Жены игроков на матче Украины, неудержимая Дания. Лучшие кадры Евро-2020 за 21 июня

В понедельник, 21 июня состоялись четыре матча на Евро-2020, которые определили окончательное распределение мест в группах В и С. Особое внимание было приковано к сборной Украины, но сине-желтые не оправдали надежд, проиграв Австрии. В то же время Нидерланды и Бельгия подтвердили свой класс, а Дания прорвалась в плей-офф после двух поражений на старте. Вашему вниманию лучшие кадры со вчерашнего игрового дня на Евро-2020.

На трибунах стадиона в Бухаресте поддержать своих мужей собрались жены футболистов сборной Украины. До стартового свистка они были в центре внимания

Но в начале сине-желтым было не сладко - уже в середине первого тайма Баумгартнер забил, как оказалось, победный для Австрии гол

На этот раз промолчали лидеры Украины - Андрей Ярмоленко был закрыть, Яремчук отрезан от полузащиты

После игры Андрей Шевченко заявил, что такие дни бываю, когда ничего не получалось, а еще отметил, что команде, которая первой собралась перед турниром и провела полноценные сборы, не хватило физических кондиций, чтобы получить положительный результат

Нидерландам было весьма непросто с заряженной на борьбу Северной Македонией. Балканцы даже забили первые, но гол был отменен из-за минимального офсайда. Перелом в игре произошел после сольного прохода Малена, который ассистировал Депаю. Мемфис летом 2020-го забивал всем голкиперам, против которых играл, кроме Георгия Бущана

Разгром оформил Жоржиньо Вейналдум - капитан Нидерландов оформил дубль и вышел в лидеры гонки бомбардиров вместе с Роналду, Лукаку и Шиком

Очередной автогол на Евро фактически решил судьбу противостояния Бельгии и Финляндии. На этот раз пострадал голкипер финской команды Лукаш Градецкий

Бельгия закончила групповой этап со 100-процентным результатом и разницей голов 7:1

Наиболее эффектно прорвалась в 1/8 финала сборная Дании. После двух поражений викингам нужно было побеждать Россию с как можно большим счетом. Начал погром Миккель Дамсгор эффектным ударом из-за пределов штрафной

Андреас Кристенсен забил не менее красиво и собственно снял напряжение в игре после того, как россияне сократили отставание, реализовав пенальти

После финального свистка, который зафиксировал победу со счетом 4: 1, датчане ярко отпраздновали выход в плей-офф

Вместе со своими болельщиками, которые в этот вечер были неотразимы, как и их команда