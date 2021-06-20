Турнир автоголов и промахов с пенальти. 5 фактов девятого дня Евро-2020 

Девятый день Евро-2020 получился очень увлекательным. Чемпион мира потерял очки с одной из слабейших команд турнира, Германия и Португалия забили на двоих шесть голов, Испания вновь сыграла вничью. Цифры и факты дня получились не менее увлекательными.

Еще больше автоголов!

Сначала Рубен Диаш, затем Геррейру. Два гола немцев в ворота Португалии в первом тайме залетели после автоголов. Германия стала первой страной, которая на одном турнире забила и пропустила автогол, Португалия – первая европейская сборная, которая пропустила два автогола в матче Евро и ЧМ. С 1960 по 2016 на Евро всего было забито девять автоголов, на нынешнем чемпионате Европы – уже пять. И групповой раунд еще не завершен.

Немецкий каток для лузитан

Португалия только два раза в 67 матчах на Евро и ЧМ пропустила четыре гола в одном матче. И дважды от сборной Германии. Первый раз – на ЧМ-2014. Также Португалия стала первым действующим чемпионом Европы, который пропустил четыре гола в одном матче следующего турнира.

Роналду и штрафные – вопрос закрыт?

Криштиану Роналду поучаствовал в двух голах Португалии в ворота сборной Германии, но не смог со своей командой избежать поражения. Роналду уже пятый раз проигрывает Бундестиму на крупных турнирах – ЧМ-2006, Евро-2008, Евро-2012, ЧМ-2014 и Евро-2020. Вчера случился еще один примечательный факт: Роналду в 50-й раз на ЧМ и Евро попытался забить прямым ударом со штрафного. Пока ему это удалось только один раз.

Еще больше незабитых пенальти!

Евро-2020 пока остается единственным в истории, в котором процент реализации одиннадцатиметровых ниже 50. Только четыре из девяти пенальти были удачными. Жерар Морено забил 14 своих последних пенальти за клуб и сборную, но вчера пробил в штангу и лишил Испанию победы. “Фурия роха” не забила последние свои четыре пенальти во всех турнирах, а на Евро ее показатель – шесть промахов с 11 метров. У всех остальных сборных не больше двух незабитых пенальти.

Левандовский оставляет поляков в игре

Сборной Польши в любом случае нельзя было проигрывать Испании, и во втором тайме наши западные соседи отыграли один гол после удара головой Левандовского. Форвард “Баварии” забивает за Польшу в третьем Евро подряд (2012, 2016, 2020).