом, но нигде не мог этого доказать.

В преддверии Евро-2020 все много говорили про Зинченко и Малиновского, а не Андрея, забыв важную деталь: те двое - лишь звенья в четко отлаженных командных системах "Сити" и "Аталанты". На уровне сборных это работает крайне редко. Международный футбол - это когда игрок приезжает и, не успев ничего толком наиграть с партнерами, просто показывает, что умеет.

На поверку оказалось, что Малиновский умеет лихо исполнять стандарты; Зинченко навязывает прессинг в средней зоне достаточно классно для македонцев, но недостаточно - для Нидерландов. Ну а Ярмоленко - это Ярмоленко.

Говорят, у него один финт. А у Роббена сколько было? И потом, какая разница, если это работает?

Вот в матче с Казахстаном у нас не было Ярмоленко с его "одним финтом" - и чем дело кончилось? Создали 6-7 голевых моментов только за один тайм, а забить некому.

Вообще это плохо для сборной, что у Андрея так и не появился достойный преемник - игрок, способный на том же мастерстве с тем же уровнем эффективности решать сложные эпизоды. В будущем это еще не раз аукнется.

А вот для самого Ярмоленко это даже хорошо. На общем сероватом фоне его игра выделяется особенно отчетливо.

***

Есть ощущение, что судьба наконец возвращает Андрею должок за все многочисленные невезения прошлых лет.

Так часто бывает в голливудских фильмах - главный герой получает, что хочет, когда этого уже никто не ждет. С Ярмолой та же песня. В минувшем розыгрыше АПЛ он не провел ни единого полного матча. Совершенно очевидно, что впереди у него или возвращение в Киев, или трансфер куда-то на Восток. А там, через 3-4 года, и конец карьеры.

Других шансов продемонстрировать свой талант на топ-уровне могло и не быть. И именно в этот момент высоченный Мартен Стекеленбург взмывает вверх, но все равно не достает летящий в девятку мяч… Красиво!

А еще обижаются, что он напихал Марлосу… Ребята, такой Ярмоленко имеет право пихать кому угодно и что угодно. Он - лидер сборной Украины, ее лучший игрок. Гарет Бэйл со 140-го километра, если угодно!

И еще он проводит совершенно точно главный турнир в своей карьере. Спешите видеть! Кто его знает, когда в следующий раз украинец будет среди лучших игроков турнира такого ранга?..