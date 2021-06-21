Современный футбол уничтожил чемпионов из прошлого: Тактика в матче Португалия - Германия

Центральный матч каждого игрового дня в группе F автоматически становится центральным во всем туре групповых турниров Евро-2020. На данном этапе очное противостояние действующих чемпионов Европы и экс-чемпионов мира можно смело назвать самым ярким матчем турнира. Хотя, по большому счету в этом заслуга лишь одной команды. Сборная Германии, которая и в первом туре, в игре с Францией демонстрировала футбол высокого уровня, на этот раз не встретила достойного сопротивления и подкрепила свои амбиции результатом.

Постараемся разобраться с причинами превосходства Германии и проанализируем основные тактические нюансы матча.

Португалия - Германия - 2:4

Голы: Криштиану Роналду 15, Жота 67 - Диаш 35 (автогол), Геррейру 39 (автогол), Хавертц 51, Гозенс 60

Португалия: Патрисиу, Семеду, Пепе, Диаш, Геррейру, Карвалью (Рафа Силва 58), Данилу, Бернарду Силва (Саншеш 46), Бруну Фернандеш (Моутинью 64), Жота (Андре Силва 83), Роналду

Германия: Нойер, Гинтер, Рюдигер, Хуммельс (Джан 62), Киммих, Кроос, Гюндоган (Зюле 73), Гозенс (Халстенберг 62), Гнабри (Сане 87), Хавертц (Горетцка 73), Мюллер

Предупреждения: Хавертц 61, Гинтер 77

На мой взгляд, матч можно поделить на два условных отрезка. До ухода Гозенса с поля и после. Левый латераль "Аталанты" покинул поле, когда игра была уже сделана и упакована в красивую обертку. Дальнейшие события уже не имели принципиального значения. Лев воспользовался правом небольшой ротации и без больших сюрпризов довел игру до логического завершения. Наставник сборной Германии сказал на послематчевой пресс-конференции, что замены Гозенса, Хуммельса и Гюндогана в некоторой степени были вынужденными.

Несмотря на критику после поражения от Франции, Йоахим Лев остался верен себе, и второй раз вывел команду на матч чемпионата Европы по схеме 3-4-2-1. В сравнении с первым поединком Лев не произвел даже ни одной замены. Сантуш также не стал ничего менять. Базовой структурой Португалии была гибридная формация 4-2-3-1/4-1-4-1. В фазе игры с мячом номинальные хозяева и действовали по схеме с двумя опорными, а в обороне перестраивались на 4-1-4-1. Структура трансформировалась за счет смены позиции центрального полузащитника Карвалью.

Германия с первых минут матча обрушили шквал атак на ворота Патрисиу, но при этом пропустила блестящую по организации контратаку португальцев, которая привела к третьему на Евро голу Роналду.

Команда Йоахима Лева продолжила гнуть свою линию и вскоре объективность расставила все по своим местам. Сложилось впечатление, что это было противостояние команд из разных времен. По большому счету, португальцы после своего триумфа в 2016 году росли лишь индивидуально, как команда, чемпионы Европы остались верны своим прежним принципам игры. В плане тактической эволюции Португалия, как и Англия Саутгейта не ушла далеко от своего образца пятилетней давности. Чего не скажешь о Германии.

Пожалуй, лучшая тренерская школа в Европе с новаторскими идеями и специалистами новой формации сказались и на игре сборной. Лев обладает отличным материалом, из которого можно сотворить шедевр. Его команда играет в современный футбол и придерживается самых смелых и модных тенденций. Структура Германии наделяет некоторых игроков нетипичными функциями. Например, команда играет без классического форварда с ложной девяткой и парой раумдойтеров. То, что в матче с Францией получалось не всегда, в игре с Португалией проходило на ура. Такое ощущение, что Сантуш вообще не понимал, что происходит и не предпринимал своевременных адекватных попыток спасти матч.

Португальцы сделали ставку на зонную оборону средним блоком и быстрые атаки. При этом, они держали высокую линию обороны и не осуществляли давление на защитников Германии, которые спокойно разыгрывали мяч, продвигали его во вторую треть поля, перегружали один из флангов, стягивали туда большие силы соперника и делали переводы в изоляцию на дальнего латераля, или подавали с правого фланга на дальнюю штангу, куда врывался практически всегда свободный Гозенс. Левый латераль стал настоящим героем матча. На мой взгляд, если сейчас создавать символическую сборную группового турнира, то Гозенс и Думфрис из Нидерландов обязаны закрывать в ней бровки.

Португалия в атакующих действиях больше заваливалась на один из флангов. Через правый фланг/полуфланг прошло ровно 50% ТТД. В центре всего – 19%. Команда Сантуша в основном рассчитывала на быстрые контратаки и стандартные положения.

"Бундестим" действовала разнообразно. Структура немцев работала, как отлаженный механизм. Латерали создавали ширину, а тройка номинальных нападающих максимально сужала линию обороны соперника. Мюллер и Хаверц регулярно смещались к зоне мяча или в полупространство, туда же подтягивался ближний центральный полузащитник. Если атака развивалась правым флангом, то зону перегружал еще и Гинтер, который часто поднимался выше коллег по тройке. У Португалии часто недорабатывали фланговые полузащитники. Бернарду и Жота оставляли своих фулбеков в ситуациях 2в 1.

Немцы постоянно стягивали старомодные, пассивные линии португальцев к одному флангу и переводили мяч на дальнего латераля. Они игрались со временем и пространством и счет не отображает того запаса прочности, с которым они превосходили оппонентов. Игроки Лева постоянно двигались, менялись позициями. Но при этом структура сохранялась.

Немцы сознательно определенными смещениями уводили соперников из нужных им зон, расчищая пространство, как это было, например, при розыгрыше мяча от ворот. Хуммельс поднимался выше и в компании с полузащитниками притягивал к себе игроков сборной Португалии. Нойер и два остальных центрбека свободно начинали позиционное наступление.

После матча Йоахим Лев не скрывал своего удовлетворения игрой команды, поделился частью плана на игру и рассказал о причинах замен:

"Мы провели мощный матч против технически хорошо обученного соперника. Показали отличный командный дух, не теряли концентрацию, были динамичны и энергичны. Именно поэтому заслужили победу. Действия Киммиха и Гозенса? Латерали очень хорошо поработали. Это был наш план, особенно, что касается действий на флангах. В атаках Гозенс и Киммих играли там гораздо выше, потому что знали о слабостях португальцев. Замена Хуммельса? Пока не говорил с ним и докторами. Но в течение игры было несколько игроков, которые жаловались на здоровье, среди них Хуммельс, Гозенс и Гюндоган. Если речь о мышечных повреждениях — тут нужно поберечь игроков, рисковать не будем. Но, как мне кажется, ничего с нашими ребятами критичного не произошло".

В свою очередь главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш признал заслуженную и убедительную победу Германии:

"Мы хорошо начали матч. Была хорошая организация игры и стремление в атаке. Ребятам удалось использовать шанс в контратаке, но мы понимали, что соперник будет сражаться. Германия была лучше, но нам есть, за что зацепиться в этом матче. У нас был еще один шанс в контратаке, который мог превратиться в гол, и тогда все могло сложиться иначе. В перерыве постарались внести изменения, но в итоге пропустили третий, а потом четвертый гол. Это шокировало команду, но мы все еще хотели исправиться. Сократили отставание в счете до 2:4, затем было попадание в штангу, один или два момента, однако Германия тоже создавала остроту у наших ворот. Это заслуженная победа Германии".

Результаты второго тура кардинально изменили турнирные перспективы команд в квартете F. Германия по уровню игры пока смотрится солидней соперников. В последнем туре "Дойчленд" в Мюнхене принимает Венгрию, а в Будапеште в очном противостоянии сойдутся пока еще действующие чемпионы Европы и мира. Португалии необходимо прибавлять. Того уровня, который они продемонстрировали в противостоянии с Венгрией и Германией, во встрече с мотивированной Францией может не хватить. Три очка перед встречей с чемпионами мира – не самая перспективная ситуация.