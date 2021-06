Новичок Барселоны и ведущий игрок сборной Нидерландов не забивал этим летом только Бущану

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай этим летом забивал всем командам, кроме Украины. Лидер "Оранье" расписался в воротах Шотландии и Грузии в рамках товарищеских матчей, подготовки голландцев к ЕВРО через спарринги.

На самом турнире Мемфис отличился в поединках 2-го и 3-го тура – с Австрией и Северной Македонией. Таким образом, пока этим летом Депаю не удалось огорчить только голкипера "сине-желтых" Георгия Бущана.

???? Memphis Depay for #NED this summer:



⚽⚽ vs Scotland

⚽ vs Georgia

❌ vs Ukraine

⚽ vs Austria

⚽ vs North Macedonia



???? Memphis celebrating that move to Barcelona in fine form #EURO2020 pic.twitter.com/pdk4nUpniJ