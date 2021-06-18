А наша Галя балувана! Акценты зрителя на игре Украины с Северной Македонией

Сказал бы, что я взбешен, если бы еще мог испытывать подобные чувства сегодня. Сборная нашей страны выигрывает матч на Евро всего второй раз в истории (причем первую победу своими голами принес ее нынешний тренер), а мы еще и носом крутим? Видите ли, недостаточно убедительно им, бледно, некошерно! А не офигели ли вы, ребята?

Или это только мне так повезло: наткнуться именно на такие комментарии, отзывы и экспертные оценки? Дескать, результат устраивает, но… Фу ты ну ты, ложки гнуты! Какие мы требовательные и переборчивые. Как же мы много хотим от команды, которой еще вчера многие сулили провал, какого-то черта высматривая в «товарняках». А на каком, простите, основании?

Это когда мы успели дорасти до уровня фаворитов турнира, чтобы не иметь права на ошибки? Чтобы феерить не отрезками, а непременно весь матч. Чтобы уверенно вещать, что выход из группы, мол, это наш обязательный минимум. Что за, простите за резкость, собачья чушь? Что за детские капризы, в конце концов? Давайте еще ножкой топнем. А наша Галя балувана!!!

Ничего, что, помимо нас, в группе еще три команды, и ни одна из них не приехала на Евро по турпутевке? Кто знает, возможно, с Нидерландами мы едва не прыгнули выше головы? Время покажет. И если они могли упустить с нами фору в два мяча, то почему мы обязаны удержать ее с македонцами? А вы в курсе, что Австрия дожала их только в концовке? Мы что, топ-команда?

В конце концов, при Шевченко мы вообще впервые подняли голову на Евро, по большому счету. Если при Блохине за Украину здесь было не стыдно, то сейчас ее игра дает нам повод для гордости. Команда радует глаз, дышит полной грудью, не выглядит бедным родственником и случайным попутчиком. Или вы из тех болезных, что работают хейтерами Шевы? Ша, тихонечко…

Начнем с того, что вторая игра кряду Украины на Евро представляла собой красочное зрелище. Без преувеличения: общее количество угроз воротам в этом поединке на двоих было даже больше, чем с голландцами. Как, вы не заметили? А я вот заметил, и даже записал – до полутора десятка. А больше шансов для взятия ворот, чем мы, во втором туре пока имел разве что Уэльс.

Да, если до перерыва мы имели явное преимущество, то после него игра выровнялась. Не более, заметьте: общий счет моментов второго тайма где-то 5:4 в нашу пользу. Достигнув преимущества в два мяча (на которое, к слову, мы «наиграли» вскоре после перерыва), что мы позволили сопернику затем?

Отыграть один гол с пенальти из разряда несчастных случаев. После чего у Македонии был один-единственный полумомент. Если, конечно, считать таковым не слишком уверенно отраженный Бущаном дальний удар Трайковски. Это все, ребята. Шла 68-я минута, впереди было полтайма. Больше мы не позволили им ничего. Кому стенаем? Что за шум, а драки нет?

Что вообще происходит? Почему вместо того чтобы радоваться за свою команду, мы выискиваем у нее блох? Вот сейчас смотрю ленту новостей: у сборной нет запаса прочности, полного удовлетворения от игры нет, бледная победа Украины, настрадались, но выиграли… Ей-богу, такое ощущение, что я смотрел какой-то другой матч.

Да, валидол, нервы до самого упора, но почему вы решили, что должно было быть иначе? Это влияние пятиминутной магии в середине первого тайма, когда мы лихо взломали оборону македонцев? Но ведь в футбол играют все-таки две команды, и чья вина, что вторая не захотела с этим смириться, преобразившись после перерыва?

При этом, прошу заметить, мы ничего им не отдали. Просто игра из улицы с односторонним движением превратилась в двусторонку. Штрафной Малиновского; удар Забарного; вратарский сэйв после трехходовки, завершаемой Малиновским; промах Цыганкова; тот же пенальти, в конце концов. Вам мало?

Если же говорить о пропорции моментов за всю игру, то мы превзошли Македонию вдвое. Закономерным счетом, исходя из общего их количества, я назвал бы 3:1 в нашу пользу. Да, проблема реализации никуда не делась. Но, извините, при этом мы забиваем по два раза за игру. И пропускаем, тут же возразят мне. Это правда, но лучше так, чем играть без голов. Разве нет?

Любопытно, забей тот пенальти Малиновский, насколько бы изменилась тональность оценок? Не примитивно ли судить тупо по цифрам на табло? К слову, вот дождались и мы помощи от ВАРа. И в нашем доме заиграла музыка. Жаль только, что мы ее не услышали.

И это еще хорошо, что, при столь явном превосходстве в целом, в ход событий не вмешалась Фортуна. Вернее, не повлияла на него решающим образом. Ибо тайм-аут в свою пользу она все же взяла: 55-я – Бущан отражает мяч в перекладину, и тут же Караваев нарушает правила в штрафной, даже не догадываясь об этом. И всем, что получили македонцы, они обязаны фарту.

Я не занимаюсь тут раздачей ни львов, ни тигров, ни слонов матча. Но, на мой взгляд, самой яркой фигурой этого поединка стал Малиновский. Не путать с героем, и тому подобным. Даже невзирая на этот злосчастный пенальти. Руслан постоянно был в центре внимания в ключевых эпизодах: 8-я, 28-я, 29-я, 51-я, 65-я, 74-я, 84-я минуты, на секундочку. Чаще тут пока отмечался только Бэйл.

Следующим у меня идет Караваев с четырьмя подобными моментами, включая его «карколомный» ассист и действия у своих ворот. Затем Бущан с его тремя-четырьмя важными сэйвами, обязательно считая и парированный поначалу пенальти.

Ярмоленко – бесспорный герой, участвовавший в обоих забитых мячах и вдохновивший нас на эту победу. Он блеснул лишь трижды и в течение шести минут, но как!!! Ну и на этот раз в число самых запомнившихся вошел (гусары, молчать!) Зинченко. Был не только заметен, но и полезен.

Единственный, кого реально выделил бы у Македонии – Димитриевски. Шесть-семь раз он спасал свои ворота от потенциального гола, и пока во втором туре это лучший показатель среди вратарей. Вам это ни о чем не говорит, кстати?

После гола Яремчука подумалось: ну, сейчас понесется – «тандем Яр-Яр»… Ошибся: они решили упростить – без согласных букв. Роман в этот раз, кроме гола, в самых ярких эпизодах не засветился, но, опять же, зато как исполнил! Самое приятное – то, что у нас действительно есть нападение. Как бы не сглазить…

Словом, нормально отыграли и достигли желаемого. И шли бы вы, ребята, с вашими ложками дегтя подальше от нашей бочки с медом и пивом! Что не так – тренеры разберутся. Главное, что у нас есть не просто команда, а команда, играющая в футбол. И лично я готов простить ей даже неудачу – если увижу достойную привлекательную игру. В футболе всякое случается.

Лучшая реклама Украине – не условный выход в одну восьмую или четвертую, а то, что сегодня видит на своих экранах весь футбольный мир: на поле. Повторюсь, впервые нам есть, чем гордиться. Впервые мы никого не боимся, и уже нас побаиваются. И лучше проиграть Австрии в бесстрашной схватке, чем вымутить победу с Тунисом на хромой козе.

Знаю, многим это понять невозможно: люди привыкли все мерить результатом. К сожалению. О результате – теперь с австрийцами нас устроит ничья, чтобы финишировать в группе вторыми. Возникает соблазн тупо закрыться и отбиться. Если этот номер пройдет, я не стану винить наших. Я им даже поаплодирую – но для порядка и без энтузиазма. Они ведь тоже люди.

Если же третья серия будет такой же содержательной и захватывающей, как две предыдущие, это будет тот самый третий случай, что знаменует собой систему. И тогда можно будет говорить о закономерности нашего выхода в плей-офф. Даже если мы туда не попадем: по игре мы будем достойны этого. По крайней мере, в глазах любителей футбола.

Лирика? Вам нужны цифры и факты? Ваше право. Я лишь высказал свое мнение.

В прошлый раз сравнил нашу сборную с начинающим серфером. Что ж, пока ему удалось удержаться на гребне волны. Более того, он уже чувствует себя увереннее. Но теперь перед ним дилемма: осторожненько держать банальное равновесие или решиться на риск, чтобы испытать истинный кайф, всю гамму чувств. А получится ли? Что он выберет, и чем это закончится?

Смотрите в кинотеатрах Евро заключительную часть трилогии. Дай Бог, не последний фильм этим летом. Только губы закатываем, ребята. Даже лучшая команда в истории Украины пока еще не в состоянии быть эталоном успешного футбола.