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ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Постарались ни о ком не забыть

С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Завершился второй тур Евро-2020. Да, да, совсем недавно турнир начался, а уже сейчас 2/3 группового этапа позади. Самое время говорить о лучших футболистах по его итогам, собирая символическую сборную этапа.

Оговоримся сразу, на этот раз мы решили сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками, чтобы два латераля, о которых скажем ниже, чувствовали себя максимально комфортно.

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Вратарь - Тибо Куртуа, Бельгия

Матч Дания - Бельгия получился одним из самых интересных во втором туре. Во многом это благодаря "скандинавам", которые идеально подготовились к статусному сопернику и полностью переиграли его в первом тайме. Из-за этого у Куртуа было немало работы. Он совершил за матч пять сейвов. Помимо прямых обязанностей, у него добротный показатель точности передач и в целом очень уверенная игра.

Правый центральный защитник - Конор Робертс, Уэльс

Да, мы знаем, что Робертс в сборной играет правого фулбека, но в нашей символической команде у него будет немного другая роль. Конор провел качественный матч. Он был надежен в своей зоне, вел борьбу и шел в дриблинг. Одним словом, успевал везде. Но главное достижение игрока - гол, забитый в компенсированное время. Его точный удар помог "драконам" увеличить разницу забитых и пропущенных, что поможет им в будущем.

Центральный защитник - Матейс де Лигт, Нидерланды

Сколько голов "оранье" пропустили в первом туре от Украины? Два. А сколько от Австрии? Зеро. Почему мы об этом вспомнили? Потому что во втором поединке вышел центрбек "Юве" де Лигт, который играл надежно в центре обороны. 40 точных передач из 40, две выигранные верховые дуэли и два заблокированных удара. Матейс провел эталонную игру и ненадолго позволил забыть болельщикам, что это Евро пропускает другой столб голландской обороны - Вирджил ван Дейк.

Левый центральный защитник - Камиль Глик, Польша

После провала в первом туре, поляки попали в непростую ситуацию, когда поражение испанцам досрочно отправляло бы их домой. "Белые орлы" справились со своей сложной миссией и не проиграли "красной фурии". Во много это случилось благодаря слаженным действиям игроков обороны, которыми руководил опытный Камиль Глик. 33-летний защитник провел отличный матч как с точки зрения цифровых показателей (11 выносов, четыре выигранных дуэли, три перехвата, три заблокированных удара), так и с точки зрения лидерства на поле. Команда Соузы остается в игре.

Правый латераль - Дензел Дамфрис, Нидерланды

Признайтесь, две недели вы ничего не слышали о 25-летнем голландце. Ну теперь вы точно знаете, что он классный. Дамфрис вторую игру подряд забирает звание самого ценного футболиста, и во второй раз это очевидный заслуженный выбор. К двум голам своей команды он имел прямое отношение. В первом тайме он заработал пенальти, который после реализовал Депай. Во втором Дензел забил уже сам. Это для него уже второй гол за два тура. Ну что, богатенькие клубы, готовьте ваши денежки.

Центральный полузащитник - Мануэль Локателли, Италия

Если до старта Евро-2020 оптимисты тешили себя надеждами, что "Шахтеру" удастся переманить итальянского хавбека к себе, то после двух стартовых туров стало понятно, что этому не бывать. Уж очень хорош Локателли. Он отлично сыграл с Турцией, а во втором туре смог забить дважды, что автоматически сделало его героем встречи. Кажется, что по окончании чемпионата за него будут бороться многие гранды.

Центральный полузащитник - Кевин де Брюйне, Бельгия

"Хорошо, что Кевин восстановился после травмы", — подумал Роберто Мартинес после окончания матча Дания - Бельгия. Его сборная вдрызг провалилась в первом тайме, однако после перерыва нашла в себе силы и забила дважды. Главный герой, конечно же, де Брюйне. Его выход изменил игру, а лидер "красных дьяволов" записал на свой счет гол и голевую передачу. Если он продолжит играть в подобном стиле, то точно будет признан лучшим футболистом мира.

Левый латераль - Робин Госенс, Германия

Можно сказать, что "бундестим" обыграли Португалию благодаря одному приему - закидушка на левый фланг, где у Госенса просто не было оппонентов. Все голы немцев пришли именно оттуда. Сам игрок "Аталанты" забил уже на 6-й минуте, однако его точный удар был отменен из-за офсайда. Робин не раскис. Он свой гол нашел, а также голевую передачу. MVP матча, а то и всего второго тура.

Правый форвард - Андрей Ярмоленко, Украина

Гол + голевая передача - нужно ли еще что-то говорить о важности Андрея в игре против Северной Македонии? Вряд ли. Ярмола провел шикарный первый тайм, доказав, что возраст не мешает ему зажигать на нынешнем Евро. Команда продолжает рассчитывать на него, а многие футболисты часто только и ищут его передачей. Будем надеяться, что Андрей не сбавит обороты. Верят в это и представители компании Coca-Cola, которые после недавних событий могут сделать украинца своим рекламным лицом.

Центральный форвард - Ромелу Лукаку, Бельгия

Возможно ли, что в сборную тура попадает игрок, не забивший ни одного гола? Получается, что да. Ромелу, как и де Брюйне, провел великолепный второй тайм против датчан, поучаствовав в обоих голах своей сборной. Без него бы их не было. Просто пересмотрите победный гол "красных дьяволов", когда Лукаку принял мяч на правом фланге, удержал его в игре на самой линии, продавил двух игроков и отдал еще и точную передачу. Просто зверь. А улучшить свои бомбардирские показатели Лукаку успеет и в следующем матче.

Левый форвард - Гарет Бэйл, Уэльс

Предводитель "драконов" был в огне. Вряд ли бы команда Роберта Пейджа смотрелась так же хорошо против турков, не будь в его составе Гарета-великолепного. Бэйл создал для партнеров огромное количество моментов, отдав за 90 минут пять ключевых передач. Две из них стали голевыми. Да, он не реализовал пенальти, но по итогам матча он имел на это право. Даже такой Бэйл имеет право на ошибку.

С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020 - изображение 1

Тренер - Йоахим Лев, Германия

На этом Евро не так много тренеров, на которых оказывают столь серьезное давление, как на Лева. Экспертам и болельщикам не нравится многое. Он неправильно использует Киммиха, играет по неправильной схеме, держит на лавке Сане и тд. Однако Лев стоит на своем и во втором туре это принесло результат. "Немецкая машина" снова завелась и провела отличную игру против действующего чемпиона Европы. Теперь для выхода из группы нужно дома обыграть Венгрию. Немецкие фаны смотрят в будущее с куда меньшим опасением.

С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020 - изображение 2
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В статье: Андрей Ярмоленко Евро-2020
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Комментарии (2)
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маматрахер228 (Киев)
20.06.2021 в 10:39
Ярмола, только на тебя завтра надеемся!
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Spokoyno (Киев)
20.06.2021 в 11:13
А от одного Андрія може і не вистачити... Повинно зіграти на 5+ більшість нашої команди...
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.