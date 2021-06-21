Италия не проигрывает, не пропускает и только побеждает. 5 фактов десятого дня Евро-2020 

Сыграны первые матчи третьего тура Евро-2020. Италия и Уэльс заняли первое и второе место в группе А, вероятно пробьется в плей-офф и Швейцария. Покинула турнир Турция. Италия с огромным преимуществом выиграла свою группу и близка к обновлению нескольких достижений.

Три матча, три победы, семь забитых, ноль пропущенных

Выиграть все матчи в своей группе Евро не так легко, как кажется. Это никому не удалось на Евро-2016, а в 2012 году девять очков набрала только Германия. Италия не только трижды победила, но и стала первой в истории командой на Евро, которая завершила группу только с победами и без пропущенных голов. Это случалось на ЧМ (Нидерланды 1974, Италия 1990), но никогда на чемпионате Европы.

Италия не пропускает

В 11-м матче подряд “адзурри” сохранили свои ворота на замке. Италия не пропускает 1058 минут. Рекорд по матчам без пропущенных принадлежит именно Италии – с 1972 по 1974 соперники не смогли поразить ворота легендарного Дино Дзоффа в 12 матчах подряд. Джанлуиджи Доннарумма не сыграл во всех 11 матчах, поэтому его показатель составляет 874 минуты без пропущенных. У Дзоффа было 1143.

Италия не проигрывает

Команда Манчини повторила достижение своей страны по количеству матчей без поражений – 30 (25 побед, пять ничьих). В последний раз такая серия удавалась в 30-х годах. Мировой рекорд – 35 матчей без поражений – принадлежит Испании и Бразилии. Кроме того, Италия только побеждает в последних 11 матчах. Рекорд снова у испанцев – 15 подряд побед.

Шакири – лучший бомбардир Швейцарии на крупных турнирах

Не только об Италии. Вчера Швейцария обыграла Турцию 3:1, дубль сделал Джердан Шакири. Благодаря этим двум голам Шакири стал лучшим бомбардиром своей сборной на крупных турнирах (четыре мяча на ЧМ, три – на Евро). Интересно, что два гола Шакири и мяч Сеферовича были забиты после ассистов Цубера. Игрок “Айнтрахта” стал только третьим игроком в истории Евро, который сделал хет-трик из ассистов.

Удаление в 20 лет

Уэльс доигрывал матч против Италии в меньшинстве из-за красной карточки, которую получил Ампаду. В свои 20 лет и 279 дней игрок “Челси” стал самым молодым игроком на Евро, получившим прямую красную карточку. Если говорить об удалениях после двух желтых, то первое место остается за нидерландцем Джоном Хейтингой, который удалился на Евро-2004, будучи младше Ампаду на 62 дня.