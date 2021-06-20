Тарас Михалик: У Ярмоленко желание играть аж перехлестывает

Сборную Украины ждет важнейший матч против Австрии за выход в плей-офф финального турнира Евро-2020. Это уже будет третья встреча команд. Две предыдущие носили статус контрольных поединков: в ноябре 2011 года во Львове наша дружина победила 2:1, а в июне 2012 в Инсбруке австрийцы взяли реванш, празднуя успех со счетом 3:2. Кто на сей раз выйдет победителем, узнаем 21 июня на «нейтральном» поле стадиона в Бухаресте. О событиях девятилетней давности вспоминает бывший защитник сборной Украины Тарас Михалик, он также поделился ожиданием от предстоящего матча.

- Тарас, тебе приходилось играть против сборной Австрии в 2012 году, где наша команда в контрольном матче проиграла 2:3. Тогда два гола забил Марко Арнаутович. Сейчас после дисквалификации в одном матче он снова сыграет с нашей сборной. Что вспоминается?

- Всю игру целиком уже и не вспомню, помню лишь, что в концовке при счете 2:2 пошли вперед, сильно хотели выиграть, а пропустили нелепый гол в свои ворота. Да, в то время Арнаутович был моложе, повеселее, чем сейчас, но он опытный футболист хорошего уровня. Доказал против Северной Македонии, что еще в надлежащей форме, и не потерял чувство гола. Как человек он мне не сильно нравится, но нападающий классный. Нашей обороне нужно уделить ему пристальное внимание. Запомнился также Алаба (Давид тогда отыграл 82 минуты – прим.).

- Сборная провела две игры в финале Евро. Какие оставила впечатления?

- В двух матчах провели два разных тайма. С голландцами провалили первые 45 минут, но выдали классный второй. Нашли в себе силы, показали характер, сумели сравнять, но не хватило нюансов довести до приемлемого результата. А вот с македонцами понравился первый тайм, а второй провели не так как нужно. Начали матч очень здорово, взяли полностью мяч под свой контроль, забили два гола и успокоились. Когда играешь на удержание счета, и пытаешься это сделать, бывают нюансы. Это психология футболиста, не только нашей сборной, но практически у всех. Самое главное в такой игре может не красота футбола, а нужный результат. Можно носить мяч на носу, все что угодно делать и не выиграть. Можно все простить, если достигли результата. Наверняка ребята и тренерский штаб сделают выводы, и если будут играть с австрийцами в свой футбол, должно сложиться все хорошо.

- Что ожидаете от решающего поединка с Австрией? Сопернику нужно победа, а нас устраивает ничья. Тогда опять будет не до красоты?

- Конечно, болельщикам хочется увидеть красивый и качественный футбол, и при этом твоя команда должна побеждать. Но во главе, прежде всего, должен стоять результат. Мне игра сборной нравится и когда она выдает результат, это вдвойне приятно. Главное, чтобы сборная не играла на ничью, хотя подсознательно эта мысль может присутствовать. Думаю, все прекрасно понимают значимость этого поединка, тем более тренерский штаб, который прошел огонь и воду, и медные трубы. Никто играть на ничью не будет. То, что нас устраивает ничья, это в принципе неплохо, австрийцам придется лезть вперед, открываться, и это будет нашим преимуществом. Правда, с другой стороны у австрийцев, как и у немцев, более прагматичный футбол, и, несмотря тот факт, что им нужно больше атаковать, могут не раскрываться и ждать своего шанса.

Нам предстоит трудная игра, которая будет еще сложнее, чем с македонцами. Австрия - это хорошая команда, сильный соперник. Может с голландцами у них не все получилось, но моментами играли на приличном уровне. Они обладают хорошим подбором футболистов, многие играют в Бундеслиге, не самом слабом чемпионате. Есть лидер команды, защитник Алаба из «Баварии». Но и у нас есть свой лидер - Ярмоленко, который приятно удивляет и против австрийцев будет работать за себя и за всю команду. У него сейчас желание играть аж перехлестывает. Повторюсь, если сыграем в свой футбол, то должны победить. Мы этого ждем, и сильно надеемся увидеть следующие матчи нашей сборной на Евро-2020.