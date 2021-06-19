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Венгрия – Франция 1:1. Справедливый итог

ЕВРО-2020
Обновлено
(7 голосов)
Венгрия – Франция 1:1. Справедливый итог

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020. Группа F, второй тур

19 июня. Будапешт, "Пушкаш Арена"

Венгрия 1:1 Франция

Голы: Фиола (45+2) – Гризманн (66)

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, О. Салаи – Него, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Надь, Шафер (Чери, 76), Фиола; А. Салаи (Николич, 26), Шаллаи

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Динь – Канте, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57, Лемар, 87) – Гризманн, Бензема (Жиру, 76), Мбаппе

Предупреждения: Ботка (52) – Павар (10)

Венгрия сотворила сенсацию, отобрав очки у сборной Франции. Мадьяры выдали довольно смелую игру, тем самым выполнив обещание их наставника Марко Росси перед игрой. А вот к тренеру чемпионов мира вопросов по итогам встречи хватило. Мбаппе и Бензема могли и вырывать победу для своей команды, действуй они менее расточительно у чужих ворот, но вопросы в первую очередь стоит задавать Дидье Дешаму с его трусливой манерой.

Сегодняшнее выступление "трёхцветных" ярко контрастировало с игрой первого тура против Германии. С "бундестим" дружина Дешама выглядела монолитно, шикарно разрушая игру соперника. Но с венграми Франции нужно было самим строить свою игру, и тут с начала встречи возникали проблемы. Мадьяры плотно закрыли центр тройкой ЦЗ и центральных полузащитников (3-5-2). Французы как-то быстро с этим примирились, несмотря на то, что Гризманну и Бензема явно комфортнее действовать подальше от бровки, и стали вяло продвигаться флангами. Особенно плохо это смотрелось из-за слабой игры Диня и Рабьо слева и Нголо Канте, которому приходилось разыгрывать комбинации из опорной зоны словно он глубинный плеймейкер, для чего он явно не создан (видимо, Дешам подхватил вирус Лэмпарда). Тут вопросы, опять-таки, к тренеру, а не самому хавбеку "Челси".

Венграм удавалось сдерживать соперников в первой тайме, но моменты всё равно возникали – уж больно большая разница в классе исполнителей. Мбаппе спускался за мячом в глубину и просто тащил его на дриблинге вперед (5 обводок за игру – больше, чем у всех партнёров вместе взятых), либо же Гризманн разрезал оборону своими передачами (лидер по ключевым пасам – 3). Если бы Бензема не играл свой 4 матч за Францию за 6 последних лет, может его принятие решений было бы сегодня получше. Но что касается его ударов по воротам, то тут все вопросы уже к самому Кариму, который словил какой-то 2014-й год, когда все на свете стебали его реализацию. Бензема запорол шикарный момент после передачи Мбаппе пяткой, а через 5 минут не сумел вывести Килиана на ворота Гулачи, отдав бесхитростную передачу. Ещё у Мбаппе было два полумомента на втором этаже после подач с флангов, и опасный удар мимо ворот после сольного прохода в духе вчерашнего Исака. Тем не менее, в итоге на перерыв в качестве лидера ушла Венгрия. Мадьяры улетели в контратаку в компенсированное время, Павар и Варан агрессивно выдвинулись из линии, но оба ошиблись, и левый вингбек Фиола после пасса Шаллаи положил мяч в угол ворот Льориса.

К 60-й минуте Дешам наконец снял унылого Рабьо и выбрал более атакующую модель, выпустив вместо него Дембеле. Усман здорово усилил игру своей сборной, сходу проверив штангу ворот Гулачи плотным ударом со средней дистанции, но конечно же травмировался в конце встрече. С Дембеле правый фланг сразу ожил, и именно с него в итоге и пришёл ответный гол французов. Мбаппе обокрал сразу двух пассивных защитников Венгрии к лицевой, прострелил в центр, и после ошибки Орбана мяч прилетел к Гризманну, сравнявшего счёт. До конца матча у Мбаппе был шанс и вовсе вырвать 3 очка, но он пробил прямо в кипера "РБ Лейпциг".

В итоге 1:1. Франция создала достаточно моментов, но все они скорее появлялись не из организованной командной игры, а из хаоса после ошибок соперника или проблесков гениальности Мбаппе или Гризманна. Команда Дешама всё ещё невероятно сильна по составу и крепка тактически в своей нехитром стиле, но сопереживать этой команде никак не хочется – уж больно она труслива и цинична. Поэтому победу сегодня и не заслужила – надо было играть смелее с самого начала. Хотя с таким ресурсом у них есть всё, чтобы каждый раз устраивать праздник футбол. А венгры молодцы. Попав в группу смерти, они не могли и надеяться на выход, зато отобрали очки у чемпионов мира, чем уже сделали Евро успешным для себя.

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(7 голосов)
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Комментарии (28)
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Spokoyno (Киев)
19.06.2021 в 19:39
Ну і Мбаппе Всі визнають, що класом він вище будь-якого гравця угорців, за матч пробив по воротах суперника більше ніж вони всі разом Але тим і цікавіше футбол, мадярі забили Кіліян НІТ
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
19.06.2021 в 19:04
мне кажется Германии будет очень нелегко.
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+1
0
MaximSK (Киев)
19.06.2021 в 19:58
Германия будет играть дома, и класс Германии выше будет, думаю Германия все равно выиграет игру
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0
0
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Yurko-Zahid (Валего)
19.06.2021 в 19:02
Не можу погодитися з автором. Угорцям поталанило. Закономірнішім результатом була б перемога Франції.
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+1
-2
Comment06 (Украина)
19.06.2021 в 18:47
Какие же молодцы эти симпатичные наследники Пушкаша! Футбольный бог вернул им должок за несправедливые 0:3 от португальцев! Не думаю, что у немцев с мадьярами будет легкая прогулка. Жду, что российские болельщики после матча с Данией размажут свою недосборную на примере Венгрии, а мы, надеюсь, пройдем австрийский барьер. А еще было приятно видеть, как опустили заносчивых французов во главе с высокомерным Мбаппе- как же ему далеко до современных скромных гениев футбола Месси и Роналду!
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0
-2
Acsakal (Kharkov)
19.06.2021 в 18:37
Ну що... Напрочуд видовищна гра, особливо після того, як угорці вийшли вперед. Вони і з портами сподобалися, але 5 хвилин не дотерпіли, а от з французами так взагалі - перебігали їх кілометрів на 6-7, сміливо йшли в обігриш і жодної боязкості перед чемпіонами світу. А гали, схоже, так і не змогли повністю вийти з економ-режиму. До речі, Фіола, який приніс угорцям заслужене очко, за своїм аплуа - правий захисник, але Марко Россі вирішив, що він буде корисніший збірній, як лівий вінгер - і ось вам результат! Це я до тих, хто виправдовував ляпи Миколенка на позиції лівого центрального оборонця тим, що Віталік, начебто, може грамотно грати виключно як лівий крайній захисник.
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+4
0
MaximSK (Киев)
19.06.2021 в 18:36
Не думаю что справедливый счет, Венгрия создала за матч 1 момент и забила, а Франция 5-6 моментов.
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+2
-6
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Loader (Днепр)
19.06.2021 в 18:42
Финны с Данией тоже только один момент создали.
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+2
0
MaximSK (Киев)
19.06.2021 в 19:00
Там тоже счет был не по игре, а тут венгры за первый тайм несколько раз дошли до штрафной французов и забили с единственного момента за матч, а французы за первый тайм создали 4-5 стопроцентных моментов и не забили. Если судить по второму тайму, то счет справедлив, а в целом думаю Франция должна была выиграть 3-1 или 4-1
+1
-2
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okolegko (Київ)
19.06.2021 в 19:05
MaximSK (Киев). В даному випадку ти не правий десь відсотків на 100. Мадяри мали моменти, і далеко не один. Так що результат закономірний. Французи вирішили, що зможуть обіграти однією лівою. Не вийшло
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
19.06.2021 в 18:29
Интересно наши звёзды:)) матч смотрели?? Кривоногие тихоходы пля..
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+5
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
19.06.2021 в 18:27
Дырявые жабоеды могли еще пропустить, жаль не проиграли.
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+5
-1
avatar
Крестоносец. (Полтава)
19.06.2021 в 18:24
Отскок лягушатников
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+5
-2
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okolegko (Київ)
19.06.2021 в 18:10
Не думав, що Фіона – чоловік. А він ще йголи забивати вміє, і баб лякати
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0
-2
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Loader (Днепр)
19.06.2021 в 18:09
Приятно за венгров. Да еще и на своем заполненном стадионе. Не ожидал, даже смотреть не стал. Лишнее доказательство, что играть можно с кем угодно (при этом не проигрывая героически).
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+8
-1
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Red_Cat (Салоники)
19.06.2021 в 18:08
Молодцы мадьяры. Лишили сборную Африки двух очень нужных очков.
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+9
-1
Лекарь (село Дарница)
19.06.2021 в 18:05
Португалия отскочила по факту. Франция нет. Думаю, что Германия сотрет венгров в порошок, но не суть. Венгрия совершила подвиг, добыв очки в такой смертельной группе. Молодцы.
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+4
-2
avatar
okolegko (Київ)
19.06.2021 в 18:12
А могли й виграти, якби не почали показувати, як вони не бояться любителів жаб. Французи гол забили в контратаці!!!
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0
-3
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Loader (Днепр)
19.06.2021 в 18:15
С другой стороны, хорошо, что на удержание не стали играть целый второй тайм. Тогда бы точно проиграли, а так держали часть африканцев в напряжении.
+5
0
avatar
okolegko (Київ)
19.06.2021 в 19:02
Треба було грати як у першому, наскільки я розумію, але маємо що маємо
0
-1
VAO (Луганск)
19.06.2021 в 18:04
Венгы красавчики! Такое желание биться и играть до конца. Порядочек до финального свистка. Да местами повезло, и особенно вначале первого тайма, но молодцы. Про французов многие говорили что они с немцами играли в пол силы, а вот пример что когда понадобилось, они на полную то и не смогли.
Ответить
+4
0
avatar
Spokoyno (Киев)
19.06.2021 в 18:03
Ну так петушилися, що самих німців обіграли Ледь врятувалися від провалу. Ну не можна на будь-яким матч виходити в ранзі переможця... Ми впевнилися, навіть маючи перевагу у два голу малювати собі ТРИ бали, ой як небезпечно!
Ответить
0
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
19.06.2021 в 18:02
Після матчу Франція-Німеччина я думав що угорців знищать але як бачимо ще раз - на Євро немає простих суперників. Отже і Україна має грати в свій футбол з будь-ким.
Ответить
+5
0
avatar
Крестоносец. (Полтава)
19.06.2021 в 18:25
Согласен, тезка. Венгры приятно удивили. Может, еще немцев обыграют. )
Ответить
+5
0
Mexxxxx (Просяная)
19.06.2021 в 17:59
Играть можно с любым соперником и не накручивать, что можем попасть на гранда.
Ответить
+6
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2021 в 18:00
нужно!
Ответить
+6
-1
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.06.2021 в 17:59
Вот это живой пример, как порядок бьёт класс!!!
Ответить
+5
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2021 в 17:59
молодцы гуляши - поводили петухам по клювам!)))
Ответить
+8
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.