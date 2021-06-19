Евро-2020. Группа F, второй тур

19 июня. Будапешт, "Пушкаш Арена"

Венгрия 1:1 Франция

Голы: Фиола (45+2) – Гризманн (66)

Венгрия: Гулачи – Ботка, Орбан, О. Салаи – Него, Кляйнхайслер (Ловренчич, 84), Надь, Шафер (Чери, 76), Фиола; А. Салаи (Николич, 26), Шаллаи

Франция: Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Динь – Канте, Погба (Толиссо, 76), Рабьо (Дембеле, 57, Лемар, 87) – Гризманн, Бензема (Жиру, 76), Мбаппе

Предупреждения: Ботка (52) – Павар (10)

Венгрия сотворила сенсацию, отобрав очки у сборной Франции. Мадьяры выдали довольно смелую игру, тем самым выполнив обещание их наставника Марко Росси перед игрой. А вот к тренеру чемпионов мира вопросов по итогам встречи хватило. Мбаппе и Бензема могли и вырывать победу для своей команды, действуй они менее расточительно у чужих ворот, но вопросы в первую очередь стоит задавать Дидье Дешаму с его трусливой манерой.

Сегодняшнее выступление "трёхцветных" ярко контрастировало с игрой первого тура против Германии. С "бундестим" дружина Дешама выглядела монолитно, шикарно разрушая игру соперника. Но с венграми Франции нужно было самим строить свою игру, и тут с начала встречи возникали проблемы. Мадьяры плотно закрыли центр тройкой ЦЗ и центральных полузащитников (3-5-2). Французы как-то быстро с этим примирились, несмотря на то, что Гризманну и Бензема явно комфортнее действовать подальше от бровки, и стали вяло продвигаться флангами. Особенно плохо это смотрелось из-за слабой игры Диня и Рабьо слева и Нголо Канте, которому приходилось разыгрывать комбинации из опорной зоны словно он глубинный плеймейкер, для чего он явно не создан (видимо, Дешам подхватил вирус Лэмпарда). Тут вопросы, опять-таки, к тренеру, а не самому хавбеку "Челси".

Венграм удавалось сдерживать соперников в первой тайме, но моменты всё равно возникали – уж больно большая разница в классе исполнителей. Мбаппе спускался за мячом в глубину и просто тащил его на дриблинге вперед (5 обводок за игру – больше, чем у всех партнёров вместе взятых), либо же Гризманн разрезал оборону своими передачами (лидер по ключевым пасам – 3). Если бы Бензема не играл свой 4 матч за Францию за 6 последних лет, может его принятие решений было бы сегодня получше. Но что касается его ударов по воротам, то тут все вопросы уже к самому Кариму, который словил какой-то 2014-й год, когда все на свете стебали его реализацию. Бензема запорол шикарный момент после передачи Мбаппе пяткой, а через 5 минут не сумел вывести Килиана на ворота Гулачи, отдав бесхитростную передачу. Ещё у Мбаппе было два полумомента на втором этаже после подач с флангов, и опасный удар мимо ворот после сольного прохода в духе вчерашнего Исака. Тем не менее, в итоге на перерыв в качестве лидера ушла Венгрия. Мадьяры улетели в контратаку в компенсированное время, Павар и Варан агрессивно выдвинулись из линии, но оба ошиблись, и левый вингбек Фиола после пасса Шаллаи положил мяч в угол ворот Льориса.

К 60-й минуте Дешам наконец снял унылого Рабьо и выбрал более атакующую модель, выпустив вместо него Дембеле. Усман здорово усилил игру своей сборной, сходу проверив штангу ворот Гулачи плотным ударом со средней дистанции, но конечно же травмировался в конце встрече. С Дембеле правый фланг сразу ожил, и именно с него в итоге и пришёл ответный гол французов. Мбаппе обокрал сразу двух пассивных защитников Венгрии к лицевой, прострелил в центр, и после ошибки Орбана мяч прилетел к Гризманну, сравнявшего счёт. До конца матча у Мбаппе был шанс и вовсе вырвать 3 очка, но он пробил прямо в кипера "РБ Лейпциг".

В итоге 1:1. Франция создала достаточно моментов, но все они скорее появлялись не из организованной командной игры, а из хаоса после ошибок соперника или проблесков гениальности Мбаппе или Гризманна. Команда Дешама всё ещё невероятно сильна по составу и крепка тактически в своей нехитром стиле, но сопереживать этой команде никак не хочется – уж больно она труслива и цинична. Поэтому победу сегодня и не заслужила – надо было играть смелее с самого начала. Хотя с таким ресурсом у них есть всё, чтобы каждый раз устраивать праздник футбол. А венгры молодцы. Попав в группу смерти, они не могли и надеяться на выход, зато отобрали очки у чемпионов мира, чем уже сделали Евро успешным для себя.