Гризманн забил в 9 матчах за Францию на ЧЕ и ЧМ. Больше у Анри и Платини

В матче 2-го тура группы F команды Франции и Венгрии расписали ничью 1:1.

За французов отличился нападающий Антуан Гризманн - форвард каталонской "Барселоны" поразил ворота венгров на 66-й минуте встречи, сравняв счет.

Таким образом, 30-летний Антуан отличился голами в 9 матчах в футболке национальной сборной Франции на крупных турнирах: Гризманн забивал в 7 поединках в рамках Евро, а также не уходил с поля без забитого мяча в 2-х играх ЧМ.

Лидерами по этому показателю среди французов являются Мишель Платини и Тьерри Анри - по 10 матчей.

