С Ярмоленко и Бэйлом в атаке. Символическая сборная 2-го тура Евро-2020

Завершился второй тур Евро-2020. Да, да, совсем недавно турнир начался, а уже сейчас 2/3 группового этапа позади. Самое время говорить о лучших футболистах по его итогам, собирая символическую сборную этапа.

Оговоримся сразу, на этот раз мы решили сделать ставку на схему с тремя центральными защитниками, чтобы два латераля, о которых скажем ниже, чувствовали себя максимально комфортно.

Вратарь - Тибо Куртуа, Бельгия

Матч Дания - Бельгия получился одним из самых интересных во втором туре. Во многом это благодаря "скандинавам", которые идеально подготовились к статусному сопернику и полностью переиграли его в первом тайме. Из-за этого у Куртуа было немало работы. Он совершил за матч пять сейвов. Помимо прямых обязанностей, у него добротный показатель точности передач и в целом очень уверенная игра.

Правый центральный защитник - Конор Робертс, Уэльс

Да, мы знаем, что Робертс в сборной играет правого фулбека, но в нашей символической команде у него будет немного другая роль. Конор провел качественный матч. Он был надежен в своей зоне, вел борьбу и шел в дриблинг. Одним словом, успевал везде. Но главное достижение игрока - гол, забитый в компенсированное время. Его точный удар помог "драконам" увеличить разницу забитых и пропущенных, что поможет им в будущем.

Центральный защитник - Матейс де Лигт, Нидерланды

Сколько голов "оранье" пропустили в первом туре от Украины? Два. А сколько от Австрии? Зеро. Почему мы об этом вспомнили? Потому что во втором поединке вышел центрбек "Юве" де Лигт, который играл надежно в центре обороны. 40 точных передач из 40, две выигранные верховые дуэли и два заблокированных удара. Матейс провел эталонную игру и ненадолго позволил забыть болельщикам, что это Евро пропускает другой столб голландской обороны - Вирджил ван Дейк.

Matthijs de Ligt vs Austria



40 passes

100% pass accuracy

1 successful dribble

2 tackles won

3 clearances

1 blocked shot

1 aerial won

3/3 duels won



The most mature young defender in the World. Hopefully, he is ok and we will see him in the knockout stages! ???????? pic.twitter.com/Xiogxf0JWe — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 17, 2021

Левый центральный защитник - Камиль Глик, Польша

После провала в первом туре, поляки попали в непростую ситуацию, когда поражение испанцам досрочно отправляло бы их домой. "Белые орлы" справились со своей сложной миссией и не проиграли "красной фурии". Во много это случилось благодаря слаженным действиям игроков обороны, которыми руководил опытный Камиль Глик. 33-летний защитник провел отличный матч как с точки зрения цифровых показателей (11 выносов, четыре выигранных дуэли, три перехвата, три заблокированных удара), так и с точки зрения лидерства на поле. Команда Соузы остается в игре.

Правый латераль - Дензел Дамфрис, Нидерланды

Признайтесь, две недели вы ничего не слышали о 25-летнем голландце. Ну теперь вы точно знаете, что он классный. Дамфрис вторую игру подряд забирает звание самого ценного футболиста, и во второй раз это очевидный заслуженный выбор. К двум голам своей команды он имел прямое отношение. В первом тайме он заработал пенальти, который после реализовал Депай. Во втором Дензел забил уже сам. Это для него уже второй гол за два тура. Ну что, богатенькие клубы, готовьте ваши денежки.

Центральный полузащитник - Мануэль Локателли, Италия

Если до старта Евро-2020 оптимисты тешили себя надеждами, что "Шахтеру" удастся переманить итальянского хавбека к себе, то после двух стартовых туров стало понятно, что этому не бывать. Уж очень хорош Локателли. Он отлично сыграл с Турцией, а во втором туре смог забить дважды, что автоматически сделало его героем встречи. Кажется, что по окончании чемпионата за него будут бороться многие гранды.

Центральный полузащитник - Кевин де Брюйне, Бельгия

"Хорошо, что Кевин восстановился после травмы", — подумал Роберто Мартинес после окончания матча Дания - Бельгия. Его сборная вдрызг провалилась в первом тайме, однако после перерыва нашла в себе силы и забила дважды. Главный герой, конечно же, де Брюйне. Его выход изменил игру, а лидер "красных дьяволов" записал на свой счет гол и голевую передачу. Если он продолжит играть в подобном стиле, то точно будет признан лучшим футболистом мира.

Kevin De Bruyne ???????? vs Denmark ????????



Minutes 45

Goals ⚽ 1

Assists ????️ 1

Chances Created 3

Key Passes 2

Final Third Passes 14

Pass Accuracy 75%

Duels Won 5



Best midfielder in the world, bar none. pic.twitter.com/c0I32wPUqk — This Is Our City (@ManCityNumbers) June 18, 2021

Левый латераль - Робин Госенс, Германия

Можно сказать, что "бундестим" обыграли Португалию благодаря одному приему - закидушка на левый фланг, где у Госенса просто не было оппонентов. Все голы немцев пришли именно оттуда. Сам игрок "Аталанты" забил уже на 6-й минуте, однако его точный удар был отменен из-за офсайда. Робин не раскис. Он свой гол нашел, а также голевую передачу. MVP матча, а то и всего второго тура.

Правый форвард - Андрей Ярмоленко, Украина

Гол + голевая передача - нужно ли еще что-то говорить о важности Андрея в игре против Северной Македонии? Вряд ли. Ярмола провел шикарный первый тайм, доказав, что возраст не мешает ему зажигать на нынешнем Евро. Команда продолжает рассчитывать на него, а многие футболисты часто только и ищут его передачей. Будем надеяться, что Андрей не сбавит обороты. Верят в это и представители компании Coca-Cola, которые после недавних событий могут сделать украинца своим рекламным лицом.

Центральный форвард - Ромелу Лукаку, Бельгия

Возможно ли, что в сборную тура попадает игрок, не забивший ни одного гола? Получается, что да. Ромелу, как и де Брюйне, провел великолепный второй тайм против датчан, поучаствовав в обоих голах своей сборной. Без него бы их не было. Просто пересмотрите победный гол "красных дьяволов", когда Лукаку принял мяч на правом фланге, удержал его в игре на самой линии, продавил двух игроков и отдал еще и точную передачу. Просто зверь. А улучшить свои бомбардирские показатели Лукаку успеет и в следующем матче.

Левый форвард - Гарет Бэйл, Уэльс

Предводитель "драконов" был в огне. Вряд ли бы команда Роберта Пейджа смотрелась так же хорошо против турков, не будь в его составе Гарета-великолепного. Бэйл создал для партнеров огромное количество моментов, отдав за 90 минут пять ключевых передач. Две из них стали голевыми. Да, он не реализовал пенальти, но по итогам матча он имел на это право. Даже такой Бэйл имеет право на ошибку.

Тренер - Йоахим Лев, Германия

На этом Евро не так много тренеров, на которых оказывают столь серьезное давление, как на Лева. Экспертам и болельщикам не нравится многое. Он неправильно использует Киммиха, играет по неправильной схеме, держит на лавке Сане и тд. Однако Лев стоит на своем и во втором туре это принесло результат. "Немецкая машина" снова завелась и провела отличную игру против действующего чемпиона Европы. Теперь для выхода из группы нужно дома обыграть Венгрию. Немецкие фаны смотрят в будущее с куда меньшим опасением.