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А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией

ЕВРО-2020
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(10 голосов)

Губы закатываем, ребята

А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Юрич Автор UA-Футбол
Новина українською

Сказал бы, что я взбешен, если бы еще мог испытывать подобные чувства сегодня. Сборная нашей страны выигрывает матч на Евро всего второй раз в истории (причем первую победу своими голами принес ее нынешний тренер), а мы еще и носом крутим? Видите ли, недостаточно убедительно им, бледно, некошерно! А не офигели ли вы, ребята?

Или это только мне так повезло: наткнуться именно на такие комментарии, отзывы и экспертные оценки? Дескать, результат устраивает, но… Фу ты ну ты, ложки гнуты! Какие мы требовательные и переборчивые. Как же мы много хотим от команды, которой еще вчера многие сулили провал, какого-то черта высматривая в «товарняках». А на каком, простите, основании?

Это когда мы успели дорасти до уровня фаворитов турнира, чтобы не иметь права на ошибки? Чтобы феерить не отрезками, а непременно весь матч. Чтобы уверенно вещать, что выход из группы, мол, это наш обязательный минимум. Что за, простите за резкость, собачья чушь? Что за детские капризы, в конце концов? Давайте еще ножкой топнем. А наша Галя балувана!!!

Ничего, что, помимо нас, в группе еще три команды, и ни одна из них не приехала на Евро по турпутевке? Кто знает, возможно, с Нидерландами мы едва не прыгнули выше головы? Время покажет. И если они могли упустить с нами фору в два мяча, то почему мы обязаны удержать ее с македонцами? А вы в курсе, что Австрия дожала их только в концовке? Мы что, топ-команда?

А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией - изображение 1

В конце концов, при Шевченко мы вообще впервые подняли голову на Евро, по большому счету. Если при Блохине за Украину здесь было не стыдно, то сейчас ее игра дает нам повод для гордости. Команда радует глаз, дышит полной грудью, не выглядит бедным родственником и случайным попутчиком. Или вы из тех болезных, что работают хейтерами Шевы? Ша, тихонечко…

Начнем с того, что вторая игра кряду Украины на Евро представляла собой красочное зрелище. Без преувеличения: общее количество угроз воротам в этом поединке на двоих было даже больше, чем с голландцами. Как, вы не заметили? А я вот заметил, и даже записал – до полутора десятка. А больше шансов для взятия ворот, чем мы, во втором туре пока имел разве что Уэльс.

Да, если до перерыва мы имели явное преимущество, то после него игра выровнялась. Не более, заметьте: общий счет моментов второго тайма где-то 5:4 в нашу пользу. Достигнув преимущества в два мяча (на которое, к слову, мы «наиграли» вскоре после перерыва), что мы позволили сопернику затем?

Отыграть один гол с пенальти из разряда несчастных случаев. После чего у Македонии был один-единственный полумомент. Если, конечно, считать таковым не слишком уверенно отраженный Бущаном дальний удар Трайковски. Это все, ребята. Шла 68-я минута, впереди было полтайма. Больше мы не позволили им ничего. Кому стенаем? Что за шум, а драки нет?

А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией - изображение 2

Что вообще происходит? Почему вместо того чтобы радоваться за свою команду, мы выискиваем у нее блох? Вот сейчас смотрю ленту новостей: у сборной нет запаса прочности, полного удовлетворения от игры нет, бледная победа Украины, настрадались, но выиграли… Ей-богу, такое ощущение, что я смотрел какой-то другой матч.

Да, валидол, нервы до самого упора, но почему вы решили, что должно было быть иначе? Это влияние пятиминутной магии в середине первого тайма, когда мы лихо взломали оборону македонцев? Но ведь в футбол играют все-таки две команды, и чья вина, что вторая не захотела с этим смириться, преобразившись после перерыва?

При этом, прошу заметить, мы ничего им не отдали. Просто игра из улицы с односторонним движением превратилась в двусторонку. Штрафной Малиновского; удар Забарного; вратарский сэйв после трехходовки, завершаемой Малиновским; промах Цыганкова; тот же пенальти, в конце концов. Вам мало?

Если же говорить о пропорции моментов за всю игру, то мы превзошли Македонию вдвое. Закономерным счетом, исходя из общего их количества, я назвал бы 3:1 в нашу пользу. Да, проблема реализации никуда не делась. Но, извините, при этом мы забиваем по два раза за игру. И пропускаем, тут же возразят мне. Это правда, но лучше так, чем играть без голов. Разве нет?

А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией - изображение 3

Любопытно, забей тот пенальти Малиновский, насколько бы изменилась тональность оценок? Не примитивно ли судить тупо по цифрам на табло? К слову, вот дождались и мы помощи от ВАРа. И в нашем доме заиграла музыка. Жаль только, что мы ее не услышали.

И это еще хорошо, что, при столь явном превосходстве в целом, в ход событий не вмешалась Фортуна. Вернее, не повлияла на него решающим образом. Ибо тайм-аут в свою пользу она все же взяла: 55-я – Бущан отражает мяч в перекладину, и тут же Караваев нарушает правила в штрафной, даже не догадываясь об этом. И всем, что получили македонцы, они обязаны фарту.

Я не занимаюсь тут раздачей ни львов, ни тигров, ни слонов матча. Но, на мой взгляд, самой яркой фигурой этого поединка стал Малиновский. Не путать с героем, и тому подобным. Даже невзирая на этот злосчастный пенальти. Руслан постоянно был в центре внимания в ключевых эпизодах: 8-я, 28-я, 29-я, 51-я, 65-я, 74-я, 84-я минуты, на секундочку. Чаще тут пока отмечался только Бэйл.

Следующим у меня идет Караваев с четырьмя подобными моментами, включая его «карколомный» ассист и действия у своих ворот. Затем Бущан с его тремя-четырьмя важными сэйвами, обязательно считая и парированный поначалу пенальти.

А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией - изображение 4

Ярмоленко – бесспорный герой, участвовавший в обоих забитых мячах и вдохновивший нас на эту победу. Он блеснул лишь трижды и в течение шести минут, но как!!! Ну и на этот раз в число самых запомнившихся вошел (гусары, молчать!) Зинченко. Был не только заметен, но и полезен.

Единственный, кого реально выделил бы у Македонии – Димитриевски. Шесть-семь раз он спасал свои ворота от потенциального гола, и пока во втором туре это лучший показатель среди вратарей. Вам это ни о чем не говорит, кстати?

После гола Яремчука подумалось: ну, сейчас понесется – «тандем Яр-Яр»… Ошибся: они решили упростить – без согласных букв. Роман в этот раз, кроме гола, в самых ярких эпизодах не засветился, но, опять же, зато как исполнил! Самое приятное – то, что у нас действительно есть нападение. Как бы не сглазить…

Словом, нормально отыграли и достигли желаемого. И шли бы вы, ребята, с вашими ложками дегтя подальше от нашей бочки с медом и пивом! Что не так – тренеры разберутся. Главное, что у нас есть не просто команда, а команда, играющая в футбол. И лично я готов простить ей даже неудачу – если увижу достойную привлекательную игру. В футболе всякое случается.

Лучшая реклама Украине – не условный выход в одну восьмую или четвертую, а то, что сегодня видит на своих экранах весь футбольный мир: на поле. Повторюсь, впервые нам есть, чем гордиться. Впервые мы никого не боимся, и уже нас побаиваются. И лучше проиграть Австрии в бесстрашной схватке, чем вымутить победу с Тунисом на хромой козе.

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Знаю, многим это понять невозможно: люди привыкли все мерить результатом. К сожалению. О результате – теперь с австрийцами нас устроит ничья, чтобы финишировать в группе вторыми. Возникает соблазн тупо закрыться и отбиться. Если этот номер пройдет, я не стану винить наших. Я им даже поаплодирую – но для порядка и без энтузиазма. Они ведь тоже люди.

Если же третья серия будет такой же содержательной и захватывающей, как две предыдущие, это будет тот самый третий случай, что знаменует собой систему. И тогда можно будет говорить о закономерности нашего выхода в плей-офф. Даже если мы туда не попадем: по игре мы будем достойны этого. По крайней мере, в глазах любителей футбола.

Лирика? Вам нужны цифры и факты? Ваше право. Я лишь высказал свое мнение.

В прошлый раз сравнил нашу сборную с начинающим серфером. Что ж, пока ему удалось удержаться на гребне волны. Более того, он уже чувствует себя увереннее. Но теперь перед ним дилемма: осторожненько держать банальное равновесие или решиться на риск, чтобы испытать истинный кайф, всю гамму чувств. А получится ли? Что он выберет, и чем это закончится?

Смотрите в кинотеатрах Евро заключительную часть трилогии. Дай Бог, не последний фильм этим летом. Только губы закатываем, ребята. Даже лучшая команда в истории Украины пока еще не в состоянии быть эталоном успешного футбола.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Евро-2020
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Комментарии (19)
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Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 17:30
Не згоден з цим, так званим, закочувачем губ повністю. Якщо команда мала гольові моменти в другому таймі то що, ми мали захоплюватися тим похідним двором, яке наші гравці влаштували македонцям? Нехай Бєсєдін тупить по повній, бо ми, бачте, виграємо тільки другий матч. Ми маємо повне право і хвалити нашу збірну і критикувати її. Бо вона і грає за честь тієї самої "Галі". Йди, фахівець, розкажи таке англійським фанам і взнаєш в який бік тече Темза...
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0
0
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:34
Опять за рыбу гроши. Требование безупречной игры. Ну да, ну да... Страшно, аж жуть
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 17:38
Мене думка холуя автора статті не цікавить.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
18.06.2021 в 17:25
заметил одну тенденцию - время от времени кому-то из авторов дорогой редукции удается пропихнуть на сайт статью, написанную в нетрезвом состоянии
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0
-2
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:28
Смешно. Наверное.
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.06.2021 в 17:19
Абсолютно не согласен с автором. Раздавать медали не за что! Выиграли у самой слабой команды в группе с минимальным счётом - что здесь фееричеого??? Тренерской мысли нет, псевдолидеры (Малиновский и Зинченко) откровенно лажают второй матч подряд. На счёт замен - вообще молчу!!! Выиграют у Австрии - будет что обсуждать, а пока просто взяли то, что должны были брать.
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+3
-1
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:27
1. Медали никто не раздаёт. 2. То, что она слабая,ещё нужно было доказать. 3. Кто говорит о феерии? Вы? 4. Малиновский, в отличие от первой игры, показал себя стопроцентным лидером. Зинченко - нет, но отыграл лучше, чем тогда. 5. Тренерская мысль есть, но не все в состоянии, видимо, её уловить.
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0
-1
DimON1976 (Днепр)
18.06.2021 в 17:38
А Вы не находите, что смотрелись эти двое лучше, чем в матче с Голландией, только из-за того, что соперник был на голову слабее??? И доказывали двое других с фамилиями на Я. Где есть тренерская мысль - там делают две замены в перерыве и меняют игру! А где нет - играют с одним форвардом против аутсайдера и выпускают Беседина...
0
0
Mikes (Харьков-Мюнхен)
18.06.2021 в 17:01
Болельщик ждёт от команды красивой, яркой, содержательной игры. Такая была в игре с Нидерландами, хоть и проиграли, но не было во втором тайме с македонцами, хоть и выиграли. Критику заслужили, как и похвалу. Ждём хорошей игры с Австрией! Всем удачи!
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+1
-2
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:08
Самоцитата: "Штрафной Малиновского; удар Забарного; вратарский сэйв после трехходовки, завершаемой Малиновским; промах Цыганкова; тот же пенальти, в конце концов. Вам мало?" Извините, но это всё было во втором тайме
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0
-2
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:09
Пять моментов. В первом тайме их тоже было 5. В чём меньше яркости и содержательности? В том, что не забили и пропустили? Извините, но, если так, то это и есть примитивизм.
0
-1
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 17:14
Та автор?) Писать коменты на коменты - палиться!)₽
0
-1
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:24
Извините, я думал, что разговариваю со взрослым человеком. Бывает...
0
-1
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 17:34
Не думай, сделай первый шаг... повзрослей сам) Обидили автора))
0
0
2.dc (Николаев)
18.06.2021 в 16:45
По большому счету - ерунду дядька написал, даже спорить не охота. Наверное, мы действительно разные матчи смотрели ...
Ответить
+3
-3
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 16:42
Короче, итальянцев в 1/8 порвем))Я понимаю причины навязывания паралельной реальности в политике, но в футболе то зачем?))
Ответить
+3
-3
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:05
Причём тут итальянцы и 1/8? Текст читали? И кто кому что навязывал? Заголовок хоть прочли?
Ответить
0
-2
Гаринча (Киев)
18.06.2021 в 17:12
Сам понял, что написал?)
0
-1
avatar
скарамуш (Одесса)
18.06.2021 в 17:22
Да я-то понял и другим пытался объяснить, а тут никаких аргументов - действительно, набор слов, не имеющих отношения к тексту автора. Увы.
0
-1


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.