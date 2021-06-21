Финляндия - Бельгия 0:2. Шестой автогол на Евро-2020 и Лукаку делают результат

Чемпионат Европы-2020

"Крестовский" (Санкт-Петербург)

Главный арбитр: Брих (Германия)

Важным результатом этого матча стала не победа бельгийцев "на классе", а шаг к плей-офф для Украины. Чтобы увеличить шансы "сине-желтых" на попадание в четверку лучших третьих мест среди шести потребовалась три очка параллельно и для Дании, и для Бельгии. Обе с этим заданием справились.

Хотя подопечные Роберто Мартинеса долго мучились с финской стеной. В первом тайме команды не бежали сломя голову вперед. Да что тут скрывать: финны не атаковали вообще. Тот же Пукки только дважды коснулся мяча за первые 45 минут. "Красные дьяволы", несмотря на оборону соперника, все равно смогли создать два момента. Сначала де Брюйне ворвался в штрафную зону финнов мимо нескольких защитников и сильно прострелил: Араюри едва не отметился очередным для этого Евро автоголом. Мяч попал в голову голкипера. Под занавес первого тайма Градецкий снова вступил в игру, на этот раз отбив удар Доку низом в угол из-под защитника. В общем 19-летний игрок бельгийцев гораздо качественнее провел первую половину встречи за вингера с другого фланга Эдена Азара.

⏸️ HALF-TIME ⏸️



???????? Belgium will top the group with a draw

???????? Group B: Finland going through as things stand



???? Second-half predictions? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

А вот уже после перерыва футболист мадридского "Реала" бегал сполна. Эден разгонял контрнаступления и контролировал игру в атаке. И первый опасный момент после перерыва создал именно он. Азар из-под защитника мощно пробил низом, но Градецкий потянул тяжелый удар из-под своей ноги.

На 65 минуте бельгийцы все-таки размочили ворота финнов. Даже отпраздновать успели. VAR все испортил. Лукаку в момент получения передачи на несколько сантиметров залез в положение "вне игры", а затем расстрелял ворота соперников. Вы можете присмотреться к левой ноге (в белом бутсе) Ромелу.

The Lukaku goal that was ruled offside ???? pic.twitter.com/9Bq7Qnn4H6 — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2021

Менее чем через 10 минут счет все-таки был открыт. На табло засветилось имя игрока сборной Финляндии, однако гол записали на бельгийцев. Вермален пробил в перекладину после навеса от углового флажка, мяч попал в Градецкого и залетел в ворота. Шестой автогол на этом Евро-2020.

А уже вскоре Лукаку все-таки добился своего. Ромелу принял передачу перед защитником финнов, развернулся под правую ногу и мощно пробил мимо Градецкого. Голкипер даже не шелохнулся. Третий гол для нападающего на этом Чемпионате Европы. Сейчас он делит второе место в списке бомбардиров турнира с Шиком - в обоих по три гола. Лидирует Криштиану Роналду, у которого кроме трех мячей еще и ассист в активе.

???????? Romelu Lukaku has now scored 63 goals for Belgium ⚽️#EURO2020 pic.twitter.com/tK1hApGK2t — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 21, 2021

Предполагаемый результат, но приятный для многих болельщиков. Кроме того, что сборная Украины теперь повысилась в рейтинге третьих мест на Евро-2020, нейтральные фанаты (возможно) не увидят финского автобуса (стены, антифутбола, игры на результат - каждый найдет свое название) на стадии плей-офф. А Бельгии - только полный вперед, ведь некоторые лидеры отдохнули и теперь готовы встретиться с одним и третьих мест групп D, E, F, ну и со Швейцарией, которая окончательно за собой закрепила третью строчку в квартете A.

Группа B

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Бельгия 3 3 0 0 7-1 9 2 Дания 3 1 0 2 5-4 3 3 Финляндия 3 1 0 2 1-3 3 4 Россия 3 1 0 2 2-7 3

Финляндия же сейчас находится на четвертой позиции среди третьих мест. Шансы остаться в "зеленой зоне" для подопечных Канервы мизерные. Нужны хотя бы два из этих результатов:

Ничья Хорватии с Шотландией

Победа Словакии над Испанией, и непроигрыш Швеции в поединке с Польшей

Победа Испании в два и более мяча со Словакией, и тот же непроигрыш Швеции

Победа Франции над Португалией в минимум четыре мяча

Финляндия - Бельгия 0:2

Голы: Градецкий 74 (авт.), Лукаку 81

Финляндия: Градецкий - Райтала, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Уронен (Алхо 70) - Лод (Форсс 90+1), Спарв (Шуллер 59), Камара - Похьянпало (Кауко 70), Пукки (Енсен 90+1)

Бельгия: Куртуа - Боята, Денаер, Вермален - Троссард (Менье 76), де Брюйне (Ванакен 90+1), Витсель, Шадли - Доку (Бачуайи 76), Лукаку (Бентеке 84), Эден Азар