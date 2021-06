Украина никогда не играет вничью, Вейналдум обошел ван Бастена. Пять фактов 11-го дня Евро-2020

Одиннадцатый день Евро позади. Сформировались первые две пары плей-офф, Украина застыла в нервном ожидании – хватит ли команде Андрея Шевченко три очка, чтобы пробиться в плей-офф? Дании хватило. И попутно скандинавы установили грандиозное достижение.

Украине было достаточно сыграть вничью с любым счетом, чтобы занять второе место в группе, но это задание оказались не по силам “желто-синим”. Неудивительно – Украина еще ни разу на чемпионате Европы не сыграла вничью (две победы, семь поражений). Также продолжилась печальная тенденция с пропущенными голами – Украина пропустила во всех девяти матчах Евро.

Сборной Дании очень не повезло в первых двух матчах. И в игре против Финляндии, и против Бельгии скандинавы нанесли более 20 ударов за матч, но оставались без очков. Тем не менее, перед последним туром у Дания была не самая сложная задача: для выхода в плей-офф ей нужно было обыграть Россию. Так и произошло. Дания стала первой сборной в истории Евро, которая вышла в плей-офф после двух стартовых поражений.

Из нынешних игроков сборной Нидерландов больше Джорджиньо Вейналдума забивает только Мемфис Депай. Вчера Вейналдум забил два гола Северной Македонии, что позволило ему обойти в общем зачете бомбардиров сборной Марко ван Бастена и Дирка Кюйта. У Вейналдума 25 голов в 78 матчах – это 14-й показатель в истории “оранье”.

Вратарь сборной Финляндии Лукаш Градецки неудачно среагировал на отскок мяча от крестовины в матче против Бельгии и стал шестым автором автогола на Евро-2020. Ранее на одном чемпионате Европы было не больше трех автоголов. Всего до нынешнего Евро их было только девять.

Двадцатилетняя карьера Горана Пандева в сборной Северной Македонии подошла к концу. Вчера 37-летний форвард провел свой последний за национальную команду. Пандев сыграл за Северную Македонию 122 матча, 67 из их – в качестве капитана. За сборную он забил 38 голов, один из них – в ворота Австрии, в первом туре Евро-2020.

Respect.



1⃣2⃣2⃣???? The Netherlands pay tribute to Goran Pandev before his 122nd and final international appearance.#EURO2020 pic.twitter.com/b0RYySRklo