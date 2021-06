Скилл дня: как главный тренер сборной Италии Роберто Манчини технично обработал сложный пас

Наставник национальной сборной Италии Роберто Манчини продемонстрировал свои футбольные навыки в рамках поединка 3-го тура чемпионата Европы. Напомним, вчера, 20 июня, "Скуадра Адзурра" обыграла Уэльс со счетом 1:0. Единственный гол забил Маттео Пессина на 39-й минуте встречи.

В одном из игровых эпизодов снаряд уходил за боковую линию – как раз в тренерскую зону Манчини. Экс-нападающий Роберто не растерялся, эффектно поднял ногу и обработал мяч.

Haven't laughed at this, won't. This would've been me as well. Meaning, I'm as good as Roberto Mancini :) #ITAWAL #EURO2020 pic.twitter.com/WHI7fw4Lnq