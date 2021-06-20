Герой футбольного дня. Робин Гозенс

Про "Аталанту" немало говорят в последние годы. Эта команда резко взлетела к звездам, а успехи ее связывают с тренером Джан-Пьеро Гасперинни. У него, говорят, очень тяжелые тренировки, на которых игроки оттачивают выполнения своих функций до автоматизма.

Нам легко оценить ситуацию, тщательно следя за игрой Руслана Малиновского. Да, есть нюансы, но нельзя не признать, что сборная Украины получила в свое распоряжение, возможно, сильнейшего за последние лет десять центрального полузащитника, способного сыграть и на фланге, и даже в нападении. Но "Аталанта" готовит кадров не только для Украины. Вчера состоялся матч Германии против Португалии и одним из лучших игроков этого матча стал Робин Гозенс. Левый латераль "Аталанты".

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Он забил уже на шестой минуте, но взятие ворот не было засчитано из-за офсайда. Зато Гозенс отыгрался позже, когда отдал ассист, а также принял участие в других опасных моментах. Четыре его передачи были ключевыми, то есть, создавали остроту у чужих ворот. Два удара по воротам были точными, а показатель ожидаемых голов достиг отметки 0.66 – это второй лучший личный показатель Гозенса в матчах за сборную Германии.

Обычно самую высокую интенсивность он дает в районе между центральной линией и своей штрафной площадкой.

Скриншот - InStat

Но вчера Гозенс был безудержным на половине поля соперника.

Скриншот - whoscored

Он стал самым эффективным игроком матча после Йозуа Киммиха. Получил свой самый высокий индекс эффективности в футболке сборной Германии – 428. Интересно, что в проигранном французам матче InStat-индекс Гозенса был 426 - тоже весьма высокий показатель. И это в группе смерти. В двух разных по наполнению поединках. Стабильность – признак класса.

Когда-то Гозенс расстроился, получив от Криштиану Роналду отказ на просьбу обменяться футболками после матча с "Юве". Вчера уже сам Роналду мог просить футболку немца. С такой игрой, которую демонстрирует Гозенс на этом Евро, его амуниция значительно возрастет в цене. И не только, собственно, амуниция...