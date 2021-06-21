Отец - нигерийский принц, а сестра - поп-певица. Давид Алаба, которого вы не знали

Внешность Давида Алабы буквально кричит, что ничего австрийского в нем нет.

Для современной Европы это обычное дело. Мультикультурность - так это называют, хотя по факту все проще: в странах третьего мира ловить особо нечего, вот люди и тянутся туда, где сытнее.

С родителями Давида так и произошло. Его отец Джеймс приехал из Нигерии в 1984 году, чтобы поступить на экономический факультет Венского университета, а мать Джина приплыла из Филиппин спустя несколько месяцев, узнав, что в Австрии не хватает медсестер.

Они могли быть типичной парой мигрантов, но стали одной из самых знаменитых семей Австрии. Успехи Давида на футбольных полях - лишь одна из многочисленных тому причин.

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Начнем с того, что Джеймс Алаба - наследный принц нигерийского города Огере из штата Огун. Его отец был королем, и чтоб сын продолжил его дело, он отправил его в Вену изучать экономику.

Тут надо сделать небольшое отступление. Нигерией, как известно, правит не король, а президент, избранный на всеобщих выборах; в стране есть губернаторы, мэры, парламент и все то, к чему мы привыкли. Но параллельно с западными формами власти существуют и традиционные - те самые племенные короли.

Главный король (оба) народа йоруба проживает в Лагосе и по закону власти он не имеет, но фактически его авторитет и влияние высоки. Большая часть нигерийцев живет за чертой бедности; законная власть неспособна решить их проблемы, вот люди и ищут альтернативу в традиции.

То есть, Джеймс Алаба мог стать важным человеком у себя дома. Он даже хотел им быть, но приезд в Австрию изменил его планы.

Someone you look up to, no matter how tall you get. Happy Father’s Day #BestDad #da27 pic.twitter.com/C13AxNqZOE — David Alaba (@David_Alaba) June 11, 2017

"В мое время многие парни уезжали в Европу, чтобы выучиться и вернуться. Я тоже планировал так сделать, но в Австрии женился, у меня двое детей. Это жизнь, в ней часто все идет не по плану", - разводит руками Джеймс.

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В Вене он 9 месяцев учил немецкий; затем поступил на экономический факультет, но вскоре забросил это дело, устроившись ди-джеем в местном клубе. Вскоре вышел его первый сольный альбом.

Тогда же, в 1988 году, на вечеринке он встретил филиппинку Джину, чья история проще и понятнее нам с вами - она была из заробитчан:

"В Европе не хватало медсестер. Я решилась и была готова поехать туда, где предложат работу. В Австрии мой диплом быстро признали, а язык я выучила через общение с людьми. Поэтому я до сих пор плохо пишу по-немецки".

Ну а дальше - любовь, свидания, рождения Давида с Роуз Мэй - и ни о какой Нигерии Джеймс уже не вспоминал. В середине 90-х он получил австрийское гражданство и был призван в армию, став первым в истории страны темнокожим солдатом. Про его службу даже снимал репортаж канал ORF.

Когда же долг новой родине был отдан, Джеймс опять вернулся в музыку - на сей раз, в компании вокалистки Петры Сук, с которой совершил мощный прорыв в конце 90-х. "Indian Song" в исполнении дуэта достигла 2-й строчки в австрийском чарте!

Увы, успех был омрачен судебным иском от немецкой звукозаписывающей компании, которая посчитала плагиатом название группы "2 к 1".

"Юридическая тяжба дорого нам обходилась, и после семи лет я понял, что перспективы нет, и ушел обратно работать в клубе ди-джеем", - вспоминает Джеймс. К тому времени его сын Давид уже делал первые шаги в футболе, и он уделял ему не меньше внимания, чем работе.

Карьера Алабы - во многом заслуга его отца. Он отправил сына в футбольную секцию в 6 лет; затем использовал свои связи, чтоб его взяли в престижную школу "Аустрии" в 10; он же вел переговоры с "Баварией", когда та заинтересовалась 15-летним Алабой в 2008 году.

С тех пор вот уже 13 лет Джеймс не пропускает ни единой домашней игры мюнхенцев. Он убил два автомобиля, и Давиду пришлось купить отцу новый, более мощный, для его трансальпийских поездок.

На "Альянц Арену" Джеймс часто брал с собой жену, а иногда и дочь Роуз Мэй - еще одну причину, по которой семья Алабы знаменита в Австрии.

Сестра Давида - попсовая певица. В 2011 году она была среди победительниц кастинг-шоу Popstars - Mission Austria, затем два года выступала в группе, а в 2015-м начала сольную карьеру. Ее трек "Love Me Right" четыре недели продержался на первом месте по прослушиваниям в австрийском iTunes.

Начиная с 2018 года, Роуз Мэй регулярно ездит в Нигерию, где ее песни имеют даже больший успех. В Лагосе певица записала ряд совместных композиций с местными рэперами, выступала на шоу. В общем, с карьерой у нее полный порядок.

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В Нигерии расстроились, когда Давид в 17 лет дебютировал за сборную Австрии (между прочим, это рекорд), но это было неизбежно. Австрийцы не могли позволить себе упустить такое дарование.

Алаба выступает за сборную в бутсах, на которых нарисованы флаги Австрии, Нигерии и Филиппин - это все, что он может сделать для стран, откуда родом его родители. Их семья очень необычная, но она сложилась в Вене, и потому австрийского в ней больше, чем может показаться. Не так давно с Алабами даже обедал президент страны.

При этом несмотря на успех детей, старшее поколение лишь недавно ушло на покой. Джеймс до середины 10-х крутил музыку в популярном у туристов венском стриптиз-клубе "Беверли Хиллз". Когда Давид только начинал карьеру в "Баварии", немецкие папарацци тайно проникли в заведение, чтобы разузнать, нет ли там еще более интимных услуг, но ничего не нарыли.

"Зря старались - никаких дополнительных комнат для гостей у нас нет. Та история здорово нас всех развеселила", - улыбается ди-джей.

Джина до 2020 года работала медсестрой в доме престарелых. Как она сама говорит, ей пришлось уволиться, поскольку ее смены постоянно накладывались на матчи сына и концерты дочки, и ей приходилось брать отгулы. Теперь она помогает невестке с внуком и во всем поддерживает детей.

Это вообще фишка семейства Алабы - они очень дружны, много времени проводят вместе. Джеймс считает, что все дело в правильном воспитании:

"Я не вел себя как отец-диктатор с детьми. Я своим детям, скорее, друг и брат. Только так это работает. Нужно уметь брать и отдавать одновременно. Поэтому куда бы мы не пошли, люди видят гармонию, кто-то даже восхищается".

Теперь понимаете, как Давиду Алабе удается проводить карьеру без срывов и скандалов, традиционно сопровождающих успехи выходцев из гетто? Все - от семьи.

А вы говорите: "Мигранты". На фоне Джеймса Алабы, урожденного принца города Огере из штата Огун, очень многие коренные европейцы и не европейцы вовсе, а так - непутевые аборигены.