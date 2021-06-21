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ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Россия – Дания 1:4. На дне

ЕВРО-2020
Обновлено
(9 голосов)

Фортуна вернула должок датчанам, россияне покидают турнир

Россия – Дания 1:4. На дне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Евро, Группа B. 3-й тур

21 июня. Копенгаген, "Паркен"

Россия 1:4 Дания

Голы: Дзюба (70) – Дамсгор (38), Поульсен (59), Кристенсен (79), Меле (82)

Россия: Сафонов – Джикия, Дивеев, Кудряшов (Караваев, 67) – Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67) – Миранчук (Соболев, 61), Головин – Дзюба

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Васс (Ларсен, 60), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 86), Меле – Дамсгор (Нергор, 72), Брейтвейт (Корнелиус, 85) – Поульсен (Дольберг, 60)

Предупреждения: Кудряшов (28), Дивеев (75) – Дилейни (57)

Дания разгромила сборную России, тем самым забравшись на вторую строчку в группе В и выйдя в 1/8 финала, где их уже ждёт Уэльс. Для российской же команды турнир на этом закончился, ведь они в итоге оказались на дне турнирной таблицы квартета, уступив финнам по дополнительным показателям. Команда Черчесова здорово сдерживала соперников до пропущенного гола, но после него так и не смогла вернуться в игру, оказавшись беззубой в атаке.

Сегодняшний матч стал воплощением абсурда, царящего на этом Евро. Дания заслужила поддержку от нейтральных болельщиков не только из-за страшного инцидента с Кристианом Эриксеном, но и из-за прекрасной игры, которую они продемонстрировали на турнире. По итогам первых двух турах "народная команда" имела разницу ударов 43-7, создала моментов на 5 с лишним ожидаемых голов, выглядев лучше что финном, что грозных бельгийцев. Но абсолютно фатальным образом эти две игры были датчанами успешно проиграны. Сегодня же коллектив Каспера Хьюлманда провёл провальный первый тайм, а русские – свои лучшие 45 минут на Евро. Но на перерыв команды ушли при преимуществе датчан в счёте. Страшно нелогично, но кто-кто, а Дания немного удачи заслужила.

Перед стартовым свистком счёт 0:0 играл на руку России, и они явно вышли на поле с желанием его сохранить до самого конца встречи. Черчесов выбрал оборонительный, но действительно рабочий план по нейтрализации соперника. Мяч был отдан Дании (70 процентов владения), но они с ним ничего не могли сделать. Россия выдавила оппонентов на чужую половину, где мяч и провёл большую часть первых 45 минут. Датчане нанесли всего три удара и лишь один из штрафной, в то время как российский коллектив был немного острее после своих быстрых выходов в атаку через Дзюбу. Но к счастью для датчан сложнейший по исполнению дальний удар Дамсгора влетел прямо в девятку ворот Сафонова, и на 38 минуте они повели в счёте.

А вот вторая половина уже подарила немало поводов для критики проигравших. Россия оказалась одномерной командой – после того, как счёт вынуждал их идти вперёд, они развалились и не смогли ничего предложить в ответ. В атаке коллектив Черчесова был очень слаб, так ещё и пошли неполадки в обороне. Зобнин совершил чудовищную ошибку, присоединившись к компании "привозил" Семёнова и Шунина, начудивших с Бельгией. Зобнин отдавал пас назад на вратаря, но сделал это столь неудачно, что вывел Поульсена на пустые ворота. Юссуф таким подарком разбрасываться не стал и забил свой второй мяч на турнире.

Росии немного повезло отыграть один гол после спорного пенальти, реализованного Дзюбой. Несмотря на скользкий счёт, Дания всё контролировала. А потом у них начало лететь всё то, что не залетало в прошлых играх. Кристенсен, который ни разу не забивал в 127 матчах за "Челси", вдруг положил невероятный дальний удар после затяжной атаки своей команды. Через пару минут датчане убежали в контратаку, которую голом увенчал Меле. Передачу ему конечно же отдал блестящий Хейбьерг, который оформил два ассиста, всю игру контролировал центр поля и традиционно для себя разбил голову, чтобы потом бегать по полю с эпичным видом самоотверженного викинга.

Дании повезло повести в счёте после неоднозначного первого тайма. Но вторая половина показала, что повезло сильнейшему. Датчане уничтожили соперника как только он немного раскрылся, а Россия оказалась не готова к такому развитию событий. В плей-офф действительно вышла действительно та команда, которая это заслужила и которая сможет показать там содержательную игру.

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Комментарии (69)
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IM-RM-DK (Miami)
22.06.2021 в 00:32
На спорт.сру у лаптеногих кокошников полыхает не по-детски))))
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+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
22.06.2021 в 00:26
Почти как у бразильцев девиз касап сборной: "Вы забьете, сколько сможете, а мы забивать не умеем"…пхахахаха
Ответить
0
0
Gavaec (Kharkov)
22.06.2021 в 00:18
игры нет, команды нет, а ,,барышни,. бросают вверх чепчики))
Ответить
0
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:17
Таки сусідська корова здохла першою!
Ответить
+9
-1
avatar
Serega1111 (Киев)
22.06.2021 в 00:20
Шкода, що не сусід (
Ответить
+9
-4
avatar
IM-RM-DK (Miami)
22.06.2021 в 00:29
Если бы здох тот что в Кремле,радость была бы по всему миру несказанная!!
+3
0
avatar
meffi (Захід)
22.06.2021 в 00:13
Данія супер. Подарунок Еріксену!
Ответить
+10
-2
ГенриВол (Волочиськ)
22.06.2021 в 00:12
Пишуть навіщо нашій збірній в 1/8 з такою грою і виходом з третього місця. З третього місця виходять в 1/8 приблизно всі з такою грою як наша збірна. Ні чим не кращі були б фіни чи лапті, словаки чи мадяри.Так що най виходять, а там далі видно буде.
Ответить
+6
-1
avatar
Artem-south (Херсон)
22.06.2021 в 00:16
Не факт что выйдут. Если поляки выиграют у шведов, это гг (а на ничью Хорватии и Шотландии я даже не надеюсь)
Ответить
+1
0
ratio (Дн-жинск)
22.06.2021 в 00:24
Венгры очень симпатично играют
Ответить
0
0
velbag (Полтава)
22.06.2021 в 00:12
ну добре,що хоча б козломорді порадували
Ответить
+7
-3
avatar
Footballer16
22.06.2021 в 00:10
Датчане не порадовали, минимально надо было обыгрывать. Может в других группах соперники как надо, для нашего выхода, сыграют.
Ответить
+1
-8
avatar
Serega1111 (Киев)
22.06.2021 в 00:14
Они там все как раз и сыграли - как надо. Третьих с группы "В" мы обходим
Ответить
+2
-1
avatar
Footballer16
22.06.2021 в 00:20
Да? Тогда будем 'болеть' за нужный результат в других группах. Вот только надо ли...
0
0
avatar
Serega1111 (Киев)
22.06.2021 в 00:24
Надо. Хотя они этого и не заслуживают...
+1
0
avatar
Romerik (YNWA)
22.06.2021 в 00:06
Бачив десь таку фразу: "зараз нам важливо у всіх видах змагань і у всіх сферах життя аби ми були вище рашки. Навіть якщо ми програємо з тріском, але при цьому рашка провалиться більше, то це вже наша перемога!" Десь воно так і є. Ну не пройдем ми, значить ми були гіршими. Але головне Рашка вилетіла перша...
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+5
-4
Good Boy (За кордоном)
22.06.2021 в 00:27
А тебе никогда не казалось ментальным убожеством сравнивать себя с кем-то в том, кто больше авно?) Суть не меняется - авно больше или меньше остается все равно авном. Чтобы прогрессировать и развиваться - надо равняться и сравнивать себя с иными - с теми, кто лучше. Пока будете равняться на Рашку в чем бы то ни было - будете ими же. Во всем. А то и хуже.
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+2
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:06
Спасибо Дания за Позитив.....Как приятно смотреть, когда Команда ИГРАЕТ......и когда уничтожает ху...лонистов. Хоть как-то подсластили вечер.....
Ответить
+13
-3
Матч Футболович
22.06.2021 в 00:04
Развалинами кремлядей - удовлетворён!!! :)
Ответить
+9
-3
avatar
IvaneZZZ (Київ)
22.06.2021 в 00:02
Опять полон рот голов глотнули, даже Газпром со своими деньгами не помог.
Ответить
+14
-2
ratio (Дн-жинск)
22.06.2021 в 00:02
Здесь все честно. Вышли те кто заслужил
Ответить
+8
-1
Джин Тоник (R)
21.06.2021 в 23:59
СЛАВА УКРАИНЕ
Ответить
+11
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 23:59
Всё, шо не залетело сегодня Украине залетело России. Шева везунчик. Из группы выходим однозначно, как я и писал на ветке Украина-Австрия. Ще поборэмося, пановэ!
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+5
-3
avatar
Drovko (Lviv)
22.06.2021 в 00:07
звідки така впевненість? у нас лише 3 очки і мінус 1 різниця голів...у цій групі нас витягнула Бельгія, яка взабила фінам в кінці двічі...фіни треті у них різниця мінус 2..треба щоб ще завтра так вперло як сьогодні з данцями і бельгійцями...але не факт що так буде...по грі..ми не заслужили на плей-офф
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+7
0
avatar
Rezerf (Чернігів)
22.06.2021 в 00:16
А я впевнений, що ми пролітаєм. Поляки виграють у Шведів, а Хорватія у Шотландії. І тютю
Ответить
+2
0
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:29
Хлопці! Тут ось один впевнений попався, бийте його, хлопці! Ти ба яка зараза.. ще й під "свого" косе.
Ответить
0
-1
aleks68
21.06.2021 в 23:58
ну что любители лаптей приплыли?где эти писаки из симферополя и прочая шваль.хоть одна радость сегодня
Ответить
+15
-4
Good Boy (За кордоном)
22.06.2021 в 00:03
А чему ты конкретно рад? И так всем, кто хоть немного понимает в футболе, было понятно - что Россия и Украина будут на этом евро позорниками. Ладно бы наши как-то выделялись в лучшую сторону...
Ответить
+3
-10
aleks68
22.06.2021 в 00:09
чему рад?провалу паРАШИ на ЕВРО.лучше помолчи "умник"
+6
-3
avatar
Drovko (Lviv)
22.06.2021 в 00:13
тому що росія остання в групі...ще питання є?
+5
0
avatar
Artem-south (Херсон)
22.06.2021 в 00:05
Кококо рассия великая страна!!Коко майдан, тарифы!да мы вас раскатаем! ко-ко
Ответить
+4
0
Матч Футболович
21.06.2021 в 23:57
С детства за Данию (с). Ну хоть одна приятная новость за вечер!!! Разнос лаптеногих рабов х@йлостана. Спасибо, Дания!!!
Ответить
+16
-3
avatar
Loader (Днепр)
21.06.2021 в 23:57
В судорожных поисках, кто х.евее чем мы?
Ответить
+8
-15
Djon (Киев)
21.06.2021 в 23:58
ти дебіл
Ответить
+9
-5
aleks68
21.06.2021 в 23:59
помолчи лучше баран
Ответить
+6
-6
avatar
Serega1111 (Киев)
22.06.2021 в 00:00
Че там искать, и так ясно все...
Ответить
+5
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:02
Виталик, щас тебя вышиватники засыплют "комплиментами".
Ответить
+3
-10
aleks68
22.06.2021 в 00:10
ещё одна лапотная петушара
+11
-3
avatar
Artem-south (Херсон)
22.06.2021 в 00:18
..которая неудачно косит под "своего"
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:20
И меня судя по всему тоже..
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:23
Ой, вот только не надо.. Всё удачно. Я тренировался.
0
-2
lajkonik
21.06.2021 в 23:56
какие теперь расклады? 3 место группы б ниже нас?
Ответить
+1
0
Djon (Киев)
21.06.2021 в 23:59
так, нижче
Ответить
+1
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
21.06.2021 в 23:59
Так. Бельгія виграла, тому Фіни на 3-му місці, але в них різниця -2, а в нас -1.Лишається ще якусь одну команду випередити, яка буде мати 3-є місце.
Ответить
+4
0
fanat_football (Херсон)
21.06.2021 в 23:59
Ждем-с.
Ответить
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 23:59
Да. Нужно (хотя нужно ли) ещё одна третья хуже
Ответить
+1
0
Ahonc (Киев)
22.06.2021 в 00:04
Нужна ничья Хорватии либо проиграш Словакии при непроигрыше Швеции, либо проигрыш Португалии с разницей в три гола при непроигрыше Германии
0
0
lajkonik
22.06.2021 в 00:11
вот именно. тогда шансы есть на швецию попасть
+2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2021 в 23:56
одну группу пока обходим...
Ответить
+5
0
Djon (Киев)
21.06.2021 в 23:56
Браво данці! Руйною підорашкі задоволений!
Ответить
+12
-1
Header (Черкассы)
21.06.2021 в 23:55
Да наср*ть на них вообще, наши против Австрии выглядели убого
Ответить
+8
-3
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 23:55
Приятно видеть, что есть футболисты, которые в тяжелой ситуации видят цель, проявляют характер и добиваются нужного результата. Увы - это не наши ребята. Эх, СбУ, все удовольствие мне испортили. Тьху..
Ответить
+8
-1
avatar
Drovko (Lviv)
21.06.2021 в 23:55
хоч якась гарна новина...збірна " на дві голови сильнішого чемпіонату" закономірно займає в групі перше місце знизу...тобто своє місце
Ответить
+9
-2
MaximSK (Киев)
21.06.2021 в 23:55
Датчане молодцы собрались и выдали супер игру, вышли со второго места на Уэльс и могут выйти в 1/4 теперь. А Россия заслуженно едет домой, очень слабо сыграли Евро
Ответить
+10
0
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 23:58
Они и с бельгийцами выдали игру. Заслужили без вариантов
Ответить
+4
0
avatar
djeff2015 (Запорожье)
22.06.2021 в 00:09
россия с маленькой буквы пишется.
Ответить
+4
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
22.06.2021 в 00:14
россия - правильно пишеться парашка
+1
0
avatar
Serega1111 (Киев)
21.06.2021 в 23:53
Ну что, сволочь каз.ламордая, отписавшаяся на ветке "Украина-Австрия", как там было "Зато Путин - х#йло"? Я, как бы, согласен с этим тезисом)))
Ответить
+14
-5
oda1979 (Запорожье)
21.06.2021 в 23:52
Рашкованы первые минут 20 неплохо играли. Потом как наши звёзды обделались жидко. Вообщем, постсовкрвая система родить уже не может. Доказано и Украиной и рашкой.
Ответить
+4
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
21.06.2021 в 23:52
Открыть заслонки!
Ответить
+3
-6
avatar
Loader (Днепр)
21.06.2021 в 23:58
Сбросить балласт.
Ответить
+2
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
22.06.2021 в 00:05
Полилося.. Наше, українське..
+1
-4
Mikes (Харьков-Мюнхен)
21.06.2021 в 23:52
Датчане молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
+11
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2021 в 23:51
бугага
Ответить
+3
0
Mexxxxx (Просяная)
21.06.2021 в 23:50
Учись Шева и вся сборная звезд и подающих надежды, как надо играть. Бежать, идти до конца, не сбрасывать скорости, не раскисать после пропущенного, никакого удержания счета, биться по всему полю и все 90 минут. Уважение тебе сборная Дании!!! Белая зависть вам, болельщики этой по-настоящему футбольной страны
Ответить
+22
-3
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
21.06.2021 в 23:50
Ну хоть кто то хуже нас. И как приятно что эти кто то К.ацапия
Ответить
+10
-4
Good Boy (За кордоном)
21.06.2021 в 23:53
А чего хуже? Такие же кривоногие. Набрали столько же очков. Наши сегодня могли проиграть с таким же счетом, удача просто благоволила. А так - идентично слабые позорные команды.
Ответить
+4
-10
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
22.06.2021 в 00:08
Например тем что у нас -1 а у них -5. Ну и например что мы третьи (и имеем хорошие шансы на плей оф) а они четвертые и с.осут точно
+5
0
Good Boy (За кордоном)
22.06.2021 в 00:14
Достижение! )) Да, нам повезло сегодня. Фортуна просто повернулась максимально и избежали разгрома. Да, есть шанс выйти дальше и там уж точняк словить все, что сегодня не влетело. Но объективно без этого фарта - две команды неудачницы с отвратительной игрой. Даже турки, все проиграв, не внушали такой безнадеги своей игрой, как мы и РФ.
0
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.