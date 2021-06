С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020

Завершился второй тур Евро-2020. Да, да, совсем недавно турнир начался, а уже сейчас 2/3 группового этапа позади. Самое время говорить о лучших футболистах по его итогам, собирая символическую сборную этапа.

Оговоримся сразу, на этот раз мы решили сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками, чтобы два латераля, о которых скажем ниже, чувствовали себя максимально комфортно.

Матч Дания - Бельгия получился одним из самых интересных во втором туре. Во многом это благодаря "скандинавам", которые идеально подготовились к статусному сопернику и полностью переиграли его в первом тайме. Из-за этого у Куртуа было немало работы. Он совершил за матч пять сейвов. Помимо прямых обязанностей, у него добротный показатель точности передач и в целом очень уверенная игра.

Да, мы знаем, что Робертс в сборной играет правого фулбека, но в нашей символической команде у него будет немного другая роль. Конор провел качественный матч. Он был надежен в своей зоне, вел борьбу и шел в дриблинг. Одним словом, успевал везде. Но главное достижение игрока - гол, забитый в компенсированное время. Его точный удар помог "драконам" увеличить разницу забитых и пропущенных, что поможет им в будущем.

Сколько голов "оранье" пропустили в первом туре от Украины? Два. А сколько от Австрии? Зеро. Почему мы об этом вспомнили? Потому что во втором поединке вышел центрбек "Юве" де Лигт, который играл надежно в центре обороны. 40 точных передач из 40, две выигранные верховые дуэли и два заблокированных удара. Матейс провел эталонную игру и ненадолго позволил забыть болельщикам, что это Евро пропускает другой столб голландской обороны - Вирджил ван Дейк.

Matthijs de Ligt vs Austria



40 passes

100% pass accuracy

1 successful dribble

2 tackles won

3 clearances

1 blocked shot

1 aerial won

3/3 duels won



The most mature young defender in the World. Hopefully, he is ok and we will see him in the knockout stages! ???????? pic.twitter.com/Xiogxf0JWe