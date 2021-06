Нидерланды обновили исторический голевой рекорд, который держался с 30-х годов

Благодаря крупной победе над сборной Северной Македонии (3:0) нидерландская команда обновила уникальный исторический рекорд.

Как сообщает известный статистический портал Opta, "оранье" в десятом кряду поединке забивают как минимум два гола. Это лучший результат в истории сборной Нидерландов с 1934-1935 годов.

Помимо Северной Македонии нидерландцы забивали минимум по два Австрии (2:0), Украине (3:2), Грузии (3:0), Шотландии (2:2), Гибралтару (7:0), Латвии (2:0), Турции (2:4), Польше (2:1) и Боснии и Герцеговине (3:1). Последней, кто не пропускал от "оранье" два и более голов, была Испания и товарищеском матче в ноябре прошлого года.

