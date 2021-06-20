Италия - Уэльс 1:0. Волки сыты, драконы целы

Евро-2020. Группа А. Третий тур



Рим. "Стадио Олимпико"



Италия - Уэльс 1:0



Гол: Пессина 39



Италия: Доннарумма (Сиригу 90), Толой, Бонуччи (Ачерби 46), Бастони, Эмерсон, Жоржиньо (Кристанте 75), Пессина (Кастровилли 87), Верратти, Бернардески (Распадори 75), Белотти, Кьеза



Уэльс: Уорд, Робертс, Гантер, Ампаду, Родон, Н. Уильямс (Дэвис 86), Моррелл (Мур 60), Аллен (Лeвитт 86), Бэйл (Брукс 86), Рэмзи, Джеймс (Уилсон 75)



Предупреждения: Пессина 80 - Аллен 51, Гантер 80



Удаление: Ампаду 56 (прямая красная)



Главный арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

Встреча наиболее спокойных команд в третьем туре Евро. Теоретически. Италия уже в 1/8 финала и после двух 3:0, 29-ти матчей без поражений, десяти подряд побед с как минимум двумя забитыми, тех же десяти без пропущенных чувствует себя в облаках. Настолько, что могла отдохнуть. Уэльс также чувствовал себя весьма комфортно после четырёх очков в двух матчах, трех очков и пяти мячей разницы преимущества над Швейцарией. И комфорт обеих настолько чувствовался, что вокруг говорили о biscotto, бисквите, договорняке, удобной для всех ничьей.

Стартовые составы как бы намекали на это. Впервые в своей истории на крупных турнирах "адзурри" применили такую обширную ротацию. Заменив восемь из 11-ти игроков. "Драконы" же убрали троих, висевших на карточках. С другой стороны, их наставник Роберт Пейдж, как и обещал, выставил боевой, "способный победить", состав, с Гаретом Бэйлом и Аароном Рэмзи. Говоря о наслаждении от турнира. Точно наслаждается турниром и команда Роберто Манчини. Она желала продлить все свои серии и не портить замечательное впечатление о себе, свое замечательное настроение.

Обе команды играли серьёзно, жёстко, пропускать точно не желали. Италия также желала доминировать и владела мячом в два раза больше. По ударам по воротам она выиграла первый тайм со счетом 10:2. Уэльс же и в первых двух матчах чаще оборонялся. Так что ничего не удивляло. Вот только темп игры был гораздо более низким, чем мы привыкли видеть от итальянцeв, изобретательности в атаке второму составу (хотя Манчини считает, что у него 26 игроков первого состава) также не хватало. И во втором тайме скорости были низкими, даже вдесятером британцы не обвалились.

В первом тайме Эмерсон бил издали по центру, удары Пессины и Кьезы с острых углов отчаянно блокировали. Момент Гантера выглядел опаснее. Он замкнул головой подачу с углового очень близко к "девятке". Штрафной Верратти удался лучше. Пессина лёгким касанием переправил в ворота. Второй тайм начался штрафным Бернардески в стойку, затем Ампаду наступил на него шипами и получил прямую красную карточку (слишком жeстокое решение арбитра). После чего Уорд спас разве что от удара Белотти. На 78-ой минуте ещё и свободный Бэйл пробил в небеса с десяти метров.

В добавленное время Уорд еще разок выручил, отбив сложный выстрел Кристанте.

Далеко не лучшее выступление итальянцев. Контраст с двумя первыми матчами. Но на римской жаре, со вторым составом, с львиной долей выполненных еще до этого заданий их можно понять. Тем более, что они доминировали. 30-ти матчей без поражений - повторения рекорда 30-х годов, а также продления серий побед и без пропущенных они достигли. Уэльс же отыграл очень достойно, даже вдесятером, и его спокойствие также можно понять. Он не пропустил много и благодаря этому удержал второе место в группе.