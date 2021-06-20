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Италия - Уэльс 1:0. Волки сыты, драконы целы

ЕВРО-2020
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(1 голосов)

Обе в 1/8 финала

Италия - Уэльс 1:0. Волки сыты, драконы целы

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2020. Группа А. Третий тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Уэльс 1:0

Гол: Пессина 39

Италия: Доннарумма (Сиригу 90), Толой, Бонуччи (Ачерби 46), Бастони, Эмерсон, Жоржиньо (Кристанте 75), Пессина (Кастровилли 87), Верратти, Бернардески (Распадори 75), Белотти, Кьеза

Уэльс: Уорд, Робертс, Гантер, Ампаду, Родон, Н. Уильямс (Дэвис 86), Моррелл (Мур 60), Аллен (Лeвитт 86), Бэйл (Брукс 86), Рэмзи, Джеймс (Уилсон 75)

Предупреждения: Пессина 80 - Аллен 51, Гантер 80

Удаление: Ампаду 56 (прямая красная)

Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Встреча наиболее спокойных команд в третьем туре Евро. Теоретически. Италия уже в 1/8 финала и после двух 3:0, 29-ти матчей без поражений, десяти подряд побед с как минимум двумя забитыми, тех же десяти без пропущенных чувствует себя в облаках. Настолько, что могла отдохнуть. Уэльс также чувствовал себя весьма комфортно после четырёх очков в двух матчах, трех очков и пяти мячей разницы преимущества над Швейцарией. И комфорт обеих настолько чувствовался, что вокруг говорили о biscotto, бисквите, договорняке, удобной для всех ничьей.

Стартовые составы как бы намекали на это. Впервые в своей истории на крупных турнирах "адзурри" применили такую обширную ротацию. Заменив восемь из 11-ти игроков. "Драконы" же убрали троих, висевших на карточках. С другой стороны, их наставник Роберт Пейдж, как и обещал, выставил боевой, "способный победить", состав, с Гаретом Бэйлом и Аароном Рэмзи. Говоря о наслаждении от турнира. Точно наслаждается турниром и команда Роберто Манчини. Она желала продлить все свои серии и не портить замечательное впечатление о себе, свое замечательное настроение.

Обе команды играли серьёзно, жёстко, пропускать точно не желали. Италия также желала доминировать и владела мячом в два раза больше. По ударам по воротам она выиграла первый тайм со счетом 10:2. Уэльс же и в первых двух матчах чаще оборонялся. Так что ничего не удивляло. Вот только темп игры был гораздо более низким, чем мы привыкли видеть от итальянцeв, изобретательности в атаке второму составу (хотя Манчини считает, что у него 26 игроков первого состава) также не хватало. И во втором тайме скорости были низкими, даже вдесятером британцы не обвалились.

В первом тайме Эмерсон бил издали по центру, удары Пессины и Кьезы с острых углов отчаянно блокировали. Момент Гантера выглядел опаснее. Он замкнул головой подачу с углового очень близко к "девятке". Штрафной Верратти удался лучше. Пессина лёгким касанием переправил в ворота. Второй тайм начался штрафным Бернардески в стойку, затем Ампаду наступил на него шипами и получил прямую красную карточку (слишком жeстокое решение арбитра). После чего Уорд спас разве что от удара Белотти. На 78-ой минуте ещё и свободный Бэйл пробил в небеса с десяти метров.

В добавленное время Уорд еще разок выручил, отбив сложный выстрел Кристанте.

Далеко не лучшее выступление итальянцев. Контраст с двумя первыми матчами. Но на римской жаре, со вторым составом, с львиной долей выполненных еще до этого заданий их можно понять. Тем более, что они доминировали. 30-ти матчей без поражений - повторения рекорда 30-х годов, а также продления серий побед и без пропущенных они достигли. Уэльс же отыграл очень достойно, даже вдесятером, и его спокойствие также можно понять. Он не пропустил много и благодаря этому удержал второе место в группе.

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В статье: Италия Уэльс Евро-2020
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Комментарии (13)
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2.dc (Николаев)
20.06.2021 в 21:29
75-я минута ... эх, Гаррет, Гаррет, такой моментище ... а я то тебя почти с Яремчуком начинал сравнивать ... (
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0
0
efim423 (odessa)
20.06.2021 в 21:00
лучше проиграть австрийцам , с италией 500процентов просрём
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.06.2021 в 21:05
Лучше выиграть у австрийцев, в 1/8-й всё равно попадём.
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.06.2021 в 21:08
А вдруг Испания попадет? Уж лучше, чем Италия.
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.06.2021 в 21:10
Так там вроде или Италия или Франция/Германия. Какая к монахам Испания?
0
0
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Loader (Днепр)
20.06.2021 в 21:20
3С попадет или на 1Е или на 1F.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.06.2021 в 21:06
Якщо програємо австріякам, можемо взагалі не вийти в плей-оф
Ответить
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
20.06.2021 в 21:08
Всё верно, зачем испытывать судьбу..
0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.06.2021 в 20:59
Тут взагалі 2-е місце може дійти до 1/2 фіналу. Суперграндів на горизонті не видно
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0
0
avatar
Loader (Днепр)
20.06.2021 в 21:06
Если Дания вывалится на 2В, нелегко валлийцам будет. А дальше с большой вероятностью Нидерланды. Полуфинал? Не думаю.
Ответить
0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.06.2021 в 21:09
2А грає з 2В. У гр. В фіни виграли у данців, мають 0 різницю (у пісяючих хлопчиків -2). Так що це дуже малоймовірно. Швидше за все фіни. А Нідерланди не настільки страшні
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
20.06.2021 в 21:24
Конечно, узнаем завтра, потому что, если Россия влетит, у трех будет по три очка и все друг другу проиграют. Непонятно, как УЕФА считать будет.
0
0
avatar
okolegko (Київ)
20.06.2021 в 21:26
Будуть рахувати різницю забитих та пропущених, потім – кількість забитих
0
0


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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.