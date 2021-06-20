Италия - Уэльс. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 20.06.2021

20 июня. 19:00. Евро-2020. Группа А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Уэльс

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

В двух первых турах Евро-2020 сборная Италии наиболее впечатлила. Спорящие с этим обычно указывают на слабость соперников. И вправду, Турция и Швейцария и в матчах против Уэльса выглядели весьма невзрачно. А вот валлийцы понравились. Они и проэкзаменуют сегодня "Скуадру Адзурру" в попытке победить её и занять первое место в группе. Хотя будет ли попытка? Обе команды презрительно отвергают возможность "бисквита", biscotto, договорняка на нужный результат, поддавков против первого места, выводящего на более сложных соперников. Надеемся на их честность.

Если исключить разговоры о бисквитах, в Италии все замечательно. Если не уступит Уэльсу, установит свой рекорд всех времен - 30 матчей без поражений. Также у неё 10 матчей подряд с победами, как минимум двумя забитыми и без пропущенных. 12 побед подряд в Еврокампании, включая Отбор. В сборной замечательное настроение и разговоры уже только о победе в турнире. Учитывая игру в первых двух матчах, полное преимущество над соперниками, интенсивность, дважды 3:0 - разговоры вполне логичные. Роберто Манчини очень доволен и обороной, то есть командным балансом в целом.

Капитан команды Джорджо Кьеллини даже заявляет, что сборной легко играть, что она чувствует прилив позитивной энергии и не ощущает усталости. А игроки один за другим повторяют, что не ощущают разделения на основных и запасных, что в сборной 26 основных. Лучшей атмосферы и желать нельзя.

В Уэльсе также очень довольны, также говорят об энергии и сплоченности. "Драконы" выдержали непростой матч со швейцарцами, переключились и отыгрались. Затем через оборону и контратаки уверенно убрали Турцию. Под руководством своих звёзд Гарета Бэйла (два ассиста) и Аарона Рэмзи (гол). Оборона в целом не пропустила в девятом матче из последних 12-ти. Им достаточно ничьей для второго места, но игроки заявляют, что готовы бороться за победу. Наставник Роберт Пейдж признает, что должно случиться слишком много маловероятного, чтобы его команда не вышла из группы.

Подопечные Пейджа отлично осознают, что сегодня они не фавориты, высказали немало комплиментов подопечным Манчини. Ливерпулец Дэниэл Джеймс не видит у соперника слабых мест. Поэтому, если уж в двух первых матчах больше оборонялись, то сегодня тем более будут. Слова Бэйла и Пейджа о том, то не собираются менять план, выглядят агрессивно, но на самом деле означают игру от обороны. А итальянцы будут как всегда держать мяч и расшатывать оборону соперника. Рассчитывая на вторые таймы, в которых забили пять из своих шести мячей.

Что касается очных матчей, то в девяти отыгранных у итальянцев семь побед и две ничьи. Общая разница мячей - 23:5. Последний матч состоялся в 2003-ем году.

Кадры

Манчини прямо заявил, что его игрокам докучают жара и усталость, и поэтому нужно прибегнуть к ротации. "Это последний шанс перед матчами плей-офф". Капитана Джорджо Кьеллини и Алессандро Флоренци точно приберегут на 1/8 финала, в принципе, кроме вратаря Доннаруммы, могут заменить всех. Хотя Леонардо Бонуччи скорее останется. Компанию ему составит чемпион Италии Бастони, еще не игравший на этом турнире, либо заменявший Кьеллини Ачерби. Слева в обороне Спинаццолу должен подменить Эмерсон, справа скорее выйдет Толой, чем Ди Лоренцо.

На флангах Берарди и Инсинье могут подменить Кьеза (с повреждением, поэтому вряд ли) и Бернардески. В центре атаки очень желает появиться Белотти. А в центре поля Манчини желает попробовать долго травмированного Верратти. Хотя и признает, что он не готов на 90 минут и даже заявляет, что не уверен, выйдет ли он на второй тайм. Барелла также, скорее всего, отдохнет в пользу Кристанте. А Жоржиньо отдыхать не будет, поскольку тренер считает его системообразующим игроком.

В Уэльсе состояние обратное. Пейдж не желает что-либо менять, поскольку не считает, что его команда уже в 1/8 финала. Бэйл заявляет, что чувствует себя хорошо и готов играть. Поэтому ожидаются минимальные изменения, если они вообще будут.Рэмзи стал первым валлийцем в истории, забивавшим на двух крупных турнирах. Бэйл не забивал за сборную в 13-ти матчах подряд, во втором туре не реализовал пенальти. Тем не менее, отыграл отлично и готов прервать серию.

Италия: Доннарумма, Толой, Бонуччи, Бастони, Эмерсон, Жоржиньо, Кристанте, Верратти, Бернардески, Белотти, Инсинье

Уэльс: Уорд, Робертс, Мифэм, Родон, Дэвис, Моррелл, Аллен, Бэйл, Рэмзи, Джеймс, Мур

Главный арбитр

Овидиу Хацеган судил сборную Италии дважды. В групповом турнире Евро-2016 он показал ее игрокам четыре желтые карточки в матче, в котором она уступила сборной Ирландии со счетом 0:1. В Отборе на этот же турнир он удалил Леонардо Бонуччи, что не помешало итальянцам победить на Мальте со счетом 1:0. Уэльс же он судил трижды. В Квалификации на ЧМ-2022 в марте валлийцы одолели чехов со все тем же счетом. Несмотря на удаление Коннора Робертса. Также в Отборах на последние большие турниры побеждали Венгрию (2:0) и Австрию (1:0). Почти без карточек.

Прогноз: Италия - Уэльс 2:1

Пейдж уверяет, что Уэльс чувствует себя замечательно, способен угрожать Италии и обещает весёлый матч. Можно надеяться. Хотя уж слишком рисковать он не будет. Обе сборные не будут. В ослабленном составе, сколько бы Манчини ни заявлял, что ранее ротация ничем не мешала команде ("актёры разные, но сценарий тот же"), итальянцы будут менее организованными. Тренер, в принципе, согласен, что будут проблемы против "мощных как все британцы, а также техничных во главе с Бэйлом, Рэмзи и Джо Алленом соперников". Впрочем, запас прочности Италии очень велик...