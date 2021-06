Финляндия - Бельгия 0:2. Шестой автогол на Евро-2020 и Лукаку делают результат

Чемпионат Европы-2020

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Брих (Германия)

Важным результатом этого матча стала не победа бельгийцев "на классе", а шаг к плей-офф для Украины. Чтобы увеличить шансы "сине-желтых" на попадание в четверку лучших третьих мест среди шести потребовалась три очка параллельно и для Дании, и для Бельгии. Обе с этим заданием справились.

Хотя подопечные Роберто Мартинеса долго мучились с финской стеной. В первом тайме команды не бежали сломя голову вперед. Да что тут скрывать: финны не атаковали вообще. Тот же Пукки только дважды коснулся мяча за первые 45 минут. "Красные дьяволы", несмотря на оборону соперника, все равно смогли создать два момента. Сначала де Брюйне ворвался в штрафную зону финнов мимо нескольких защитников и сильно прострелил: Араюри едва не отметился очередным для этого Евро автоголом. Мяч попал в голову голкипера. Под занавес первого тайма Градецкий снова вступил в игру, на этот раз отбив удар Доку низом в угол из-под защитника. В общем 19-летний игрок бельгийцев гораздо качественнее провел первую половину встречи за вингера с другого фланга Эдена Азара.

