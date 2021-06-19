Англичане - короли двух нулей, Хорватию ждет проклятие? 5 фактов восьмого дня Евро-2020 

Два вчерашних матчах группы D завершились ничьей, и только сборная Швеции смогла набрать три очка. Голов по-прежнему забивается не много. Матч Нидерланды - Украина все еще остается самым результативным на турнире. Но и без большого количества голов восьмой день Евро-2020 подарил нам интересные статистические впечатления.

Англия чаще всех играет безголевые ничьи на крупных турнирах

В 149-й летней истории противостояния Англии с Шотландией это была всего лишь четвертая безголевая ничья (именно ею закончился дебютный матч команд в 1872 году), но первая – в Англии. Однако для больших турниров два нуля от “трех львов” – это не новость. Англия в 17-й раз сыграла 0:0 на крупных турнирах (ЧМ и Евро), и опережает по этому показателю все остальные национальные сборные.

Саутгейт выставил самый молодой состав

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт существенно обновил состав после ЧМ-2018, оставив в заявке только восемь футболистов, которые помнят вылет от Хорватии в полуфинале. Вчера Англия сыграла своим самым молодым составом в истории Евро и ЧМ – 25 лет, 31 день.

Перишич спасает Хорватию и продлевает свою голевую серию

Хорватия смогла отыграться в непростом для себя матче против Чехии. Единственный гол “шашечных” забил Иван Перишич. Вингер “Интера” всегда отличается в сборной на больших турнирах. Он забивал на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также Евро-2016 и теперь и Евро-2020. Первый хорватский футболист, которому удалась такая серия.

Хорватия вылетит из группы?

Интересную тенденцию заметил испанский статистический обозреватель MisterChip: европейские финалисты Чемпионата мира вылетают из группы в следующем Евро.

Это уже сделали Италия в 1996 (финалист ЧМ-1994), Германия в 2004 (ЧМ-2002), Франция в 2008 (ЧМ-2006), Нидерланды в 2012 (ЧМ-2010). На очереди Хорватия? Именно команда Златко Далича уступила в финале Мундиаля-2018 Франции. Одно очко в двух матчах – пока показатели Хорватии очень скромные.

Швеция забивает во втором тайме

А кто с вероятностью в 99% вышел в 1/8, так это сборная Швеции, обыгравшая вчера Словакию. единственный гол был забит во втором тайме. Для шведов это не новость. Скандинавы забили 23 из 26 голов на чемпионате Европы после перерыва.