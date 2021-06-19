Француз против Франции: сегодня за Венгрию сыграет уроженец Парижа

В ноябре прошлого года Лоик Него стал героем всей Венгрии.

Защитник "Фехервара" вышел на замену на 84-й минуте матча плей-офф против Исландии и уже через 4 минуты сравнял счет, сориентировавшись в суматохе возле чужих ворот.

"Лоик! Лоик! Хотя постойте, какой он Лоик? Он Лайош!" - кричал на всю страну комментатор.

Еще через несколько минут главный талант венгерского футбола Доминик Собослаи красивым ударом забил второй мяч - и Венгрия вышла на чемпионат Европы.

"После рождения детей это самый эмоциональный момент в моей жизни. Выпуская меня, тренер сказал, что у меня всего десять минут, чтобы изменить судьбу команды. Я поцеловал эмблему, ведь Венгрия меня усыновила. Я не звезда, но получаю здесь уважение, и моя семья тоже. Я хотел показать свою любовь и признательность", - сказал после игры Него.

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Он родился в северном пригороде Парижа Гарж-ле-Гонессе в семье выходцев из Гваделупы, и с детства дружил с Виссамом Бен-Йеддером, нынешним капитаном "Монако".

В 15 лет Него взяла к себе академия "Нанта" - одна из лучших во Франции. Его первый тренер Матье Бидо признавался, что увидел в Лоике нечто особенное:

"Он был мальчиком редкой доброты и еще мне запомнилась его кошачья ловкость. Он двигался очень мягко, но в то же время и динамично".

В 2010 году Него выиграл с Францией U-19 чемпионат Европы. На этом турнире он был основным правым защитником команды; провел пять матчей от звонка до звонка. Комнату же Лоик делил с самим Антуаном Гризманном.

Belle histoire Loic Nego. Formé à Nantes et champion d’Europe u19 avec la France en 2010, il va retrouver... l’équipe de France à l’Euro 2021 mais la Hongrie ! Il croisera Antoine Griezmann (sauf absence) avec qui il avait été sacré ! pic.twitter.com/J1WmtYodpk — Dylan Le Mée (@Le__Mee) November 12, 2020

Вниз дела пошли уже потом. В 2011 году Него решил, что хватит с него "Нанта" и как свободный агент подписался в "Роме", за которую впоследствии так не сыграл ни единого матча. Он банально не был готов к настолько большому клубу, где в то время зажигали Тотти и де Росси.

Пришлось поездить по арендам - "Стандард", "Уйпешт", "Чарльтон". Как говорит, Бидо, "парень сбился с пути". Его карьера вообще могла сойти на нет, но в 2015 году Него подписал "Фехервар" (на тот момент еще называвшийся "Видеотон") - и дела пошли на поправку.

Вот уже шесть лет Него является одним из лидеров венгерского гранда, за который уже суммарно провел 242 матча и забил 35 голов. Кого он только не играл при разных тренерах - и опорного хавбека, и правого защитника, и правого хавбека, и даже вингера. В 2019 году Него даже признавали лучшим игроком венгерского чемпионата: в том сезоне он выдал 9+12!

Него (слева) в футболке юношеской сборной Франции

Тогда же местная федерация футбола решила его натурализовать. У венгров достаточно критичное отношение к "политике разнообразия", доминирующей в ЕС, но по Него вопросов не возникло вообще.

"Это был выбор сердца. Эта страна так много мне дала. К тому же, я понимал, что мои шансы сыграть за Францию близки к нулю, поэтому и ухватился за возможность. Сегодня я играю за Венгрию со всей душой", - говорит Лоик.

Защитник, имеющий за плечами 44 матча за молодежные сборные Франции, дебютировал за венгров 8 октября 2020-го, выйдя на замену в матче против Болгарии. На данный момент в его активе уже 12 игр и 2 гола за мадьяров.

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Встреча с Францией, естественно, стоит для Него особняком. Он рад тому, что повстречает друзей юности, как Гризманн или Бен-Йеддер, но не жалеет, что оказался по другую сторону баррикад.

"Марсельеза с одной стороны, Химнуш - с другой. Это будет особенная игра для моей семьи; мои родные живут в Париже. Но я отдам все силы за Венгрию. То, что я пережил, позволило мне стать тем, кем я являюсь сейчас. Если бы 10 лет назад мне сказали, что произойдет, я бы ни за что не поверил", - признается Него.

На бумаге шансов у венгров против Франции совсем мало. Тем не менее, 68 тысяч болельщиков придут сегодня на стадион "Ференц Пушкаш", чтобы надеяться на чудо. Него верит в него и добавляет, что его команда будет "тщательно разыгрывать каждый стандарт".

Кто знает, может, ему опять повезет спасти свою вторую родину? Матье Бидо уверен, что Лоик все еще может играть на самом высоком уровне: