Евро, Группа B. 3-й тур

21 июня. Копенгаген, "Паркен"

Россия 1:4 Дания

Голы: Дзюба (70) – Дамсгор (38), Поульсен (59), Кристенсен (79), Меле (82)

Россия: Сафонов – Джикия, Дивеев, Кудряшов (Караваев, 67) – Фернандес, Оздоев (Жемалетдинов, 62), Зобнин, Кузяев (Мухин, 67) – Миранчук (Соболев, 61), Головин – Дзюба

Дания: Шмейхель – Кристенсен, Кьер, Вестергор – Васс (Ларсен, 60), Хейбьерг, Дилейни (Йенсен, 86), Меле – Дамсгор (Нергор, 72), Брейтвейт (Корнелиус, 85) – Поульсен (Дольберг, 60)

Предупреждения: Кудряшов (28), Дивеев (75) – Дилейни (57)

Дания разгромила сборную России, тем самым забравшись на вторую строчку в группе В и выйдя в 1/8 финала, где их уже ждёт Уэльс. Для российской же команды турнир на этом закончился, ведь они в итоге оказались на дне турнирной таблицы квартета, уступив финнам по дополнительным показателям. Команда Черчесова здорово сдерживала соперников до пропущенного гола, но после него так и не смогла вернуться в игру, оказавшись беззубой в атаке.

Сегодняшний матч стал воплощением абсурда, царящего на этом Евро. Дания заслужила поддержку от нейтральных болельщиков не только из-за страшного инцидента с Кристианом Эриксеном, но и из-за прекрасной игры, которую они продемонстрировали на турнире. По итогам первых двух турах "народная команда" имела разницу ударов 43-7, создала моментов на 5 с лишним ожидаемых голов, выглядев лучше что финном, что грозных бельгийцев. Но абсолютно фатальным образом эти две игры были датчанами успешно проиграны. Сегодня же коллектив Каспера Хьюлманда провёл провальный первый тайм, а русские – свои лучшие 45 минут на Евро. Но на перерыв команды ушли при преимуществе датчан в счёте. Страшно нелогично, но кто-кто, а Дания немного удачи заслужила.

Перед стартовым свистком счёт 0:0 играл на руку России, и они явно вышли на поле с желанием его сохранить до самого конца встречи. Черчесов выбрал оборонительный, но действительно рабочий план по нейтрализации соперника. Мяч был отдан Дании (70 процентов владения), но они с ним ничего не могли сделать. Россия выдавила оппонентов на чужую половину, где мяч и провёл большую часть первых 45 минут. Датчане нанесли всего три удара и лишь один из штрафной, в то время как российский коллектив был немного острее после своих быстрых выходов в атаку через Дзюбу. Но к счастью для датчан сложнейший по исполнению дальний удар Дамсгора влетел прямо в девятку ворот Сафонова, и на 38 минуте они повели в счёте.

А вот вторая половина уже подарила немало поводов для критики проигравших. Россия оказалась одномерной командой – после того, как счёт вынуждал их идти вперёд, они развалились и не смогли ничего предложить в ответ. В атаке коллектив Черчесова был очень слаб, так ещё и пошли неполадки в обороне. Зобнин совершил чудовищную ошибку, присоединившись к компании "привозил" Семёнова и Шунина, начудивших с Бельгией. Зобнин отдавал пас назад на вратаря, но сделал это столь неудачно, что вывел Поульсена на пустые ворота. Юссуф таким подарком разбрасываться не стал и забил свой второй мяч на турнире.

Росии немного повезло отыграть один гол после спорного пенальти, реализованного Дзюбой. Несмотря на скользкий счёт, Дания всё контролировала. А потом у них начало лететь всё то, что не залетало в прошлых играх. Кристенсен, который ни разу не забивал в 127 матчах за "Челси", вдруг положил невероятный дальний удар после затяжной атаки своей команды. Через пару минут датчане убежали в контратаку, которую голом увенчал Меле. Передачу ему конечно же отдал блестящий Хейбьерг, который оформил два ассиста, всю игру контролировал центр поля и традиционно для себя разбил голову, чтобы потом бегать по полю с эпичным видом самоотверженного викинга.

Дании повезло повести в счёте после неоднозначного первого тайма. Но вторая половина показала, что повезло сильнейшему. Датчане уничтожили соперника как только он немного раскрылся, а Россия оказалась не готова к такому развитию событий. В плей-офф действительно вышла действительно та команда, которая это заслужила и которая сможет показать там содержательную игру.