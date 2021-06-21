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ЕВРО-2020

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Украина - Австрия 0:1. Полный провал

ЕВРО-2020
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(15 голосов)

Шансы на плей-офф остаются, но что там делать с такой игрой?

Украина - Австрия 0:1. Полный провал

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро-2004. Сборные Дании и Швеции играют в 3-м туре группового этапа вничью 2:2, которая позволяет им выйти в плей-офф, оставив с носом самих итальянцев. Вся Европа обвинила "скандинавов" в жульничестве, однако прямых улик никто не предоставил. ЧМ-1990. Румыния и Аргентина катают ничейку 1:1, оставляя за бортом СССР. Команду Лобановского устраивал любой исход параллельного матча, кроме мировой. Украина и Австрия оказались в похожей ситуации. Ничья гарантировала каждой из команд по четыре пункта. "Сине-желтые" оставались бы вторыми, а подопечные Фоде, с вероятностью в 99 процентов, плей-офф также не пропустили. Внимание, вопрос: можно ли заранее "договориться" о ничейном результате, или же предыдущие случаи, которые мы привели в качестве примера, банальное совпадение? Сегодня это нам предстояло узнать.

Андрей Шевченко составом не удивил. В превью к данному поединку мы говорили, что позиция опорника наиболее спорная. Сегодня вышел Сидорчук, оставив Степаненко на скамейке запасных. Почему? Хороший вопрос. Возможно, Тарас банально не готов физически. Возможно, Сергей лучше действует на мяче. Соперник из Австрии удивил больше. Франко Фоде наконец-то решился переместить Давида Алабу на фланг, изменив ради этого расстановку. Схема - 4-3-2-1.

Хм, давайте попробуем без мата. В первом тайме у сборной Шевченко не получалось ничего. Соперник доминировал на каждом участке поля, забрав мяч под свой контроль. В центре поля "сине-желтые" проваливались раз за разом, через фланги ничего не создавалось, а одно из главных оружий, Роман Яремчук, был полностью съеден опытным Хинтереггером. Статистика ударов по истечению 45 минут - 1:13 в пользу "Das Team". Вероятно, Украина таки вышла играть на ничью, вот только до австрийского тренера наше послание не дошло. Им нужны были три очка.

Украина - Австрия 0:1. Полный провал - изображение 1

Наихудшим было то, что в глазах наших футболистов не было никакого огонька. Сплошная апатия и смирения. Забегая наперед скажем, что за 90 минут ни один из игроков не получил желтой карточки, что лучше всего говорит о характере матча. Наши лидеры, здесь особенный привет финалисту ЛЧ, не могли повести сборную за собой. Да, оставались надежды на Ярмоленко, но нужно проявить уважение к ветерану. В его возрасте тяжко давать результат на протяжении трех матчей. Полтора - потолок.

Но есть и хорошая новость. В первом тайме мы пропустили всего раз. После углового. Алаба классно закрутил в штрафную, где Забарный проиграл в борьбе Баумгартлингера, позволив тому вколотить мяч в сетку - 0:1. Украинский обидчик, кстати, был вскоре заменен из-за повреждения, но австрийский отряд на эту потерю внимания не обратил. Они продолжали доминировать, продолжали создавать моменты. Только один Арнаутович мог делать дубль, но оба раза прощал нашу команду. Несколько раз в игру вступал Бущан, в остальных случаях соперника подводила точность. Мы смогли ответить лишь одним ударом Николая Шапаренко. Неплохой выстрел, который парировал Бахманн. На добивание не успел никто.

Украина - Австрия 0:1. Полный провал - изображение 2

Второй тайм начался с замены. Всего одной, хотя казалось, что таких должно быть 7-8. Малиновского заменил Цыганков, который мог был добавить движения на левый фланг атаки. Не получилось. Виктор не стал джокером Шевченко, а основные события все равно проходили справа, где играли Караваев и Ярмоленко. По сравнению с первым таймом, второй мы провели лучше. Правда всего немного, ведь для спасительного гола, или серьезного финального штурма, или еще чего-то опасного, этого не хватило. Вероятно, дело в сборной Австрии, которая спокойно играла по счету, параллельно сохраняя силы на плей-офф. Символично, что самый опасный момент у ворот Бахмана случился после стандарта, когда защитник "Das Team" пробивал по своим. Ну а дальше финальный свисток.

Сейчас нужно немного остыть. Пока просто нужно признать провал нашей сборной. Футболисты должны поблагодарить болельщиков, которые весь матч поддерживали команду. Они были лучшими. Хочется услышать Андрея Шевченко, так как после подобного именно тренер - главный виновник произошедшего. У нас есть шанс выйти в 1/8 финала, но стоит также ответить на вопрос: а что мы там будем делать?

Украина - Австрия 0:1. Полный провал - изображение 3

Евро-2020, группа С
Украина - Австрия 0:1
Гол: Юлиан Баумгартлингер 21
Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко (Марлос 68), Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Виктор Цыганков 46), Александр Зинченко, Виталий Миколенко (Артем Беседин 85), Сергей Сидорчук, Александр Караваев
Австрия: Даниэль Бахман, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Марко Арнаутович, Давид Алаба, Марсель Забитцер, Флориан Гриллич, Юлиан Баумгартлингер (Алессандро Шёпф 33), Штефан Лайнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер 72)

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В статье: Украина Австрия
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Комментарии (293)
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Исследователь
21.06.2021 в 21:28
Вышли на игру победителями. Их так настроили наши комментаторы после игры Австрийцев с Нидерландами. Сколько было нелепых комментариев, что Австрийцы ничего не показывают и обыграть их должны одной левой. А ведь Австрийцы очень даже неплохо смотрелись с Нидерландами и тот кто хоть что-то понимает в футболе это видели, но маэмо що маэмо. Теперь вся надежда на такие же команды как и мы.
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0
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Na. x. Vertel. (Drezden)
21.06.2021 в 21:28
Сидорчук это нечто .Игра соответствует уровню тренера, и игроков которые вышли на поле. Луч короче воспитал .Сборная Динамо проиграла сборной Австрии.
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0
0
DesnaUA (Чернигов)
21.06.2021 в 21:27
Извинитесь перед болельщиками на трибунах и едьте домой ,трэнэр на выход,в Милан)))нуну))) Позорники
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+1
0
vicon (Kiev (не Куiv))
21.06.2021 в 21:27
Шевченко разработал новую тактическую схему: "играть на победу", но при этом не бить поворотам, а терпеливо ждать когда за тебя это сделает соперник. В этом матче почти сработало. Тренерская установка была реализована командой на все 100%.
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+1
0
Spivak63
21.06.2021 в 21:24
И кто то после этой игры хочет ,чтобы нам подфартило пройти с третьего места дальше)? Нах ! Позорить страну дальше? За годы незалежности поколение какое то дохлое выросло шо не так с ними?
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:28
Это всё носатых рук дело..
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0
0
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meffi (Захід)
21.06.2021 в 21:24
Не заслужили
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+1
0
СТОП крот (Киев)
21.06.2021 в 21:24
Мы проигрываем, а тренер выпускает седовласого пенсионера который выйдя на поле УЖЕ медленнее отыгравшего 63 минуты Шапаренко. Одни обрезки и ничего более.
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+1
0
kapost (Винница)
21.06.2021 в 21:23
Ставка на гравців Динамо свою справу зробила)) Шеві пора в Мілан, збірній - нового тренера. Я би Реброва не проти там побачити, здається, він такий толковий коуч.
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+2
-3
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Водитель трамвая (Бухарест)
21.06.2021 в 21:25
Ребров, кстати, под Уркисами ходить не будет, и ни одного дрыщана забавного в сборной бы не было!
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+1
-2
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:26
А я хотел бы увидеть Заварова или Григорчука.
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 21:29
Вот постоянно ты про Михайличенко забываешь, а он, между прочим, свободен. И уже год как не у кормушки, проголодался наверняка.
0
0
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usovvictor (Kharkov)
21.06.2021 в 21:23
...слишком "готовились", впали в полный мандраж, который и во втором имел оттенок. СБУ просто не узнать -растерянное, несобранное, суетливое..., простите, группа игроков под названием "команда". Мне жаль Шевченко только в одном, он с ужасом смотрел, как убивали его команду, ...методично и не спеша. Понимая это, начались судорожные замены во втором. ДА, он поговорил с игроками, успокоил, но этого мало, когда на кону всего один шаг, один гол, который должны были просто "телом" занести. Австриец "проткнул" спящего, -имеем результат матча. Мне просто неудобно говорить о тех детских проколах и чехарде устпок в первом и навалом во втором, постоянно теряя мяч у штрафной. Австрийцы били из любых положении, ...из любых (гол), мы же у штрафной мыкались в своей нерешительности. Неуверенность - главная черта и корень нашего поражения.... Это кстати говорит "балованная Галя", которой нужен был всего один гол - один, понятно...
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+1
0
DesnaUA (Чернигов)
21.06.2021 в 21:21
Додому, обосраться так ещё надо уметь...
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+5
0
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Siren05 (Мариуполь)
21.06.2021 в 21:21
Так получилось, что я практически не видел матчи этого ЧЕ. И наконец сел перед экраном телевизора, чтобы получит удовольствие от большого ФУТБОЛА, тем более, что играли наши. И что же я увидел? Еле ползающих, зажатых и запуганных игроков СбУ. Элементарные пасы на 5-10 метров без сопротивления от соперников делались в никуда или в ноги австрийцам. 80-90% подборов мячей были проиграны. Наши лидеры Малиновский и Зинченко сыграли отвратительно, никаких обостряющих пасов и ударов. Буквально все стояли, при передачах мяча ждали, когда он (мяч) докатится до них, а в это время игроки соперника эти мячи перехватывали. И так играла поголовно вся команда. Некого выделить. Более менее на уровне сыграл Яремчук , Ярмоленко ( в первом тайме) и Шапаренко. Да и Бущан, хотя сэйвов было немного. Замены - не усилили игру. Физ. подготовка команды - ужасная. Короче - полный мрак. Такой футбол нам не нужен!
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+4
0
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 21:22
к сожалегию я смотрел все три матча и там тоже самое!
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+2
-1
chino1961 (Сумская обл.)
21.06.2021 в 21:20
Кроме Бущана и Караваева...остальных за решетку...Зину " звязду" в первую очередь
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:23
Караваева за сегодняшний матч не за решетку, а в яму нужно посадить
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+2
0
kapost (Винница)
21.06.2021 в 21:25
караваєв не тягне взагалі. І цей матч показав, наскільки він провальна фігура в збірній
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0
0
chino1961 (Сумская обл.)
21.06.2021 в 21:19
Короме Бущана и Караваева ---остальных РАССТРЕЛЯТЬ...Зину козла в первую очередь
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+3
-1
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 21:27
караваев плохой фланговый защитник он неумеет отдавать острые передачи(ну разве что в играх с минаями)по этому ему не место в сборной!
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0
0
Ser tabu (Львів)
21.06.2021 в 21:19
Це, панове, логічне завершення. З таким підходом грати у футбол - заборонено.
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0
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dimonxman again (London)
21.06.2021 в 21:19
Ну что, теперь молимся на Бельгию, Словакию и за ничейку Шотландия-Хорватия.
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0
-1
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 21:23
А толку...что бы ещё раз обос...?
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+1
0
krakow (Херсон)
21.06.2021 в 21:19
А,Забарный,обещал море крови.Обошлось,даже без пота...По игре. Комментарий отсутствует, из-за отсутствия таковой. Тактика - ноль. Домашние заготовки на решающий матч - ноль.Темп - ноль.Техника - ноль. Яйца - ноль.Главный - полный ноль.Игроки с миллионными цениками - около ноля.Баллы,только у Бущана.Многократные фразы комментатора - "на щастя"(после действий австрийцев), и "на жаль"(в отношении наших имтитаций),говорят сами за себя.В итоге - он остается.Вся надежда,что самому надоест эта забава.
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-1
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:22
Вместо "крови" на поле мы теперь будем иметь сопли после матча. Может это будет ему наука, что нехер пи...деть, а нужно просто максимально качественно делать свою работу
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:23
В нього з переляку місячні почались.
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0
0
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Водитель трамвая (Бухарест)
21.06.2021 в 21:18
Дрыщаны, бревноленки, забавные шкапаренки и прочие питарчуки...
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+3
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Petrovich76 (Львов)
21.06.2021 в 21:18
Интервью шевченка: "Игра команды мне понравилась"...
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+3
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Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 21:17
Шансів на 1/8 майже нема. Це дикий фарт, якщо ми туди потрапимо. Є три варіанти де третя буде гірше зв нас : 1. Група D. Хорватія - Шотландія - нічія. Хорватія гірша. 2. Група Є. Швеція не програє Польші, Іспанія виграє у Словакії. Словакія гірша. 3 Група F. Франція виграє у Португалії з різницею в 3м'яча. Германія виграє в Угорців. Португалія гірша.
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0
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avk_avk (Львов)
21.06.2021 в 21:20
Ще група де бельгійці може бути гірша, якщо Бельгія виграє
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Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 21:27
Данці грохнуть рашку, я впевнений, з різницю у 2 м'яча. І вони краще за нас
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:20
Очень много реальных вариантов. Но зачем нам еще один позор ????
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dimonxman again (London)
21.06.2021 в 21:21
Зачем, чтоб Испания выиграла у Словакии? Наоборот! Словакия пусть выиграет у испанцев, у которых будет 2 очка!
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Rezerf (Чернігів)
21.06.2021 в 21:25
Можна і так. :-) У Словаків тільки 2 забитих
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:17
Ну хоть Путин Х У Й Л О..
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:19
Авжеж
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trust in LFC1892 (Киев)
21.06.2021 в 21:23
Я не поклонник Барсы (хоть она мне и симпатична +\-), Реала или чемпа Испании в целом, но частенько захожу на эти ветки, дабы прочесть очередную порцию твоих изречений и умозаключений по тому или иному вопросу. Люблю людей с охренительно развитым искусством владения сарказмом!
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0
ГенриВол (Волочиськ)
21.06.2021 в 21:17
1/8 будуть. Впевнений. А толку...
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:19
Как это а толку? Утрём нос России.
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0
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 21:16
а интересно если не да Бог сборная попадает в 1/8! можна довызвать других футболистов ну которые играть хотят а не х....й страдают! потому что без психоза смотреть на игру зинченка, циганкова, караваева с шапаренками невозможно, особеннл кружки зинченка поражают!
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+2
-2
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:24
Нельзя...
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0
0
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 21:16
А я говорил что сегодня надо выпускать Пятова,Кривцова,Соболя,Степаненка.Всесмеялись.Шеву в отставку,это был хороший игрок,тренер он никакой.
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+4
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2021 в 21:16
Ребята езжайте домой вы мертвые вам здесь делать нечего , раньше на чемпионате европы играло 16 команд самых сильных на континентн, а теперь уефа собрало сборище инвалидов все ради денег , что можно даже с 3 места выйти это полный бред,
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+7
0
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 21:20
100% раньше интереснее было плюс в одной стране или двух играли, а сейчас непонятное что то учитывая еще и евролигу!
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+2
0
Vroobydov
21.06.2021 в 21:15
Какая же классная у нас сборная - постных игр не выдает! Или летаем или ползаем:) У арийцев видать иммунитет на холериков, не прет ни командам ни сборной с ними:)
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+2
0
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 21:15
С такой игрой только домой. Звёздные мальчики Мыколенко, Зинченко, Матвиенко, Караваев - позорники. Один Беседин молодец , ни раз не ошибся, даже мяч не трогал, человек с деревянным лицом. Команда проигрывает, но они никуда не спешат, перепасовываются на своей половине. Зина видно новые зубы мешают играть.
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+7
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
21.06.2021 в 21:15
Не понял почему нет Степаненко в основе, а потом ещё раз не понял , особенно в первом тайме
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:23
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0
0
юрец-700 (Харьков)
21.06.2021 в 21:14
Единственное оправдание что слили спецом чтоб не попасть на Италию!
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+3
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hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 21:16
Так слили, что теперь с большой долей вероятности сразу домой поедут
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:17
может так и решили, кто знает. типа, Италии все равно проср*ём, а если не выйдем, то и не судьба
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+1
0
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
21.06.2021 в 21:14
ЖАХ і ЛАЙНО
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+3
0
Governor-General (Odessa)
21.06.2021 в 21:14
Ничего, спойте ещё пару раз про Путина, крикните "Слава Украине" и сразу полегчает.
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+7
-10
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:14
Не завидуй, убогий. Тебе то низзя такое петь.
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+8
-6
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2021 в 21:17
Дурачок, вали на мАскву к братьям по разуму.
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+6
-3
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:26
Governor Ты еще вечернего матча не дождался, а уже здесь воняешь..
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0
0
Термит (Киев)
21.06.2021 в 21:13
От австрийцы дурачки, да? Забили нам гол - и радуются! Не знают, малахольные, что теперь на саму Италию попадут! А наши - молодцы, стратеги! Аккуратно так слились и теперь нам шведы унылые могут попасться! А если французы или испанцы, или вообще мимо плей-офф - не беда, главное, чтоб не Италия!
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+9
0
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:15
Шурупать надо. Соображать.
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+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
21.06.2021 в 21:19
На рахунок шведів добре написав. Саме так і буде. Нам шведи. Як вони будуть тішитись нами
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0
0
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:13
Та они Шеву сливали...
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+2
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:13
Не хватило Жеки Коноплянки, Вытька Коваленки и Женьки Селезнёва.
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+5
-2
avatar
hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 21:17
И Тимощука, он мог бы у Депая автограф взять. Кинули Толика
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+4
0
andyua (Kyiv)
21.06.2021 в 21:19
І Артьомкі Бєсєдінах с пєрвих мінут...
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+2
0
Ol-g (Одесса)
21.06.2021 в 21:12
Напомнили Кличко, когда его отравили перед Брюстером.
Ответить
0
-1
VAO (Луганск)
21.06.2021 в 21:12
Жаль что я не могу лично поблагодарить Андрея Ярмоленко за то что он среди этих распиаренных инвалидов, единственный кто бился до последних сил за свою сборную и за свою страну. Кого там продавать хотели? Забарного?Миколенка? Шапаренко? Кого там Гвардиоле нужно наигрывать в центре МС - Зинченко? Малине пора в топ клуб? Я когда-то жалел что караваева в евпропу не продали. А он как видно и в ДК случайно попал. Сидорчук................... Из этого колхоза хоть как то позитивно можно выделить Яремчука. И по старой доброй нашей традиции, у нас один из лучших игроков матча это вратарь. Это одно из самых позорных наших выступлений в финальных частях ЧМ и ЧЕ. Хотелось бы сказать, что этим ребятам надо подрасти и вот уже может на ЧМ в катаре, но нет некуда им расти. Когда нет характера и вы такие психически неустойчивые и ранимые существа, вам в спорте места нет. В УПЛ есть. А в спорте нет. Потому что только в УПЛ при падении Забарного на последних 10 секундах матча арбитр бы зафиксировал там фол. Хочется жалеть Шевченко, но к сожалению этот матч - его 1-й тренрский ляп. И к сожалению заслуженный. Андрей тренр молодой и желаю ему только успехов. Я не хочу даже вдаваться в тактики продвижение мяча и все вот это вот. Проиграли как бабы. За исключением Ярмоленко и так уж и быть Яремчука и Бущана. Мы сыграли хуже чем Росиия против бельгийцев а это нереально. Я надеюсь что этих баб не протащат через 3-е место.
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+8
0
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 21:19
Классно написал.Вся проблема в нашем купленном чемптонате.Наши не умеют играть в эвропе,вот и результат
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+1
0
Algrab (Костопiль)
21.06.2021 в 21:11
"Здається мені, джентльмени, це була комедія..." Просто немає слів...
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+7
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:24
Только не пей пожалуйста
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0
0
Камонплей
21.06.2021 в 21:11
Хочеться запитати тренерський штаб як їм вдалося за такий короткий темін довести чудову форму Зінченка та Малиновського до такого стану? Караваєв - жах. Забарний - результативна помилка. Миколенко - краще ніж було але все одно не рівень такого турніру. Матвієнко - для його досвіду - жах. Сидорчук - дуб. Зінченко - немає слів. Малиновський - на рівні. на рівні двох попередніх матчів. Шапаренко - ні риба ні м'ясо, хоча б намагався загострювати, але теж помилявся як усі. Циганков - ходячий цінник, в прямому сенсі ходячий. Вимкнув трансляцію коли побачив як він пішки йде на дальню після прострілу Яремчука (якщо не помиляюсь). Бєсєдін - Бєсєдін. Ярмоленко - запоров контратаку на самому початку матчу, мав віддавати раніше і не туди, але загалом до нього чи не найменше претензій. Яремчук - найменше претензій. Бущан - найкращий. Тренерський штаб разом з павєлкай ті іншими кумами - в Мілан, ЛандОн, кудись подалі... Окремий привіт лайноїду який замість якісно виконувати свою роботу весь матч клянчив підписки на свої обісцяні ютуб-канали.
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+10
-2
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:10
Цыганков - это просто кошмар, понял бы, если бы его выпустили от безнадеги на последние 10 минут, но давать ему сейчас целый тайм? Да он же на данный момент - уровень пердива, полтора удачных действия, все остальное - запорол. Неужели не видно тренерам в каком он состоянии
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+6
-1
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Wreck (Киев)
21.06.2021 в 21:10
Караваев это что то
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+6
-2
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 21:09
Какую же убогую игру сегодня продемонстрировала сборная Украины. И как апофеоз бездарной игры,выход Беседина.Гений тренера Шевченко во всей красе! Я наверное за всю жизнь так не матерился..И это всего лишь Австрия. Какая разница где играет Зинченко, с такой игрой он должен сидеть на банке,и уж точно,ни каким лидером сборной он не является. Автобус не ставили,а лучший всё равно вратарь.И зачем вообще было пробиваться на Евро,что бы вот так бездарно обос"ться?
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+14
0
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:11
Да это, вообще, не игра была, а скотство ублюдочное.
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+8
0
Рівнянин (Рівне)
21.06.2021 в 21:09
Що це було? Чому не били по воротах з 25-30 метрів? На що надіялись? Що за гра? Слабо зіграли всі! Славетні Зіна і Маліна-нульові!
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+7
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 21:09
Поведу итог. Чемп провалили все, кроме Бущана, Ярмолы и мб Яремчука(хоть как-то играл). Малина пытался, по крайней мере в каждом матче по паре 100%х пасов давал, но напады не тот уровень. Зина и Шева - главные разочарования. О тактике Шевы умолчим, но и замены типа Беседина, никакого Марлоса и Цыганкова ну это ни в какие ворота, видно же что не могут они щас ничего. Хоть бы попробовал молодняк выпустить. Дно!
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+8
0
vladimir3354 (Мукачево)
21.06.2021 в 21:09
Ставка Шевченка на гравців Динамо - повне фіаско
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+5
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:09
Пазік, ні Довбика, ні Безуса. Один Бєсєдін в голові. Ти такий самий тупий як той бєсєдін. Ееекалка тупоголова.
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+8
0
Зритель (Харьков)
21.06.2021 в 21:09
Самое интересное, что по букмекерским ставкам самым вероятным исходом была ничья. Но наше стабильное свойство просирать решающие матчи оказалось сильнее всех букмекерских раскладов. Вариант, что 3 очка с разницей 4-5 будет проходным, в принципе возможен. Только что этим перепуганным ребятам делать в 1/8?
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+6
0
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 21:12
Сосать... петушка-леденца
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+1
-4
2.dc (Николаев)
21.06.2021 в 21:08
ЛЕ-СО-ПО-ВАЛ!!! А когда, ко 2-му тайму ожидаемо сдох и Ярмола, стало понятно, что все эти бревна можно грузить вагоном, и вывозить подальше от Евро ...
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+8
0
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Dnepr-75 (Днiпро)
21.06.2021 в 21:08
Дрова, эти "усиления" Бесединым и Марлосом, Малиновский никакущий, желания биться тоже не просматривалось.Главное жёны припёрлись, сопли и слёзы вытирать.
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+10
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 21:20
Щя они еще будут болельщикам советовать открывать рот на уровне ширинки
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0
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Просто Толик (Одесса)
21.06.2021 в 21:07
Нашальныкэээээээ!!!! Нашальныкэ карту нарысоваль, балэльщик заклинание про путена на трибуне крычаль, на гимн падрачили, тры раза... У аллаха фсе папрасыли перемогу....Включаю тэлэвизар, а они 0 - 1......шайтана мать...!!!
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+5
-11
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:08
лечись, даунито
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+7
-1
efim423 (odessa)
21.06.2021 в 21:08
эээ как смышно , у тебя развитие закончилось лет 10 назад
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+4
-1
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:19
Просто Толик После 24.00 будешь блеять, гнида
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0
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:07
Ну и по игрокам - нет претензий к сегодня к Бущану. Старался как всегда Ярмоленко, что-то пытался Яремчук. Защита - откровенно хреново. Караваев - худший матч за сборную. Забарный с Матвиенко видно, что сыграны фуево. Миколенко - предыдущие ошибки привели к тому, что он на мандраже. Всей полузащите - жирный неуд, нет полузащиты. На одну/восьму такая команда не заслуживает, а если каким-то чудом пролезем, Италия нас просто изнасилует в особо извращенной форме
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+3
-1
Зритель (Харьков)
21.06.2021 в 21:11
Италия будет насиловать Австрию, нас (если пролезем) - будет насиловать кто-то другой.
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+3
-1
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:12
Да, точно.
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:11
Или на Италию уже точно не попадаем?
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:14
На Италию нет, а вот на самолёт домой ещё можно успеть.))
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Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:16
Так надо бегом-бегом спешить
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Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 21:16
Алекс не іронізуй і без тебе... того.
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:18
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2021 в 21:14
про италию забудь
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0
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Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 21:15
Та Італія буде австрійців мати... По грі... "They Shoot Horses, Don't They?" чи скоріш "Не стріляйте у тапера він грає, як вміє!". Зіграти майже одним складом ТРИ гри за ВІСІМ діб... та ще наприкінці сезону! То не наша траса! Та і тренерський штаб можна зрозуміти... Всі заміни були провальні! Випусти когось іншого результат міг бути гірше, а воплів більше!
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0
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:27
0
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Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 21:06
Цей провал завдяки шевченку ,чого на таку гру не змінити схему нафіг ті фланги
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almostfullmoon (Днепропетровск)
21.06.2021 в 21:06
С такой игрой, хорошо, что не 0-3.Игра отвратная. Точность пасов - уровень дворового футбола, а может даже хуже...
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+5
0
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 21:17
Так играют пацаны, когда первый раз мяч увидели)
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0
0
efim423 (odessa)
21.06.2021 в 21:06
шева не тренер , покрайней мере сейчас, с Луческу набрали бы 6-7 очков .
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-1
makernew (Alexandriya - Kiev)
21.06.2021 в 21:06
Бездари......!!!!!
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+4
-1
yurets87 (запоріжжя)
21.06.2021 в 21:06
а может стоило уже Зину на фланге наигрывать,где он всегда играет 2 года?и насколько невооруженным глазом виден дисбаланс в сборной,будто и и грают,но не на своих позициях,а где приходится
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+2
0
usup (Донецк)
21.06.2021 в 21:05
Позор имени Шевченко! Я ждал этого Евро, а в итоге получил вот это!
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+5
-2
ГенриВол (Волочиськ)
21.06.2021 в 21:05
Надія на Хорватія Шотландія нічия, Фіни програють Бельгії, раша Данії програє. Тоді можливо. Ну Португалія влітає Франції 0:3, мадяри програють фріцам. Іспанія виграє в Словакії, поляки програють Швеції. Можливі варіанти, але...
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0
0
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:08
Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты ушли, осталась гадость.
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:11
Забудь, воно тобі треба?
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0
0
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:12
насчет поляков не уверен, испанцы тоже щас не очень, фины бойцы.. расклад для нас так себе, но надежда конечно есть
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0
0
2.dc (Николаев)
21.06.2021 в 21:13
Может и правильно ... а к чему эти все расклады, кому они, зачем?
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0
0
Jovan Markoski
21.06.2021 в 21:04
Типичный результат для как.лов
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+5
-10
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Artem-south (Херсон)
21.06.2021 в 21:09
0:1, да, не очень Щас посмотрим, как Пи - *д *-ораха влетит
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+3
-4
Jovan Markoski
21.06.2021 в 21:12
У россиян группа сложнее и они меньше пропустили
+3
-3
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2021 в 21:18
Урод
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0
-2
aleks68
21.06.2021 в 21:18
порадуйся до 22-00.осталось меньше часа.тупой долб....б из паРАШИ.
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-2
Волинянин (Луцьк)
21.06.2021 в 21:04
Це дніще!!!! Ніколи так не був розчарований грою збірною!!!Впевнений, що розрахунок іде на 3 місце, але навізо вона нам???Три гри зіграли без центра поля.....Всі знаємо як може грати наша збірна, але це було схоже на збірну району максимум!!!Я не розумію, як не можна налаштуватися на такий турнір, як можна похе..ти, стільки вболівальників, які були присутні на трибунах.Це ганебно, найгірша гра після Франції та Іспанії, яким ми влетіли в минулому році і кому Австрії((((((((
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+6
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 21:04
Все понятно! Надоело это глотать! Продавайте Миколенок! Пока нечего смотреть! Удачи!
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+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
21.06.2021 в 21:04
Я защищал Зинченко, но сейчас я его ненавижу, как и Шевченко. Что. Это. Было? Даже после запоя футболисты играют лучше... Милевский не даст соврать.
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+8
-2
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 21:05
А я тебе говорил, что седан- это распиаренный недофутболер
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+5
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
21.06.2021 в 21:04
Дырявые саложопые инвалиды... Даже Россия сыграла бы лучше
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+5
-6
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 21:03
Позорище ,скільки вболіваю гіршої гри не бачив
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+6
-1
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Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 21:03
Знов провал в стратегії на турнір! Рвемо пупка у першому матчі, а інші.... аби добігати. Наші зірки, окрім Ярмоленко, зіграли важкий сезон... І їм би ощадливий режим зовсім не завадив! Та і Андрію ТЕЖ! Ну не грає він два матчі за тиждень! А тут 13, 17, 21! Хоч деякі дітЛОХИ порахували що "Играют раз в пять дней". Арифметику йдіть вчити, а не про футбол щось тявкати! .
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0
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:03
Восемь динамовцев показали , что без Луческу играть не умеют . Но у нас тренер КУМ. Интересно с Шевой контракт продлят на два года или на четыре ????
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+2
-1
Fontango (Kharkov)
21.06.2021 в 21:14
Продлят, не сомневайся!(((((
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0
0
юрец-700 (Харьков)
21.06.2021 в 21:21
на восемь
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
21.06.2021 в 21:03
Сегодня у героев не было славы.... ни силы..ни воли...
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:03
Невероятно слабая игра. На последних минутах готовы были в раздевалку уползти. Даже не знаю, какое хоть одно хорошее слово сказать. Что там с Зинченко на последних минутах происходило? Ходил, что-то там губами шевелил, руками размахивал. Шевченко на такие случаи нужно всегда в кармане соску держать.
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+8
0
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Spokoyno (Киев)
21.06.2021 в 21:06
Олександр після фіналу ЛЧ за ВІСІМ діб відбігав всі три матчі в групі... І знов програв... Ну не можна ж так, хто тягне того і пі... ти
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0
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 21:23
Он губами свои новые зубы чесал
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
21.06.2021 в 21:03
Реклама динамовских бездарей!
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-4
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:02
Ше-ва ба-ран, ла ла ла ла ла ла ла.
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+5
-4
aleks68
21.06.2021 в 21:13
"усіх порвем" гавкай дальше шавка и иди на....й тупое ЧМО
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+1
-2
download1 (huyersk)
21.06.2021 в 21:02
Спокуха!Словачина та Фінляндія стануть найгіршими командами з третіх місць, та не потраплять в 1\8.Ми будемо грати з французами через тиждень.Встигнемо відновитися, зробити роботу над помилками та в бій!
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vicon (Kiev (не Куiv))
21.06.2021 в 21:04
Представляю счёт с французами.... иногда лучше уйти без позора.
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+2
0
download1 (huyersk)
21.06.2021 в 21:08
а чому такий ніжний?Ну програють французам і що ? Цікаво буде подивитися все одно
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:05
8-0 ??? Или дно еще не пробито ))))???
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+2
0
ratio (Дн-жинск)
21.06.2021 в 21:02
Какое же днище.Стадо обосравшихся овец . И ради этого ломали чу? С каждой последующей минутой на евро играли все хуже. Цыганков и Караваев это эпикфэйл. Ну если не можете выдержать три игры ну поменяйте же состав
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+10
-1
БульбаШ (Харьков) (ХАРЬКОВ)
21.06.2021 в 21:02
Выделить хоть кого то не могу, все нулевые. Передачи вдоль поля, без остроты. Впечатление - скорей бы на сейшелы...Закономерный результат.
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 21:01
Теперь по иронии судьбы тем кто хочет чтобы Украины прошла в плей-офф придется болеть за россию чтобы не выиграла дания и чтобы фины проиграли крупно
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+2
-1
ratio (Дн-жинск)
21.06.2021 в 21:04
Как раз наоборот Дания выиграть должна и выйти со второго отцепив Россию
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+2
0
download1 (huyersk)
21.06.2021 в 21:04
Якщо у Даніі, РФ, Фінляндії будуть по три очки, то фіни будуть третіми. Навпаки треба шоб фіни не багато пропустили, а РФ треба данцям побільше накидати, щоб напевно вітправити їх на останній шабель
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0
-1
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 21:05
главное чтобы финны проиграли бельгийцам, тогда кажется мы обойдем по любому тут команду из этой группы. Шансы есть, но сейчас есть опустошение после этого провала.
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Просто Толик (Одесса)
21.06.2021 в 21:01
Ерунда этот ЧЕ2020 по футболу, не наш уровень... Наш уровень - футбол внеземного масштаба, минимум чемпионат Галактики. Игроки, ноги которых озарила искра божья, не могут равняться на эти европейские команды-мизераблики : )
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+8
-1
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:04
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0
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:01
Эээээ игра мне понравилась, ээээ...
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+8
-1
yurets87 (запоріжжя)
21.06.2021 в 21:01
ээээээ,значит,эээ?
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:07
Эээээ... готов работать дальше... ээээ я и моя молодая команда ))))!!!
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+7
0
vituynia (Черкассы)
21.06.2021 в 21:20
Эээээ...Команда хорошо двигалась...эээ Беседин усилил давление на соперника...
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ua_rem (Харків)
21.06.2021 в 21:01
Теперь Шевченко, как это он всегда делает, начнёт мутно умничать в послематчевых интервью, ....тьфу, даже слушать противно.....
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+9
-2
vladimir3354 (Мукачево)
21.06.2021 в 21:01
Ставка на гравців Динамо Київ знову провалилась
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+5
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:02
А хто грав?
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0
0
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:08
8 динамовцев. Мало ???
+2
-1
Memorandum (Харьков)
21.06.2021 в 21:00
Лошары! Хотя я это говорил ещё до начала ЧЕ. Надо объективно смотреть на вещи. Пик формы был год назад, а сейчас домой, к моделям, миллионам. Футбол,- это не наше. Увы. Думаю, кацы тоже просрут, надеюсь.
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+7
-3
KozakUA (Рівне)
21.06.2021 в 21:00
Калічи. Тренер тупий. Жодної стратегії, тактичного малюнку.Гімнюки піжонисті.Австрійцям респект, вигризли.
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+4
-1
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trust in LFC1892 (Киев)
21.06.2021 в 21:00
Мужики, какого числа с итальянцами играем?
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+5
-2
metall5291 (Kharkiv)
21.06.2021 в 21:02
нам удалось от них уйти, и вообще уйти от всех, как тот Колобок.
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+6
0
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MES QUE UN CLUB
21.06.2021 в 21:05
0
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 21:03
Не скоро. Не в этом году точно
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0
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trust in LFC1892 (Киев)
21.06.2021 в 21:14
Отакої... та ёлки-палки.. А обещали же почти с каждого утюга, шо будет достойная игра с аппенинцами, я уже настроился А, ну там ещё какая-то австрия на пути была, тьфу на них, шо там её.. плюнуть да растереть.. Не прошли таки??!?! Ай-яй-яй.. неудобно вышло
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
21.06.2021 в 21:00
99 оттенков серого. Такую отвратительную "игру" не помню не только от нашей сборной, а, кажется, вообще. Мрак, уныние и безнадега - это "фирменный почерк" этой так. наз. "команды".
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+7
-2
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ascent (Луксор)
21.06.2021 в 21:00
Да, динамовцы в разы в цене после Евро вырастут...
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+2
-2
Гаринча (Киев)
21.06.2021 в 20:59
Главное, что была хорошая структура игры))
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+8
0
George_D (Харьков)
21.06.2021 в 21:03
Что и отметит Шева на прессухе :) Ему игра наверняка понравилась и претензий к игрокам как всегда нет.
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+2
0
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:10
Но ручки у него тряслись... землица горит под ногами...)))
0
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kapkan (Луганск)
21.06.2021 в 20:59
Полный ездец. Без ударов, даже без полумоментов....Миколенко третья игра ни о чём. Сидорчук и Шапаренко полностью центр поля подарили австрийцам. Зинченко на "пижоне" всю игру рассказывал. Выход Цыганкова-это нонсенс после провала с Македонией. Марлос ничем не усилил. По Беседина без комментариев...И отдельное "спасибо" экспертам канала "Футбол 1", во главе с Головко, которые до матча с Австрией думали как будем проходить Италию!!!!!!
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+9
-2
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FCLviv (Львів)
21.06.2021 в 20:59
Піжони наробили собі в штані !
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+3
-1
учитель футбола (Львов)
21.06.2021 в 20:59
а что сообщения не проходят?
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:05
Всрались що чмирити будуть.
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0
0
George_D (Харьков)
21.06.2021 в 20:59
По сравнению с прошлым Евро-2016 прогресс налицо! 4 гола и 3 очка сейчас против нулей тогда! Шева растет!
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+5
-2
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:12
Его надо оставить!!!! Еще лет на 7 ... эээээ.... или 8.
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+1
0
avatar
Байкал (Lviv)
21.06.2021 в 20:59
З завданням програти збірна справилась на відмінно. Шлак
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+8
-1
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 20:59
Особенно понравился Забарный. Который в предматчевой вьюхе обещал кровь проливать, а на последних секундах бежал с мячом так, будто у него полные трусы известной субстанции. Я тогда в комментах спросил - "какого цвета будет кровь?", а мне минусов напихали. Любуйтесь теперь своим красавцем.
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+9
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 21:03
Да все отвратительные!
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:06
В нього місячні.
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+1
0
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:11
Годовые!
0
0
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ascent (Луксор)
21.06.2021 в 20:58
А Слава Украине хоть хорошо было видно?
Ответить
+8
-14
aleks68
21.06.2021 в 21:11
в 22-00 увидишь гнида
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0
-1
r o l e x (полтава)
21.06.2021 в 20:58
Рахиты! Нет игры! Как можно так обосраться! Между нами и Австрией бездна , а не 23 и 24 место! Зато баб своих привезли! Оно и к лучшему - с Италией с такой недоигрой нечего делать!
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+8
-1
avangardo (Lviv)
21.06.2021 в 20:58
Ось і казочці кінець... Нехай дальше випускає Циганкова, Бєсєдіна можливо колись повезе
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+6
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
21.06.2021 в 20:58
Жены приехали, пилотки показали, пацаны захотели домой...
Ответить
+11
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
21.06.2021 в 20:58
Этому позорищу нет оправдания. Хваленные Малиновский и Зинченко абсолютно провалили матч, особенно второй, что ни пас то обрезка. Ярмоленко уставший, видно что не вывозит такой плотный график. Сидорчук без комментариев, центр поля полностью проигран. Опять гол Мыколенко. Может задумка такая была занять третье место чтоб не попасть на Италию?
Ответить
+7
-1
George_D (Харьков)
21.06.2021 в 21:01
Для Ярмолы плотный? Раз в 5 дней? Он же с АПЛ. А для АПЛ это не график вообще. Другое дело, что он в АПЛ играет редко...
Ответить
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 20:58
Ни разу еще не критиковал здесь тренерский штаб, но как по мне - сборная к турниру оказалась абсолютно не готова. У нас была команда европейского уровня - но после сегодняшнего матча ясно - мы скатились в то же состояние в каком были на предыдущем Евро - в ноль. Кажись Андрею Николаичу надо сказать "спасибо" и "до свидания"
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+10
-1
Fontango (Kharkov)
21.06.2021 в 21:03
Так Андрей Николаевич, никому не нужен кроме кума!!! так что , не дождётесь , чтоб он свалил!!!
Ответить
+1
0
avatar
simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:15
Пока Кум на коне Шева будет в сборной))) !!!!
0
0
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 21:12
Правильно. Пусть идет усиливать Милан.
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0
0
учитель футбола (Львов)
21.06.2021 в 20:58
А Зинченко на поле ведет сябя,как три золотых мяча взял.Сплошные понты.Да и вся сборная сплошные понты.
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+5
-1
avatar
DOMENICO (Lviv)
21.06.2021 в 20:57
Австрія панувала з 1 по 90 хвилину, виставивши Шевченка і його макаронний стафф на посміховище.. "Дякую" велике за зіпсутий настрій, значіт...Фанам - за підтримку - Respect
Ответить
+8
0
ssb_ukr (Кременчук)
21.06.2021 в 20:57
Повні дрова..Ні, в'язанка дров
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+6
-1
avatar
scorpius (Ck)
21.06.2021 в 21:00
Ой, минусанул случайно, а так
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+1
0
Ol-g (Одесса)
21.06.2021 в 20:57
Маркевич: у збірної України немає перспективи. Ну...
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+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 20:57
А чого чекати коли в пазіка всі надії на таких як зінченко і Бєсєдін?
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0
-1
antares84 (Вінниця)
21.06.2021 в 20:57
Трохи іронічного гумору після бездарного матчу: мабуть злякались, що вийдуть на Італію і тому спеціально програли. Буде смішно, якщо таки вийдуть з 3-го місця на якусь Швецію. А якщо серйозно, то на цьому Євро наші не футбол грають, а продають себе.
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+4
0
avatar
veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 21:01
Ну и кто таких Буратин купит?
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+1
0
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wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 21:01
Ну значит так и будут в своих динамах играть, ибо никому такое УГ больше не нужно.
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0
0
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 21:18
Не себя продают, а агенты продают своих Буратино. Зачем там Беседкин???Миколенко, Цыганков??? Да и Забарный с Жорой сегодня похоронили команду. Суркис всех готов по 25 миллионов долларов продать, но даже по 5 не дадут...увы.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
21.06.2021 в 20:57
Боже мой какая муйня,что это было? Тут некоторые писали,что они такие ранимые, оберегать их надо. Короче бред бредовый а не сборная.
Ответить
+7
0
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2021 в 20:57
буременые гибоны ,
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+6
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
21.06.2021 в 20:57
Жёны же приехали поддержать, поэтому они и еле ползают.
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+6
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 20:59
Неужели силы берегли на вечер?
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+3
0
avatar
Кот Тангенс (МакіЇвка)
21.06.2021 в 21:04
Вчера силушки растратили.
0
0
C_Ballack (Днепр)
21.06.2021 в 20:57
Это специально чтоб на Италию не попасть?)
Ответить
+3
-1
Sanjobar (Севастополь)
21.06.2021 в 20:57
Это каой то очень хитрый план? Шева, пиши заевление. Отличная атмосфера в команде, это не то, чего мы ждем от команды.
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+7
-1
avatar
Loader (Днепр)
21.06.2021 в 20:56
Как можно играть вторым номером и при этом не уметь проводить быстрые контратаки? А наоборот, нарываться постоянно на встречные. И ничего после Македонии не изменилось. Медленно, косячно, обрезки, игра в районе центра поля, мяч, отскакивающий как от деревьев.. Ну его, этот плей-офф, зачем позориться.
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+12
0
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veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 21:03
Так уже опрозорились. Этот матч не только мы видели.
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+2
0
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 21:09
Это точно, раз встал с первых минут у своих ворот, значит задумка есть, опасные контрвыпады, нет, все спокойно, отбились и неспеща трусим по полю, наблюдая за надрывающимися австрийцами. Получается на нули играть был план и простоять все 90 минут. Ну не очень, в Милане не поймут
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+1
0
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hardcorepwnz (Украина)
21.06.2021 в 21:23
Да тут физика подвела. Вопрос в первую очередь к тренерам по физ.подготовке. Так то команда 2 года хорошо играла, но в решающий момент сели в лужу. Какие быстрые контратаки, когда они пешком ели ходили.
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0
0
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Loader (Днепр)
21.06.2021 в 21:27
У нас все время что-то не так. Можно сказать, что мы почти как сборная Англии.
0
0
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 20:56
Сьогодні шевченко показав свій рівень ,фоменку номер 2 ,вигнати сьогодні зі збірної
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+5
-1
ukatan (Харьковская обл.)
21.06.2021 в 20:56
А. Шевченко: "играть с Австрией на ничью мы не будем, (поэтому решили проиграть)".
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+12
0
avatar
shat (киев)
21.06.2021 в 20:56
Шевченко чтоб ты з дох , тварь , вместе с своей схемой , и заменами , тупой ты выродок , использовать игроков не по назначению ,
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+4
-4
ua_fan (south ukraine)
21.06.2021 в 20:56
Вся игра на второй передаче, мда...
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+4
0
Romeo1990ish (Червоноград)
21.06.2021 в 21:23
Вони на нейтралці грали і чекали, що з гори покотяться, а виявилось, що гора попереду була.
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0
0
lir1205 (Запорожье)
21.06.2021 в 20:56
не провал, а развал-схождение надо делать Малиновскому, который привез гол!
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+2
-1
учитель футбола (Львов)
21.06.2021 в 20:56
А Зинченко на поле,вроде как три золотых мяча выграл.Таааакие понты.Да вся сборная сплошные понты!!!!!
Ответить
+10
0
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 20:56
Заберите Шеву в Италию )))))!!! Динамовцы без Луческу , это те же динамовцы, что при Хаце и Михе...))) неужели пролезем с такой игрой с третьего места ???!!!!!
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+5
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 20:56
Вряд-ли
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 20:59
Не проліземо, і не треба.
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+1
-2
aleks68
21.06.2021 в 21:08
"усіх порвем"тупой долб....б.не ты ли строчил тут перед матчем.теперь разгавкалась шавка.иди на ....ЧМО
0
-1
shsp (Кировоград)
21.06.2021 в 20:56
так играть нельзя.!
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+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 20:56
Всё равно Украина выйдет из группы, зуб даю.
Ответить
0
-1
Dimka26 (Чернигов)
21.06.2021 в 20:57
и из чемпионата?))
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+2
-1
tartar (Львів)
21.06.2021 в 20:57
а сенс виповзати в 1/8 з відсутністю фізухи і гри?
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+4
-1
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Loader (Днепр)
21.06.2021 в 20:58
Зачем, Олег, зачем? Зачем нам тратить время на просмотр еще одного уныния?
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+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:08
А попиз@еть?
+1
0
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Loader (Днепр)
21.06.2021 в 21:13
Вот и будем попиз.еть о матче Италия - Австрия.
0
0
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Loader (Днепр)
21.06.2021 в 21:18
И, Олег, слава яйцам, что я не смотрю ЧУ, да и игры сборной. Представляю, какое в чемпионате убожество, если здесь играют лучшие.
0
0
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 20:58
Ну если бельгийцы забьют финнам больше одного то уже финнов обходим. Останется еще одного несчастного найти
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0
-1
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:06
Словакия.
0
0
Valerii_Krykun (Wroclaw)
21.06.2021 в 20:59
Нафіга?далі позоритись?
Ответить
+2
-1
ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2021 в 20:55
всех в мешок и с моста - в сборную набрать котов леоненко
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+5
0
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 20:55
Куда ещё хуже. Нам Австрийцы просто пожалели. Минимальное поражение это просто топ результат по этой игре. Шева уходи в Милан!!! Хотя кто тебя туда возмет
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+4
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 21:00
Да какой Милан. Всё, окно возможностей закрылось.
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0
0
pilips111 (Чернигов)
21.06.2021 в 20:55
Ган.оны! Поздравляю! С такой игрой едьте ка вы додомку. Нули полные. Столько брака было, что это звиздец. Заслуженно едьте и не позорьте страну.
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+13
-1
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
21.06.2021 в 20:55
Просто,якась пустота.
Ответить
+8
-1
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 20:55
Шеву пора в отставку, из такой слабой группы, не выйти это позор. Показав со своим главным соперником за второе место такой отвратительный футбол и в атаке ив обороне, рад что проиграли только 1-0
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+14
-1
Valerii_Krykun (Wroclaw)
21.06.2021 в 20:58
Shewa go away!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Cтепний воїн (Дике поле)
21.06.2021 в 20:55
даже если выйдут чудом с 3 места уже по х рен. С такой игрой...это была не наша сборная...
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+5
-3
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 20:59
Неужели кто-то будет чувствовать радость от выхода таким образом? Неее. Спасибо.
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+3
-1
avatar
Nelviv`yanyn (Малоросc)
21.06.2021 в 20:55
Из-за России проиграли(
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+5
-10
VermontVn (Mariupol)
21.06.2021 в 21:02
рАсея идет нах.
Ответить
+2
-3
octavi4 (Warszawa)
21.06.2021 в 21:05
Судя по результатам Украина едет в соседнем вагоне...
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 21:28
Не в соседнем. Мы - домой, они - нах
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 20:55
Що таке збірна? - ПШИК. Девочки вышли сыграть на ничью, но оказалось что австрийцы мужики, и на ничью с дилетантами не согласны, и девочки сразу же наваляли в штаны. Пафоса хватило на Сев. Македонию, да и то с таким трудом... Это ПРОВАЛ. Из раза в раз одно и то же.
Ответить
+8
-1
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 20:55
Ну, что можно сегодня ребят чуток покритиковать, или не можна?
Ответить
+1
-1
Fontango (Kharkov)
21.06.2021 в 20:57
Не можно! Они неприкасаемые. Андрей Николаевич, на пресухе, снова скажет что они лучшие. Бились как львы.. и бла..бла..бла...!!!
Ответить
+3
0
VermontVn (Mariupol)
21.06.2021 в 20:55
Что ЭТО вообще было, млять??? Только фаны порадовали. ВсЁ.
Ответить
+7
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 20:56
Либо пива перед игрой нажрались, либо подгузники не поменяли.
Ответить
+2
0
НикНиколаев (Минск)
21.06.2021 в 20:55
Это полный п... моргенштерн
Ответить
+4
-1
Sandra777 (Львів)
21.06.2021 в 20:55
Більшого ГАмн@ я ніколи не бачив ,це даже не дно ,вам не місце на євро
Ответить
+13
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 20:56
Ага.
Ответить
0
0
ukatan (Харьковская обл.)
21.06.2021 в 20:54
Тяжело будет дальше пройти. Ну должна в российской группе третья команда пролететь, а где брать еще одну?
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 20:55
Забудь, все...
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:05
Словакия.
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 20:54
Пазік, накуй з команди і мажорів своїх не забудь.
Ответить
+2
-1
aleks68
21.06.2021 в 21:00
иди на ...й продажная гнида.так хорошо лизал.пусть тренирует.а после сборной в дЫнамо
Ответить
0
-1
aleks68
21.06.2021 в 21:03
"порвем усіх"тупой долб...б
Ответить
0
-1
ДобрыйУпырь (Rim)
21.06.2021 в 20:54
Надо было просто сыграть свою игру
Ответить
+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
21.06.2021 в 20:54
У.Е.Б.А.Н.Ы.
Ответить
+7
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 20:56
МАЛОРОСИ.
Ответить
0
-6
хфутбольная хфизика (Бухарест)
21.06.2021 в 20:54
зато футболки красивые
Ответить
+5
-6
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 20:54
ДЯКУЄМО! МАЛОРОСИ...
Ответить
0
-9
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
21.06.2021 в 20:57
Думаешь?)) Мне вот кажется что из-за таких недалеких всё у нас в стране через одно место, как и футбол.
Ответить
+3
0
Конфуцій (Львів)
21.06.2021 в 20:54
Так скільки все ж таки Циганков коштує, 25 чи 30 млн. євро? Постійно плутаю
Ответить
+7
-1
viajador (то є Кошмари City)
21.06.2021 в 20:55
ХВУНТІВ.
Ответить
+2
-2
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 20:59
Трохи менше
Ответить
+1
0
octavi4 (Warszawa)
21.06.2021 в 20:54
Слава Богу никого из игроков Зари там не было... это всё какое-то недоразумение.
Ответить
+6
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2021 в 20:54
и снова будут надеяться на кого-то
Ответить
+4
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 20:54
Вот уроды...
Ответить
+6
-1
хфутбольная хфизика (Бухарест)
21.06.2021 в 20:54
да по ф и г) главное чтоб в 22ч кое кто проиграл))
Ответить
+3
-6
Fontango (Kharkov)
21.06.2021 в 20:59
да поху... кто там проиграет в 22.00 , думать надо о себе, главное что мы отстой на этом евро!!!((
Ответить
+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:02
Да он стебётся с вышиватников.
0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 21:01
Наша корова ще не здохла.
Ответить
0
0
kanoist (мариуполь)
21.06.2021 в 20:54
Полный шок,а в душе пустота!
Ответить
+8
-1
Лекарь (село Дарница)
21.06.2021 в 20:54
Кто-то еще считает нашу команду "топ", а ее тренера "супер"? Розовые очки спали?
Ответить
+6
-1
ДобрыйУпырь (Rim)
21.06.2021 в 20:55
Надо было искать счастья у чужих ворот
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2021 в 20:56
если играют такие, как биесиедин, о каком топовстве может идти речь???))
Ответить
+2
-1
Zelo (Дніпро)
21.06.2021 в 21:26
Простите, это ты или я их подбирали в сборную???Или таки "супертренер"?
0
0
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 20:53
Каждая сборная в мире знает Украину, мы не меняемся никогда – начинаем вторым номером, отдаем инициативу, сразу боимся и ооочень уважаемый соперника, скорость ниже средней. Все, это наша методичка. Наши тренеры видят себя великими тактиками, а вот мы сыграем аккуратно, изучим соперника, собьем темп, а потом… А чего полупешком начинать, в чем гениальность, почему другие все 90 минут держат темп, как могут, а мы свой включаем когда надо спасать, отыгрываться, значит можем, хочется в полноги, не получится. Нет, мы станем в линии и начинаем поперек поля, никто не открывается. Есть разочарование. Мы не та сборная, которую себе придумали. Для нас Австрия – гранд, это наш уровень. Шевченко хорошо начинал, особенно настрой поднял, когда команда с горящими глазами, шла вперед, чувствовалась уверенность в себе. А теперь? Ничего предложить не может. Ты ж сам великий форвард, как ты можешь выпускать упорно Беседина, та дай возможность любому другому. Поэтому наверное не Милан, а пока надо начинать с Миная. Еще можем пройти с третьего места, но лучше б мы игру показали и достойно пали в бою с Италией, чем так еле выстояли с македонцами, ничего не показали с австрийцами. Могли ж делать разницу с македонцами и гарантировать третье место, нет же. Ладно болеем до конца, ждем расклады в других группах, шансы есть.
Ответить
+9
-3
kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 20:55
С третьего мы не пройдём.
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 20:59
Пройдём.
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-3
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
21.06.2021 в 20:57
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BigGar (Княгинин (Луганськ))
21.06.2021 в 20:58
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pacino (Калуш)
21.06.2021 в 20:59
Розклав все по полкам
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Horus (Днепропетровск)
21.06.2021 в 20:53
Хочется придумать хоть какое-то объяснение такому отвратительному антифутболу, но не получается: то ли у Австрии действительно хороший тренер, то ли в Бухаресте - ночные клубы.
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veles7 (Днепр)
21.06.2021 в 20:55
Это очень хороший тренер у нас. Если Андлюсика и сейчас не снимут, то я не знаю...
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 20:58
Не снимут.
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Horus (Днепропетровск)
21.06.2021 в 21:00
Ну, снимут - и поставят Флика, что ли? Я эту историю уже 4-й десяток лет наблюдаю: от перемены мест тренеров результат не менялся вообще никогда. Понятно, что Шевы не было сегодня видно вообще никак и нигде, но при всем при этом при нем хоть смотреть футбол можно было впервые за долгое время. Ну, и да: еще в первом матче словил себя на мысли, что у Шевы на замену нет ни одного человека, вообще никого. Он не волшебник все-таки.
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simargl (Чернигов)
21.06.2021 в 20:58
Шева самый молодой тренер на Евро. Во всей красе показал себя тактиком и стратегом ...
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kalan-86 (Анкара)
21.06.2021 в 20:53
Занавес…
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Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 20:56
Та не спеши. С Францией ещё поиграем.
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.06.2021 в 21:00
З залупою.
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Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 21:03
А может и с шведами, Ну что они поляков могут свободно положить.
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.