Отец - нигерийский принц, а сестра - поп-певица. Давид Алаба, которого вы не знали

Внешность Давида Алабы буквально кричит, что ничего австрийского в нем нет.

Для современной Европы это обычное дело. Мультикультурность - так это называют, хотя по факту все проще: в странах третьего мира ловить особо нечего, вот люди и тянутся туда, где сытнее.

С родителями Давида так и произошло. Его отец Джеймс приехал из Нигерии в 1984 году, чтобы поступить на экономический факультет Венского университета, а мать Джина приплыла из Филиппин спустя несколько месяцев, узнав, что в Австрии не хватает медсестер.

Они могли быть типичной парой мигрантов, но стали одной из самых знаменитых семей Австрии. Успехи Давида на футбольных полях - лишь одна из многочисленных тому причин.

***

Начнем с того, что Джеймс Алаба - наследный принц нигерийского города Огере из штата Огун. Его отец был королем, и чтоб сын продолжил его дело, он отправил его в Вену изучать экономику.

Тут надо сделать небольшое отступление. Нигерией, как известно, правит не король, а президент, избранный на всеобщих выборах; в стране есть губернаторы, мэры, парламент и все то, к чему мы привыкли. Но параллельно с западными формами власти существуют и традиционные - те самые племенные короли.

Главный король (оба) народа йоруба проживает в Лагосе и по закону власти он не имеет, но фактически его авторитет и влияние высоки. Большая часть нигерийцев живет за чертой бедности; законная власть неспособна решить их проблемы, вот люди и ищут альтернативу в традиции.

То есть, Джеймс Алаба мог стать важным человеком у себя дома. Он даже хотел им быть, но приезд в Австрию изменил его планы.

Someone you look up to, no matter how tall you get. Happy Father’s Day #BestDad #da27 pic.twitter.com/C13AxNqZOE