Украина - Австрия 0:1. Полный провал

Евро-2004. Сборные Дании и Швеции играют в 3-м туре группового этапа вничью 2:2, которая позволяет им выйти в плей-офф, оставив с носом самих итальянцев. Вся Европа обвинила "скандинавов" в жульничестве, однако прямых улик никто не предоставил. ЧМ-1990. Румыния и Аргентина катают ничейку 1:1, оставляя за бортом СССР. Команду Лобановского устраивал любой исход параллельного матча, кроме мировой. Украина и Австрия оказались в похожей ситуации. Ничья гарантировала каждой из команд по четыре пункта. "Сине-желтые" оставались бы вторыми, а подопечные Фоде, с вероятностью в 99 процентов, плей-офф также не пропустили. Внимание, вопрос: можно ли заранее "договориться" о ничейном результате, или же предыдущие случаи, которые мы привели в качестве примера, банальное совпадение? Сегодня это нам предстояло узнать.

Андрей Шевченко составом не удивил. В превью к данному поединку мы говорили, что позиция опорника наиболее спорная. Сегодня вышел Сидорчук, оставив Степаненко на скамейке запасных. Почему? Хороший вопрос. Возможно, Тарас банально не готов физически. Возможно, Сергей лучше действует на мяче. Соперник из Австрии удивил больше. Франко Фоде наконец-то решился переместить Давида Алабу на фланг, изменив ради этого расстановку. Схема - 4-3-2-1.

Хм, давайте попробуем без мата. В первом тайме у сборной Шевченко не получалось ничего. Соперник доминировал на каждом участке поля, забрав мяч под свой контроль. В центре поля "сине-желтые" проваливались раз за разом, через фланги ничего не создавалось, а одно из главных оружий, Роман Яремчук, был полностью съеден опытным Хинтереггером. Статистика ударов по истечению 45 минут - 1:13 в пользу "Das Team". Вероятно, Украина таки вышла играть на ничью, вот только до австрийского тренера наше послание не дошло. Им нужны были три очка.

Наихудшим было то, что в глазах наших футболистов не было никакого огонька. Сплошная апатия и смирения. Забегая наперед скажем, что за 90 минут ни один из игроков не получил желтой карточки, что лучше всего говорит о характере матча. Наши лидеры, здесь особенный привет финалисту ЛЧ, не могли повести сборную за собой. Да, оставались надежды на Ярмоленко, но нужно проявить уважение к ветерану. В его возрасте тяжко давать результат на протяжении трех матчей. Полтора - потолок.

Но есть и хорошая новость. В первом тайме мы пропустили всего раз. После углового. Алаба классно закрутил в штрафную, где Забарный проиграл в борьбе Баумгартлингера, позволив тому вколотить мяч в сетку - 0:1. Украинский обидчик, кстати, был вскоре заменен из-за повреждения, но австрийский отряд на эту потерю внимания не обратил. Они продолжали доминировать, продолжали создавать моменты. Только один Арнаутович мог делать дубль, но оба раза прощал нашу команду. Несколько раз в игру вступал Бущан, в остальных случаях соперника подводила точность. Мы смогли ответить лишь одним ударом Николая Шапаренко. Неплохой выстрел, который парировал Бахманн. На добивание не успел никто.

Второй тайм начался с замены. Всего одной, хотя казалось, что таких должно быть 7-8. Малиновского заменил Цыганков, который мог был добавить движения на левый фланг атаки. Не получилось. Виктор не стал джокером Шевченко, а основные события все равно проходили справа, где играли Караваев и Ярмоленко. По сравнению с первым таймом, второй мы провели лучше. Правда всего немного, ведь для спасительного гола, или серьезного финального штурма, или еще чего-то опасного, этого не хватило. Вероятно, дело в сборной Австрии, которая спокойно играла по счету, параллельно сохраняя силы на плей-офф. Символично, что самый опасный момент у ворот Бахмана случился после стандарта, когда защитник "Das Team" пробивал по своим. Ну а дальше финальный свисток.

Сейчас нужно немного остыть. Пока просто нужно признать провал нашей сборной. Футболисты должны поблагодарить болельщиков, которые весь матч поддерживали команду. Они были лучшими. Хочется услышать Андрея Шевченко, так как после подобного именно тренер - главный виновник произошедшего. У нас есть шанс выйти в 1/8 финала, но стоит также ответить на вопрос: а что мы там будем делать?

Евро-2020, группа С

Украина - Австрия 0:1

Гол: Юлиан Баумгартлингер 21

Украина: Георгий Бущан, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Николай Шапаренко (Марлос 68), Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский (Виктор Цыганков 46), Александр Зинченко, Виталий Миколенко (Артем Беседин 85), Сергей Сидорчук, Александр Караваев

Австрия: Даниэль Бахман, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Марко Арнаутович, Давид Алаба, Марсель Забитцер, Флориан Гриллич, Юлиан Баумгартлингер (Алессандро Шёпф 33), Штефан Лайнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер (Штефан Ильзанкер 72)